Ajker Patrika
> বিশ্ব
> মধ্যপ্রাচ্য

ইসরায়েলি পার্লামেন্টে বাধার মুখে ট্রাম্প, বের করে দেওয়া হলো ফিলিস্তিনের স্বীকৃতি চাওয়া ২ এমপিকে

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
ট্রাম্পের ভাষণের সময় চিৎকার করে প্রতিবাদ করলে ইসরায়েলের দুজন এমপিকে হল থেকে বের করে দেওয়া হয়। ছবি: এপির সৌজন্য
ট্রাম্পের ভাষণের সময় চিৎকার করে প্রতিবাদ করলে ইসরায়েলের দুজন এমপিকে হল থেকে বের করে দেওয়া হয়। ছবি: এপির সৌজন্য

ইসরায়েলি পার্লামেন্ট নেসেটে ভাষণ দেওয়ার সময় বাধার মুখে পড়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। আজ সোমবার ইসরায়েল-গাজা যুদ্ধবিরতি উপলক্ষে দেওয়া তাঁর ভাষণ চলাকালে ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের স্বীকৃতি চেয়ে ইসরায়েলের দুজন পার্লামেন্ট মেম্বার চিৎকার করে প্রতিবাদ জানান। এরপর নিরাপত্তাকর্মীরা দ্রুত তাঁদের হল থেকে বের করে দেন।

আল জাজিরার প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, প্রতিবাদকারী দুই পার্লামেন্ট মেম্বার ছিলেন বামপন্থী হাদাশ জোটের আইমান ওদেহ ও ওফের কাসিফ। তাঁরা ট্রাম্পের ভাষণ চলাকালে উঠে দাঁড়িয়ে ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের স্বীকৃতি চান এবং ইসরায়েলের বিরুদ্ধে যুদ্ধাপরাধ ও ফিলিস্তিনে মানবিক বিপর্যয়ের বিষয়ে স্লোগান দেন।

ট্রাম্পের ভাষণ শুরুর কিছুক্ষণ আগে ওদেহ তাঁর এক্সে হ্যান্ডলে লেখেন, ‘পার্লামেন্টে যে পরিমাণ ভণ্ডামি চলছে, তা অসহনীয়। পরিকল্পিত অভিনয়ের মাধ্যমে নেতানিয়াহুর প্রশংসা করে ট্রাম্পকে যে মুকুট পরানো হচ্ছে, তা গাজায় সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের দায় বা লক্ষাধিক ফিলিস্তিনি ও হাজারো ইসরায়েলির রক্তের দায় থেকে তাঁকে মুক্ত করতে পারে না। তবে যুদ্ধবিরতি ও সামগ্রিক চুক্তির কারণে আমি এখানে উপস্থিত আছি। কেবল দখলদারির অবসান এবং ফিলিস্তিন রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেওয়াই প্রকৃত ন্যায়বিচার, শান্তি ও নিরাপত্তা নিয়ে আসবে।’

প্রসঙ্গত, নেসেটে ভাষণ দিতে আজ সোমবার ইসরায়েলে পৌঁছেছেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প। এরপর তিনি মিসরে যাবেন। সেখানে ইসরায়েল এবং হামাসের মধ্যে যুদ্ধবিরতি চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করবেন।

স্থানীয় সংবাদমাধ্যমের খবরে আরও বলা হয়েছে, ইসরায়েলের প্রেসিডেন্ট পদক পেতে যাচ্ছেন ট্রাম্প। আজ ইসরায়েলের প্রেসিডেন্ট আইজ্যাক হারজোগ মার্কিন প্রেসিডেন্টকে ইসরায়েলের এই সর্বোচ্চ বেসামরিক সম্মাননা দেবেন।

পাকিস্তানে ফিলিস্তিনপন্থী বিক্ষোভকারীদের মিছিলে পুলিশের গুলি, নিহত ৫পাকিস্তানে ফিলিস্তিনপন্থী বিক্ষোভকারীদের মিছিলে পুলিশের গুলি, নিহত ৫

নেসেটে ট্রাম্প বলেন, এটি মধ্যপ্রাচ্যের জন্য ‘এক নতুন ভোরের সূচনা’। তিনি ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুকে মঞ্চে আমন্ত্রণ জানিয়ে রসিকতা করে বলেন, ‘তাঁর সঙ্গে কাজ করা সহজ নয়, কিন্তু তাঁর এই স্বভাবটাই তাঁকে মহান করে তুলেছে।’

ট্রাম্প আরব ও মুসলিম দেশগুলোর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলেন, ‘ভবিষ্যৎ প্রজন্ম আজকের এই মুহূর্তকে শান্তির ইতিহাস হিসেবে স্মরণ করবে।’ তিনি তাঁর মধ্যপ্রাচ্য দূত স্টিভ উইটকফকে ধন্যবাদ জানান। তিনি দাবি বলেন, ‘উইটকফের প্রচেষ্টায় সম্ভাব্য তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ এড়ানো সম্ভব হয়েছে।’ এ সময় নেসেটের সদস্যরা দাঁড়িয়ে করতালি দেন।

এর আগে নেতানিয়াহু তাঁর ২৮ মিনিটের বক্তব্যে ট্রাম্পকে ‘ইসরায়েলের ইতিহাসে হোয়াইট হাউসে পাওয়া সর্বশ্রেষ্ঠ বন্ধু’ বলে অভিহিত করেন।

বিষয়:

গাজা উপত্যকাডোনাল্ড ট্রাম্পযুক্তরাষ্ট্রফিলিস্তিনইসরায়েল
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

টর্চ জ্বালিয়ে গাজা যুদ্ধবিরতির বার্তা দিয়ে ভাইরাল সেই সাংবাদিক নিহত

ইসরায়েল থেকে মুক্তি পাওয়া ফিলিস্তিনিদের বহনকারী প্রথম বাস গাজায় পৌঁছাল

মধ্যরাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও ঢাকা কলেজের শিক্ষার্থীদের সংঘর্ষ

পুতিনকে বলব—যুদ্ধ বন্ধ কর, নইলে ইউক্রেনকে টমাহক দেব: ট্রাম্প

যুক্তরাষ্ট্রের অনুমতিক্রমেই ফের সশস্ত্র হয়েছে হামাস: ট্রাম্প

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

সরকারি উচ্চবিদ্যালয়ের কক্ষে ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকের সংসার!

সরকারি উচ্চবিদ্যালয়ের কক্ষে ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকের সংসার!

টর্চ জ্বালিয়ে গাজা যুদ্ধবিরতির বার্তা দিয়ে ভাইরাল সেই সাংবাদিক নিহত

টর্চ জ্বালিয়ে গাজা যুদ্ধবিরতির বার্তা দিয়ে ভাইরাল সেই সাংবাদিক নিহত

সত্যি হলো প্রেমের গুঞ্জন

সত্যি হলো প্রেমের গুঞ্জন

জুলাই সনদে এখনো অনিশ্চয়তা

জুলাই সনদে এখনো অনিশ্চয়তা

সীমান্ত দিয়ে আসছে অস্ত্র, উদ্বিগ্ন সরকার

সীমান্ত দিয়ে আসছে অস্ত্র, উদ্বিগ্ন সরকার

সম্পর্কিত

ইসরায়েলি পার্লামেন্টে বাধার মুখে ট্রাম্প, বের করে দেওয়া হলো ফিলিস্তিনের স্বীকৃতি চাওয়া ২ এমপিকে

ইসরায়েলি পার্লামেন্টে বাধার মুখে ট্রাম্প, বের করে দেওয়া হলো ফিলিস্তিনের স্বীকৃতি চাওয়া ২ এমপিকে

পাকিস্তানে ফিলিস্তিনপন্থী বিক্ষোভকারীদের মিছিলে পুলিশের গুলি, নিহত ৫

পাকিস্তানে ফিলিস্তিনপন্থী বিক্ষোভকারীদের মিছিলে পুলিশের গুলি, নিহত ৫

আদানির ঘুষ মামলায় সহযোগিতা করছে না ভারত, মার্কিন আদালতে এসইসির অভিযোগ

আদানির ঘুষ মামলায় সহযোগিতা করছে না ভারত, মার্কিন আদালতে এসইসির অভিযোগ

মিসরে গাজাসংক্রান্ত ট্রাম্পের সম্মেলনে যোগ দিতে পারেন নেতানিয়াহুও

মিসরে গাজাসংক্রান্ত ট্রাম্পের সম্মেলনে যোগ দিতে পারেন নেতানিয়াহুও