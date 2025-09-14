গাজায় ইসরায়েলি বাহিনীর তাণ্ডব, আরও অর্ধশতাধিক প্রাণহানি

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
ইসরায়েলি তাণ্ডবে আরও একটি রক্তক্ষয়ী দিন দেখল গাজা। অবরুদ্ধ উপত্যকা গাজার সবচেয়ে বড় নগরী গাজা সিটিতে রাতভর নৃশংস বর্বরতা চালিয়েছে ইসরায়েলি প্রতিরক্ষা বাহিনী—আইডিএফ। গতকাল শনিবার উপত্যকাজুড়ে অর্ধশতাধিক ফিলিস্তিনিকে হত্যা করেছে তারা। এ ছাড়া, শুধু গতকাল একদিনেই প্রায় ৬ হাজার ফিলিস্তিনি নতুন করে বাস্তুচ্যুত হয়েছে বলে জানিয়েছে ফিলিস্তিনি সিভিল ডিফেন্স।
কাতারি সংবাদমাধ্যম আল-জাজিরার প্রতিবেদন অনুযায়ী, গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, ইসরায়েলি হামলায় গতকাল শনিবার উপত্যকাজুড়ে ৬২ ফিলিস্তিনি প্রাণ হারিয়েছে, নিহতদের মধ্যে ৪৯ জনই গাজা সিটির বাসিন্দা। যদিও ইসরায়েলের দাবি তারা কোনো বেসামরিক নাগরিককে হামলার টার্গেট বানাচ্ছে না, তবে আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমগুলোর তথ্য বলছে জাতিসংঘ পরিচালিত যেসব স্কুলকে আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে, মূলত সেগুলোকেই হামলার টার্গেট বানাচ্ছে ইসরায়েল।
ফিলিস্তিনি সিভিল ডিফেন্সের মুখপাত্র মাহমুদ বাসাল বলেন, ‘অনবরত বোমা হামলা আর অবরোধের মুখে গাজা সিটির বাসিন্দারা চরম কঠিন জীবনযাপন করছে।’
আল-জাজিরার সংবাদদাতা হানি মাহমুদ জানান, প্রতি ১০ থেকে ১৫ মিনিট অন্তর ফাইটার জেট থেকে শহরটির ওপর বোমা ফেলছে ইসরায়েলি সেনাবাহিনী। হানি মাহমুদের দেওয়া তথ্যমতে, গতকাল শনিবার বোমাবর্ষণ শুরুর আগে সতর্কতা লিফলেট দিয়েছিল ইসরায়েলি সেনাবাহিনী। তবে, নিরাপদ দূরত্বে সরে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট সময় তাদের দেওয়া হয়নি।
হানি মাহমুদ বলেন, ‘ইসরায়েলি হামলার ধরন আর গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করে বোঝা যায়, ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় বসবাসকারী মানুষদের ওপর চরম মাত্রায় চাপ সৃষ্টি করতে চাচ্ছে তারা।’ তিনি আরও জানান, ইসরায়েলি ঘোষিত ‘নিরাপদ এলাকা’ আল-মাওয়াসিতে অনেকে গিয়েও ফিরে আসতে বাধ্য হয়েছেন। কারণ, সেখানে এত ভিড় যে আর স্থান সংকুলান সম্ভব হচ্ছে না। তাই বোমা হামলায় প্রাণ হারানোর আতঙ্ক নিয়ে গাজা সিটিতেই থাকছেন তারা।
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর করা এক পোস্ট অনুযায়ী, ইসরায়েলের নতুন অভিযান শুরুর পর গাজা সিটি থেকে প্রায় ২ লাখ ৫০ হাজার মানুষ পালিয়ে গেছে।
এদিকে, গত ২৪ ঘণ্টায় অপুষ্টি-অনাহারে আরও সাতজন নিহত হয়েছে, যাদের মধ্যে রয়েছে শিশুও। এ নিয়ে অপুষ্টিজনিত কারণে প্রাণ হারাল ৪২০ ফিলিস্তিনি, যার মধ্যে ১৪৫ জনই শিশু।
