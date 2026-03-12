Ajker Patrika
ইথিওপিয়ায় ভূমি ধসে নিহত অন্তত ৫২, নিখোঁজ অর্ধশত

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
ছবি: ফেসবুক থেকে নেওয়া

পূর্ব আফ্রিকার দেশ ইথিওপিয়ার দক্ষিণাঞ্চলে ভূমি ধসে অন্তত ৫২ জন প্রাণ হারিয়েছেন। আজ বৃহস্পতিবার আঞ্চলিক কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, এ ঘটনায় আরও ৫০ জন নিখোঁজ রয়েছে। বার্তা সংস্থা রয়টার্সের প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে, ভারী বর্ষণের জেরে চলতি সপ্তাহের শুরুর দিকে দেশটির গামো জোনে এই বিপর্যয় ঘটে।

গামো জোনের যোগাযোগ দপ্তর তাদের ফেসবুক পেজে দেওয়া এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, এখন পর্যন্ত ৫২ জনের মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত হওয়া গেছে। নিখোঁজ থাকা আরও ৫০ জনের অবস্থান শনাক্ত করতে নিবিড়ভাবে অনুসন্ধান ও উদ্ধার প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। দেশটির দক্ষিণাঞ্চলীয় আঞ্চলিক রাজ্য অফিসও নিহতের এই সংখ্যা নিশ্চিত করেছে।

আঞ্চলিক কর্মকর্তাদের মতে, গত কয়েক দিনের অতিবৃষ্টির কারণে এই ভূমি ধসের সূত্রপাত হয়েছে। ইথিওপিয়ান ব্রডকাস্টিং করপোরেশনের শেয়ার করা একটি ছবিতে দেখা গেছে, পাহাড়ের একটি বড় অংশ গাছপালাসহ ধসে পড়েছে এবং স্থানীয় বাসিন্দারা উদ্ধারকাজে যোগ দিয়েছেন। কাউকে কাউকে হাঁটু সমান কাদার মধ্যে দাঁড়িয়ে নিখোঁজদের সন্ধান করতে দেখা গেছে।

ইথিওপিয়ার এই দুর্গম অঞ্চলে যোগাযোগব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ায় এবং মাটির নিচে চাপা পড়ে থাকা মানুষের সংখ্যা বেশি হওয়ায় নিহতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

