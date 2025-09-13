Ajker Patrika
হিমন্ত শর্মার নতুন অভিযোগে আসামের রাজনীতিতে অস্থিরতা, এবার ইঙ্গিত গৌরব গগৈয়ের দিকে

কলকাতা প্রতিনিধি  
আপডেট : ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৭: ২৩
গৌরব গগৈয়ের দিকে অভিযোগের আঙুল তুললেন আসামের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত শর্মা। ছবি: সংগৃহীত
গৌরব গগৈয়ের দিকে অভিযোগের আঙুল তুললেন আসামের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত শর্মা। ছবি: সংগৃহীত

আসামের রাজনীতিতে আবারও উত্তেজনা। কংগ্রেসের সংসদ সদস্য গৌরব গগৈয়ের বিরুদ্ধে এক গুরুতর অভিযোগ এনেছেন আসামের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। হিমন্তের অভিযোগ, গৌরব গগৈয়ের সঙ্গে একটি ‘কার্টেল’-এর যোগসূত্র আছে; যারা ভারতের সার্বভৌমত্ব ও উন্নয়নকে নস্যাৎ করার প্রচেষ্টায় লিপ্ত। অন্যদিকে, এই অভিযোগকে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে উড়িয়ে দিয়েছেন আসামের সাবেক মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈয়ের পুত্র সংসদ সদস্য গৌরব গগৈ।

হিমন্ত শর্মা দাবি করেন, রাজ্যের বিশেষ তদন্তকারী দল বা এসআইটি ৯৬ পৃষ্ঠার একটি রিপোর্ট জমা দিয়েছে। ওই রিপোর্টে দেখা গেছে, এমন একটি কার্টেলটির সঙ্গে কংগ্রেস নেতা ও সংসদ সদস্য গৌরব গগৈ এবং তাঁর পরিবারের নাম জড়িয়ে আছে, যারা ভারতের বিরুদ্ধে কাজ করে। যদিও হিমন্ত শর্মা সরাসরি গগৈ পরিবারের নাম নেননি, তবে তাঁর ইঙ্গিত ছিল স্পষ্ট।

হিমন্ত শর্মা ইঙ্গিত দিয়ে বলেন, এক পাকিস্তানি নাগরিক এবং এক ব্রিটিশ নাগরিক; যিনি আবার একজন সংসদ সদস্যের স্ত্রী, তাঁরা সক্রিয়ভাবে এই চক্রান্তে যুক্ত।

মুখ্যমন্ত্রী দাবি করেন, এসআইটির প্রতিবেদনে এসব তথ্য উঠে এসেছে। তিনি বলেন, দেশের সার্বভৌমত্বের সঙ্গে সম্পর্কিত বহু গুরুত্বপূর্ণ দলিল উদ্ধার হয়েছে। ক্যাবিনেটে আলোচনা শেষে রিপোর্টটি জনসমক্ষে আনা হবে।

অন্যদিকে, গৌরব গগৈ মুখ্যমন্ত্রীর দাবি একেবারেই উড়িয়ে দিয়ে পাল্টা অভিযোগ তুলেছেন। তিনি বলেন, হিমন্ত বিশ্ব শর্মার রাজ্যে মানুষের মৌলিক সমস্যার কোনো সমাধান নেই। বেকারত্ব, ভূমি অধিকার, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ক্ষোভ—কোনো ক্ষেত্রেই সরকার সঠিক দিশা দেখাতে পারেনি।

তিনি আরও বলেন, ‘কোচ-রাজবংশী থেকে মোরান সম্প্রদায় পর্যন্ত যুবকেরা পথে নেমে প্রতিবাদ করছে। হাজার হাজার বেকার যুবক আজও চাকরির আশায় পথে ঘুরছে।’

শুধু তা-ই নয়, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে ভয়াবহ অবনতির অভিযোগ তুলেছেন গৌরব গগৈ।

সরকারি উচ্ছেদ অভিযানকেও ‘নিন্দনীয়’ বলে আখ্যা দিয়ে গৌরব বলেন, বিজেপি সরকার ইচ্ছাকৃতভাবে অসমিয়া ও বাঙালি উভয় সম্প্রদায়কে ভুল পথে চালিত করছে। পাশাপাশি তিনি মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ এনে বলেছেন, মুখ্যমন্ত্রী নিজের ও পরিবারের নামে বিপুল সম্পত্তি গড়ে তুলেছেন।

এদিকে রাজনৈতিক বিশ্লেষকেরা বলছেন, হিমন্ত বিশ্ব শর্মা সব সময় বিরোধীদের বিপাকে ফেলার চেষ্টা করে থাকেন। এই রিপোর্ট প্রকাশ্যে এলে নতুন করে রাজনৈতিক ঝড় বইবে, এ নিয়ে সন্দেহ নেই।

বিষয়:

মুখ্যমন্ত্রীভারতআসামরাজনীতিবিদকংগ্রেস
