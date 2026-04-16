মধ্যপ্রাচ্য

নেতানিয়াহু-লেবাননের প্রেসিডেন্টের ফোনালাপ আজ, বৈরুত জানে না কিছুই

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
নেতানিয়াহু-লেবাননের প্রেসিডেন্টের ফোনালাপ আজ, বৈরুত জানে না কিছুই
লেবাননের প্রেসিডেন্ট জোসেফ আউন, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু। ছবি: সংগৃহীত

দীর্ঘ কয়েক দশকের বিচ্ছিন্নতার পর ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু আজ লেবাননের প্রেসিডেন্ট জোসেফ আউনের সঙ্গে কথা বলবেন বলে দাবি করেছে ইসরায়েল। তবে লেবানিজ কর্তৃপক্ষের দাবি, তারা এই ধরনের কোনো আলোচনার বিষয়ে জানে না।

ইসরায়েলি নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য গালিয়া গামলিয়েল ইসরায়েল আর্মি রেডিওকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে জানান, আজ এই ঐতিহাসিক ফোনালাপ অনুষ্ঠিত হবে। টাইমস অব ইসরায়েলের প্রতিবেদন অনুযায়ী গামলিয়েল বলেন, ‘বহু বছর ধরে দুই রাষ্ট্রের মধ্যে সংলাপের সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্নতার পর এই কথোপকথন হতে যাচ্ছে। আশা করছি, এই পদক্ষেপ শেষ পর্যন্ত ভালো কিছু নিয়ে আনবে।’

তবে ইসরায়েলের এই দাবি সরাসরি নাকচ করে দিয়েছে লেবানন। দেশটির প্রেসিডেন্টের একজন মুখপাত্র সিএনএনকে জানিয়েছেন, জোসেফ আউন ও বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর মধ্যে কোনো ফোনালাপের বিষয়ে তাঁরা অবগত নন। মুখপাত্র আরও বলেন, যদি সত্যিই এই ধরনের কোনো আলোচনার পরিকল্পনা থাকত, তবে তা সরকারিভাবে ঘোষণা করা হতো।

ইসরায়েল ও লেবাননের শীর্ষ নেতাদের এই সম্ভাব্য আলাপ নিয়ে বিভ্রান্তির সূত্রপাত হয় আজ সকালে ডোনাল্ড ট্রাম্পের একটি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম পোস্ট থেকে। ট্রাম্প তাঁর পোস্টে দাবি করেন, দুই দেশের নেতারা আজ কথা বলবেন। তবে কোথায় বা কীভাবে এই যোগাযোগ হবে, সে বিষয়ে তিনি কোনো বিস্তারিত তথ্য দেননি।

বিষয়:

লেবাননবেনিয়ামিন নেতানিয়াহুডোনাল্ড ট্রাম্পইসরায়েলইরান-ইসরায়েল সংঘাত
স্থানীয় নির্বাচন: বড় দলের ‘বঞ্চিতদের’ ভেড়াতে চায় এনসিপি

মিরপুরের ১০ নারীকে যাত্রাবাড়ী এনে ধর্ষণ-ব্ল্যাকমেল করেন রাব্বি, বিয়েও করেন একই কায়দায়

সিঙ্গাপুর থেকে মালয়েশিয়ায় নেওয়া হলো মির্জা আব্বাসকে

বাংলাদেশি শিক্ষার্থীর ছদ্মবেশে যুক্তরাজ্যে মিথ্যা আশ্রয় প্রার্থনার বাজার উন্মোচন বিবিসির

শাপলা চত্বর-কাণ্ডে আসামি হচ্ছেন চৌধুরী আবদুল্লাহ আল-মামুন

চুক্তিতে রাজি না হলে আমরা আবার যুদ্ধ শুরু করতে প্রস্তুত: হেগসেথ

কোনো সরকার পছন্দ না হলে যুক্তরাষ্ট্রের উচিত প্রথমে আলোচনায় বসা: রাশিয়া

নেতানিয়াহু-লেবাননের প্রেসিডেন্টের ফোনালাপ আজ, বৈরুত জানে না কিছুই

নেতানিয়াহু-লেবাননের প্রেসিডেন্টের ফোনালাপ আজ, বৈরুত জানে না কিছুই

‘কিমোনো’ ফেরত দিতে দেরি, জাপানে পুলিশি জিজ্ঞাসাবাদের মুখে ভারতীয় পরিবার