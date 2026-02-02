Ajker Patrika
‘অতিমানবীয়’ সাহসে সমুদ্রে মা ও ভাই-বোনকে বাঁচাল ১৩ বছরের কিশোর

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার দক্ষিণাঞ্চলের জিওগ্রাফ বে এলাকা। ছবি: বিবিসি

অস্ট্রেলিয়ার পশ্চিম উপকূলে এক অভাবনীয় সাহসিকতার গল্প রীতিমতো তাক লাগিয়ে দিয়েছে সবাইকে। মাত্র ১৩ বছর বয়সী এক কিশোর উত্তাল সমুদ্রে টানা কয়েক ঘণ্টা সাঁতার কেটে নিজের মা ও দুই ভাইবোনের প্রাণ বাঁচিয়েছে। তার এই প্রচেষ্টাকে উদ্ধারকারী সংস্থা ‘অতিমানবীয়’ সাহস হিসেবে আখ্যা দিয়েছে।

সোমবার (২ ফেব্রুয়ারি) বিবিসি জানিয়েছে, ঘটনাটি ঘটেছে গত শুক্রবার, পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার দক্ষিণাঞ্চলের জিওগ্রাফ বে এলাকায়। ওই দিন কিশোরটি তার ৪৭ বছর বয়সী মা,১২ বছরের ভাই এবং আট বছরের বোনসহ প্যাডলবোর্ড ও কায়াক নিয়ে সমুদ্রে নেমেছিল। কিন্তু হঠাৎ শক্তিশালী বাতাস বইতে শুরু করলে তাদের ভাসমান যানগুলো দিগ্ভ্রান্ত হয়ে পড়ে এবং পরিবারটি তীরে ফিরতে না পেরে গভীর সমুদ্রে ভেসে যেতে থাকে।

পরিস্থিতির ভয়াবহতা বুঝতে পেরে ১৩ বছরের ওই কিশোরটি তীরে ফিরে সাহায্য নিয়ে আসার সিদ্ধান্ত নেয়। শুরুতে সে কায়াক নিয়ে এগোতে চেষ্টা করলেও মাঝপথে সেটিতে পানি ঢুকে পড়ে। পরে বাধ্য হয়ে সে কায়াক ছেড়ে দিয়ে প্রায় চার কিলোমিটার পথ সাঁতরে তীরের দিকে রওনা হয়।

ন্যাচারালিস্ট ভলান্টিয়ার মেরিন রেসকিউ গ্রুপের কমান্ডার পল ব্রেসল্যান্ড এবিসি নিউজকে জানিয়েছেন, কিশোরটি প্রথম দুই ঘণ্টা লাইফ জ্যাকেট পরে সাঁতার কাটে। কিন্তু পরে সে বুঝতে পারে, লাইফ জ্যাকেটের কারণে তার গতি কমে যাচ্ছে। তখন সে সেটি খুলে ফেলে এবং আরও দুই ঘণ্টা লাইফ জ্যাকেট ছাড়াই সাঁতার কেটে অবশেষে তীরে পৌঁছায়।

স্থানীয় সময় সন্ধ্যা ছয়টার দিকে সে উদ্ধারকারী সংস্থাকে খবর দিতে সক্ষম হয়। এরপর কুইন্ডালাপ বিচ এলাকা থেকে ব্যাপক উদ্ধার অভিযান শুরু হয়। প্রায় রাত সাড়ে আটটার দিকে একটি উদ্ধারকারী হেলিকপ্টার সমুদ্রের প্রায় ১৪ কিলোমিটার দূরে ভাসমান একটি প্যাডলবোর্ড আঁকড়ে ধরে থাকা মা ও দুই শিশুকে শনাক্ত করে। পরে একটি স্বেচ্ছাসেবী উদ্ধারকারী নৌযান তাদের নিরাপদে তীরে ফিরিয়ে আনে।

পুলিশ কর্মকর্তা জেমস ব্র্যাডলি বলেন, এই ঘটনা প্রমাণ করে সমুদ্রের অবস্থা কত দ্রুত বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে। তিনি জানান, তিনজনই লাইফ জ্যাকেট পরেছিলেন বলেই তারা দীর্ঘ সময় বেঁচে থাকতে পেরেছেন। পাশাপাশি ১৩ বছরের কিশোরটির সাহস ও দৃঢ়তার প্রশংসা করে বলেন, তার সিদ্ধান্তই শেষ পর্যন্ত পরিবারের প্রাণ বাঁচিয়েছে। উদ্ধারের পর পরিবারটির সবাইকে প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে নেওয়া হয়। পরে তারা সুস্থ হয়ে বাড়ি ফেরেন এবং উদ্ধারকারী দলকে ধন্যবাদ জানান।

