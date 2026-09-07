অসুস্থ বাবাকে হাসপাতালে দেখতে গিয়ে নিষিদ্ধ ছাত্রলীগ কর্মী নির্যাতনের দাবিটি বানোয়াট

অসুস্থ বাবাকে হাসপাতালে দেখতে গিয়ে নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠন ছাত্রলীগের এক কর্মী বিএনপির নেতা-কর্মীদের হাতে নির্যাতনের শিকার হয়েছেন—এমন দাবিতে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে একটি ভিডিও ছড়িয়ে পড়েছে।
‘Mohammad Asif Uddin’ নামের একটি অ্যাকাউন্ট থেকে ভিডিওটি শেয়ার করে দাবি করা হয়, ‘অসুস্থ বাবাকে হাসপাতালে দেখতে গিয়ে বাবার চোখের সামনেই বিএনপির সন্ত্রাসীদের নির্মম নির্যাতনের শিকার ছাত্রলীগ কর্মী! মনে রেখো বাংলাদেশ।’
একই ভিডিও ‘Arzu Akanka’ নামের আরেকটি ফেসবুক অ্যাকাউন্ট থেকেও শেয়ার করা হয়। ওই পোস্টের ক্যাপশনে বলা হয়, ‘একজন আওয়ামী লীগ কর্মী চিকিৎসা নিতে হাসপাতালে গিয়েছেন। সেখানেও বিএনপির নামধারী এক কুলাঙ্গার ওই ভাইটির হাত-পা বেঁধে এভাবে নির্যাতন করছে। মনে রেখো, এই দিনও দিন না, আরও দিন আছে। সেদিন দেখা হবে তোমাদের সঙ্গে। ইনশাআল্লাহ!’
এ ছাড়া ‘রুবেল সিকদার’, ‘Nucleus Barabkunda’, ‘Showkat Hossain Khan’ ও ‘নৌকার পাগল মনির হোসেন’ -সহ বেশ কয়েকটি ফেসবুক পেজ ও অ্যাকাউন্ট থেকে ভিডিওটি শেয়ার করা হয়। ছড়িয়ে পড়া পোস্টগুলোর কমেন্ট পর্যালোচনা করে মিশ্র প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়।
প্রচারিত ভিডিওটিতে হাসপাতালের বেডে এক যুবকের হাত-পা বাঁধা অবস্থায় শুয়ে থাকতে দেখা যায়। এ সময় এক ব্যক্তিকে লোহার মতো দেখতে একটি বস্তু দিয়ে হাত-পা বাঁধা ওই ব্যক্তির পায়ে বারবার আঘাত করতে দেখা যায়। তাঁর আশপাশে আরও কয়েকটি বেড এবং কয়েকজন নারী-পুরুষকে দেখা যায়। ভিডিওটিতে ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিকের কারণে কোনো শব্দ শোনা যায়নি।
আলোচিত দাবির পক্ষে দেশের কোনো গণমাধ্যমে প্রতিবেদন বা নির্ভরযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যায়নি। তবে অনুসন্ধানে ‘Sultan Khan’ নামের একটি ফেসবুক পেজে একই ভিডিও পাওয়া যায়। চলতি বছরের ৩ সেপ্টেম্বর প্রকাশিত ওই ভিডিওর ক্যাপশনে বলা হয়, ‘হাসপাতালে মোবাইল চুরির অভিযোগে যুবককে বেঁধে লাঠিপেটা।’ ওই ভিডিওতে হাত-পা বাঁধা ব্যক্তির কান্নার শব্দ শোনা যায়। সেখানে তাঁকে ‘ভাই, ভাই, আর মাইরেন না’ বলতেও শোনা যায়। এ সময় পাশ থেকে এক নারীর কণ্ঠে বলতে শোনা যায়, ‘স্বীকার করতে বলো, স্বীকার করতে বলো, কোনো মাফ নাই।’
অধিকতর অনুসন্ধানে ভিডিওটির নিচে বাঁ দিকে ‘Chdnews’ লেখা লোগোর সূত্র ধরে অনলাইন সংবাদমাধ্যম ‘Chdnews24’-এর ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে গত ২ সেপ্টেম্বর প্রকাশিত মূল ভিডিওটি পাওয়া যায়। ওই ভিডিওতেও হাসপাতালেই মোবাইল চুরির অভিযোগে এক যুবককে বেঁধে মারধরের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তবে ভিডিওটি কোন হাসপাতালের এবং কবে ধারণ করা হয়েছে, সে বিষয়ে নিশ্চিত কোনো তথ্য জানা যায়নি।
হাসপাতালে অসুস্থ বাবাকে দেখতে গিয়ে ছাত্রলীগ কর্মী বা কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ সমর্থক রাজনৈতিক নির্যাতনের শিকার হওয়ার দাবিটি মনগড়া। ভিডিওটি মূলত হাসপাতালে মোবাইল চুরির অভিযোগে এক যুবককে বেঁধে মারধরের ঘটনার।
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