অ্যানাটমি ডাক্তারদের প্রণোদনা ও আইন দ্রুত প্রণয়নের আশ্বাস

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
বৃহস্পতিবার বিয়াম মিলনায়তনে জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ছবি: সংগৃহীত
অ্যানাটমি ডাক্তারদের প্রণোদনা এবং দ্রুত আইন প্রণয়নের আশ্বাস দিয়েছেন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অধ্যাপক ডা. নাজমুল হোসেন। গত বৃহস্পতিবার রাতে ঢাকার বিয়াম মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত অ্যানাটমিক্যাল সোসাইটি অব বাংলাদেশের ১২ তম জাতীয় সম্মেলন ও বৈজ্ঞানিক অধিবেশনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মহাপরিচালক এই আশ্বাস দেন।

প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যে অ্যানাটমি বিষয়ে শিক্ষক সংকট নিরসনে অ্যানাটমি বিষয় ভিত্তিক শিক্ষকদের শতভাগ প্রণোদনা প্রদানের উদ্যোগ এবং নিয়মিত ডিপিসি ও এসএসবি এর মাধ্যমে পদোন্নতি প্রদানের অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। একই সঙ্গে তিনি দ্রুত সময়ের মধ্যে অ্যানাটমি অ্যাক্ট প্রণয়নের আশ্বাস দেন।

বিশেষ অতিথি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ডা. মো. মোস্তাক আহমেদ বলেন, পেশাগত পরীক্ষার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে সেন্ট্রাল ওএসপিই গ্রহণের জন্য ওয়ার্কশপ আয়োজনে তিনি এএসবিকে সহযোগিতা করবেন।

সম্মেলনে বক্তারা চিকিৎসা শিক্ষায় অ্যানাটমির অপরিহার্যতা তুলে ধরেন এবং ছাত্রজীবনের স্মৃতিচারণ করেন। বৈজ্ঞানিক অধিবেশনে ১০ জন অ্যানাটমিস্ট তাঁদের গবেষণা প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। এ ছাড়া দেশের স্বনামধন্য সিনিয়র অ্যানাটমিস্টদের মধ্যে ১০ জন এবং প্রয়াত চারজনকে সম্মাননা স্মারক প্রদান করা হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অধ্যাপক ডা. মো. নাজমুল হোসেন। সারা দেশ থেকে দুই শতাধিক অ্যানাটমিস্ট এই সম্মেলনে যোগ দেন।

