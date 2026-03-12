ইথিওপিয়ায় ভূমি ধসে নিহত অন্তত ৫২, নিখোঁজ অর্ধশত

পূর্ব আফ্রিকার দেশ ইথিওপিয়ার দক্ষিণাঞ্চলে ভূমি ধসে অন্তত ৫২ জন প্রাণ হারিয়েছেন। আজ বৃহস্পতিবার আঞ্চলিক কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, এ ঘটনায় আরও ৫০ জন নিখোঁজ রয়েছে। বার্তা সংস্থা রয়টার্সের প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে, ভারী বর্ষণের জেরে চলতি সপ্তাহের শুরুর দিকে দেশটির গামো জোনে এই বিপর্যয় ঘটে।
গামো জোনের যোগাযোগ দপ্তর তাদের ফেসবুক পেজে দেওয়া এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, এখন পর্যন্ত ৫২ জনের মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত হওয়া গেছে। নিখোঁজ থাকা আরও ৫০ জনের অবস্থান শনাক্ত করতে নিবিড়ভাবে অনুসন্ধান ও উদ্ধার প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। দেশটির দক্ষিণাঞ্চলীয় আঞ্চলিক রাজ্য অফিসও নিহতের এই সংখ্যা নিশ্চিত করেছে।
আঞ্চলিক কর্মকর্তাদের মতে, গত কয়েক দিনের অতিবৃষ্টির কারণে এই ভূমি ধসের সূত্রপাত হয়েছে। ইথিওপিয়ান ব্রডকাস্টিং করপোরেশনের শেয়ার করা একটি ছবিতে দেখা গেছে, পাহাড়ের একটি বড় অংশ গাছপালাসহ ধসে পড়েছে এবং স্থানীয় বাসিন্দারা উদ্ধারকাজে যোগ দিয়েছেন। কাউকে কাউকে হাঁটু সমান কাদার মধ্যে দাঁড়িয়ে নিখোঁজদের সন্ধান করতে দেখা গেছে।
ইথিওপিয়ার এই দুর্গম অঞ্চলে যোগাযোগব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ায় এবং মাটির নিচে চাপা পড়ে থাকা মানুষের সংখ্যা বেশি হওয়ায় নিহতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।
ইরানের নতুন সর্বোচ্চ নেতা হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের পর প্রথমবারের মতো জাতির উদ্দেশে ভাষণ দিয়েছেন আয়াতুল্লাহ মোজতবা খামেনি। গত রোববার দায়িত্ব নেওয়ার পর আজ বৃহস্পতিবার তাঁর রেকর্ড করা ভাষণটি ইরানের রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনে প্রচার করা হয়। ভাষণে তিনি যুক্তরাষ্ট্রকে কড়া হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছেন, ‘আমরা আমাদের শহীদদে২ মিনিট আগে
ইরান-আমেরিকা যুদ্ধের এক চাঞ্চল্যকর তথ্য সামনে এনেছে আন্তর্জাতিক অনুসন্ধানী সংস্থা বেলিংক্যাট। সংস্থাটির সাম্প্রতিক ভূস্থানিক বিশ্লেষণ অনুযায়ী, মার্কিন নৌবাহিনী ইরাকের আকাশসীমা ব্যবহার করে ইরানে অন্তত ২০টি ‘টমাহক’ ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করেছে। এই ঘটনাটি ইরাকের সার্বভৌমত্ব এবং আন্তর্জাতিক....১০ মিনিট আগে
ইরানের নতুন সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ মোজতবা খামেনি তাঁর দায়িত্ব গ্রহণের পর প্রথম আনুষ্ঠানিক ভাষণ দিয়েছেন। আজ বৃহস্পতিবার একটি রেকর্ড করা টেলিভিশন ভাষণে তিনি বলেছেন, শত্রুদের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে হরমুজ প্রণালি বন্ধ রাখা হবে। একই সঙ্গে তিনি মধ্যপ্রাচ্যের সব মার্কিন ঘাঁটি অবিলম্বে বন্ধ করারও আলটিমেটাম দ২৫ মিনিট আগে
ইরানের নবনিযুক্ত সুপ্রিম লিডার আয়াতুল্লাহ মোজতবা খামেনি ক্ষমতা গ্রহণের পর তাঁর প্রথম আনুষ্ঠানিক বিবৃতিতে সরাসরি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে কড়া হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। তিনি দাবি করেছেন, মধ্যপ্রাচ্য অঞ্চল থেকে অবিলম্বে সমস্ত মার্কিন সামরিক ঘাঁটি বন্ধ করতে হবে; অন্যথায় সেগুলোতে ভয়াবহ হামলা চালানো হবে।২৭ মিনিট আগে