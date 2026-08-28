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জাপানে স্থায়ী বসবাসের ফি বাড়ল ১৯০০ শতাংশ

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
জাপানে স্থায়ী বসবাসের ফি বাড়ল ১৯০০ শতাংশ
ছবি: সংগৃহীত

জাপানে স্থায়ীভাবে বসবাসের স্বপ্ন দেখা বিদেশিদের জন্য আগামী ১ অক্টোবর থেকে খরচ অনেকটাই বেড়ে যাচ্ছে। বিদেশি নাগরিকদের জন্য স্থায়ী আবাসন বা পারমানেন্ট রেসিডেন্সি এবং অন্যান্য রেসিডেন্সি প্রক্রিয়ার আবেদন ফি বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে জাপান সরকার।

সবচেয়ে বড় পরিবর্তন এসেছে স্থায়ী রেসিডেন্সি আবেদনের ক্ষেত্রে। এই ফি ১০,০০০ ইয়েন (প্রায় ৮ হাজার টাকা) থেকে বাড়িয়ে ২০০,০০০ ইয়েন (প্রায় ১ লাখ ৫৫ হাজার) করা হয়েছে—যা আগের তুলনায় ১৯০০ শতাংশ বা ২০ গুণ বেশি।

ইমিগ্রেশন আইনে আনা পরিবর্তনের ভিত্তিতে গত মঙ্গলবার (২৫ আগস্ট) জাপানের মন্ত্রিসভায় এই নতুন ফি অনুমোদিত হয়। আগামী ১ অক্টোবর থেকে কার্যকর হতে যাওয়া এই নিয়মগুলোর কারণে রেসিডেন্সি স্ট্যাটাস নবায়ন বা পরিবর্তনের খরচও অবস্থানের মেয়াদের ওপর ভিত্তি করে বৃদ্ধি পাবে।

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নতুন আইনে ৩ মাস পর্যন্ত মেয়াদ বৃদ্ধি বা নবায়ন ফি করা হয়েছে ১০,০০০ ইয়েন (প্রায় ৮ হাজার টাকা), ১ বছর মেয়াদের নবায়ন ফি করা হয়েছে ৩৩,০০০ ইয়েন (প্রায় ২৬ হাজার টাকা) ও ৩ বছর থেকে ৫ বছরের কম মেয়াদের নবায়ন ফি করা হয়েছে ৬৪,০০০ ইয়েন (প্রায় ৫০ হাজার টাকা)। এ ছাড়া ৫ বছর বা তার বেশি মেয়াদে নবায়ন ফি ধরা হয়েছে ৭৫,০০০ ইয়েন (প্রায় ৫৮ হাজার টাকা)।

উল্লেখ্য, জাপানে আগে রেসিডেন্সি স্ট্যাটাস নবায়ন বা পরিবর্তনের জন্য মেয়াদ নির্বিশেষে ফ্ল্যাট ফি ছিল মাত্র ৬,০০০ ইয়েন বা প্রায় ৪ হাজার ৭০০ টাকা।

তবে যেসব বিদেশি নাগরিক আর্থিক বা মানবিক সংকটের মুখোমুখি, তাদের জন্য ফি ছাড়ের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। সরকারের নতুন নির্দেশিকা অনুযায়ী, একক অভিভাবক হিসেবে জাপানি নাগরিকের সন্তান লালন-পালন করছেন এমন ব্যক্তি বা স্বীকৃত শরণার্থী এবং চরম আর্থিক সংকটে থাকা আবেদনকারীদের জন্য ফি কমিয়ে স্থায়ী রেসিডেন্সির ক্ষেত্রে ২০,০০০ ইয়েন এবং নবায়নের ক্ষেত্রে ১০,০০০ ইয়েন নির্ধারণ করা হয়েছে।

সম্প্রতি জাপান সরকার ইমিগ্রেশন ও স্থায়ী আবাসন সংক্রান্ত নীতিমালায় কড়াকড়ি আরোপ করছে। ফলে যাঁরা দেশটিতে দীর্ঘমেয়াদে থাকার পরিকল্পনা করছেন, তাঁদের জন্য ১ অক্টোবরের এই সময়সীমা ও নতুন ফি কাঠামো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

তথ্যসূত্র: এনডিটিভি

বিষয়:

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