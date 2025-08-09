Ajker Patrika
আরটিভিতে শুরু হলো ‘ম্যানেজ মাস্টার’

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
‘ম্যানেজ মাস্টার’ ধারাবাহিকে সালহা খানম নাদিয়া ও শামীমা নাজনীন। ছবি: সংগৃহীত
‘ম্যানেজ মাস্টার’ ধারাবাহিকে সালহা খানম নাদিয়া ও শামীমা নাজনীন। ছবি: সংগৃহীত

গত সোমবার আরটিভিতে প্রচার শেষ হয়েছে সঞ্জিত সরকার রচিত ও পরিচালিত ৬৭৬ পর্বের ধারাবাহিক নাটক ‘চিটার অ্যান্ড জেন্টলম্যান’। এক সপ্তাহের ব্যবধানে একই চ্যানেলে একই সময়ে নতুন ধারাবাহিক নাটক নিয়ে এসেছেন সঞ্জিত সরকার। গতকাল শুক্রবার থেকে প্রচার শুরু হয়েছে নতুন ধারাবাহিক নাটক ‘ম্যানেজ মাস্টার’।

নির্মাতা জানান, দুটি পরিবারের গল্প নিয়ে তৈরি হয়েছে ম্যানেজ মাস্টার। বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন মাসুম বাশার, নরেশ ভূঁইয়া, শামীমা নাজনীন, ডা. এজাজুল ইসলাম, সালহা খানম নাদিয়া, যাহের আলভী, তন্ময় সোহেল, ইফফাত আরা তিথি প্রমুখ। প্রতি শুক্র থেকে সোমবার রাত ১০টায় প্রচারিত হবে ধারাবাহিকটি।

ম্যানেজ মাস্টার ধারাবাহিকের গল্পে দেখা যাবে, এক ধনী বাবার সন্তান অভিমান করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে স্বল্পপরিসরে ব্যবসা শুরু করে। একসময় সে বুঝতে পারে, বড় হতে হলে মানুষকে কষ্ট করতে হয়, পরিশ্রম করতে হয়। অন্যদিকে দেখা যাবে, তিন বেকার যুবক মিথ্যা বলে একটি বাড়ি ভাড়া নেয়। সেই বাড়িতে ওঠার পর তাদের ঘিরে ঘটতে থাকে নানা ঘটনা।

নতুন ধারাবাহিক নিয়ে সঞ্জিত সরকার বলেন, ‘চিটার অ্যান্ড জেন্টলম্যান শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ম্যানেজ মাস্টার ধারাবাহিকের প্রচার শুরু হলো। আগের ধারাবাহিকটি জনপ্রিয় হয়েছিল বলেই একই সময়ে আমরা নতুন ধারাবাহিক শুরু করতে পেরেছি। এই ধারাবাহিকটি নিয়েও আমি আশাবাদী। যাঁরা অভিনয় করেছেন প্রত্যেকেই ভালো করেছেন। নাটকটি দর্শকদের আনন্দ দেবে।’

ছাপা সংস্করণ
