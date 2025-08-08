আদিবাসী দিবসের নাটকে মণিপুরি মেয়ে জয়ার গল্প

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
আগামীকাল ৯ আগস্ট বিশ্ব আদিবাসী দিবস। এ উপলক্ষে আজ ৮ আগস্ট শুক্রবার রাত সাড়ে ৯টায় এনটিভিতে প্রচারিত হবে নাটক ‘জয়া’। নাটকটির রচনা ও পরিচালনা করেছেন শুভাশিস সিনহা।
নাটকের গল্প তৈরি হয়েছে মূল চরিত্র জয়াকে ঘিরে। মৃত্যুপথযাত্রী মায়ের কাছে জয়া জানতে পারে তাঁর আসল পরিচয়। শহরে বড় হওয়া জয়া একজন মণিপুরি কন্যা। সেই পরিচয় আর শেকড়ের সন্ধানে জয়া একদিন রওনা হয় মণিপুরিপাড়ায়। আবিষ্কার করে পালাকার কানাইকে, প্রকাশ হতে থাকে এক বিষাদ ও মায়ামাখা জীবনের ছবি। বলা না-বলার গোপন বেদনায় বিহ্বল জয়া। এমন গল্প নিয়ে নির্মিত নাটকটিতে জয়ার ভূমিকায় অভিনয় করেছেন জ্যোতি সিনহা। পালাকার কানাইয়ের ভূমিকায় গৌরহরি চ্যাটার্জি। আরও আছেন নির্মল কুমার সিনহা, অঞ্জনা সিনহা, সজলকান্তি সিংহ, স্বর্ণালি শর্মা, চয়ন, সমরজিৎ, শাশ্বতীসহ মণিপুরি থিয়েটার ও মণিপুরি সম্প্রদায়ের একদল অভিনয়শিল্পী।
নাটকটি প্রযোজনা করেছেন উত্তম কুমার সিংহ। চিত্রগ্রহণে ছিলেন আবিদ মল্লিক, শিল্প নির্দেশক সজলকান্তি সিংহ, সংগীতে শর্মিলা সিনহা, সম্পাদনায় ফয়সাল নিপুণ এবং সহকারী পরিচালনায় জন উইলিয়াম।
আগামীকাল ৯ আগস্ট বিশ্ব আদিবাসী দিবস। এ উপলক্ষে আজ ৮ আগস্ট শুক্রবার রাত সাড়ে ৯টায় এনটিভিতে প্রচারিত হবে নাটক ‘জয়া’। নাটকটির রচনা ও পরিচালনা করেছেন শুভাশিস সিনহা।
নাটকের গল্প তৈরি হয়েছে মূল চরিত্র জয়াকে ঘিরে। মৃত্যুপথযাত্রী মায়ের কাছে জয়া জানতে পারে তাঁর আসল পরিচয়। শহরে বড় হওয়া জয়া একজন মণিপুরি কন্যা। সেই পরিচয় আর শেকড়ের সন্ধানে জয়া একদিন রওনা হয় মণিপুরিপাড়ায়। আবিষ্কার করে পালাকার কানাইকে, প্রকাশ হতে থাকে এক বিষাদ ও মায়ামাখা জীবনের ছবি। বলা না-বলার গোপন বেদনায় বিহ্বল জয়া। এমন গল্প নিয়ে নির্মিত নাটকটিতে জয়ার ভূমিকায় অভিনয় করেছেন জ্যোতি সিনহা। পালাকার কানাইয়ের ভূমিকায় গৌরহরি চ্যাটার্জি। আরও আছেন নির্মল কুমার সিনহা, অঞ্জনা সিনহা, সজলকান্তি সিংহ, স্বর্ণালি শর্মা, চয়ন, সমরজিৎ, শাশ্বতীসহ মণিপুরি থিয়েটার ও মণিপুরি সম্প্রদায়ের একদল অভিনয়শিল্পী।
নাটকটি প্রযোজনা করেছেন উত্তম কুমার সিংহ। চিত্রগ্রহণে ছিলেন আবিদ মল্লিক, শিল্প নির্দেশক সজলকান্তি সিংহ, সংগীতে শর্মিলা সিনহা, সম্পাদনায় ফয়সাল নিপুণ এবং সহকারী পরিচালনায় জন উইলিয়াম।
‘বাউল সুরে দেখাও তোমার ম্যাজিক’-প্রতিপাদ্য নিয়ে আয়োজিত হতে যাচ্ছে এই প্রতিযোগিতার পঞ্চম আসর। গতকাল বৃহস্পতিবার সকালে রাজধানীর একটি পাঁচতারকা হোটেলে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এই প্রতিযোগিতার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেন আয়োজকেরা।২ ঘণ্টা আগে
কানাডার সারেতে জনপ্রিয় কৌতুক অভিনেতা কপিল শর্মার সদ্য চালু হওয়া ‘ক্যাপস ক্যাফে’তে এক মাসের মধ্যে দ্বিতীয়বার গুলি ঘটনা ঘটল। এই হামলার দায় স্বীকার করেছে গুরপ্রীত সিং ওরফে গোল্ডি ধিলন এবং লরেন্স বিষ্ণোই গ্যাং। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তারা এই হামলার দায় স্বীকার করেছে।৪ ঘণ্টা আগে
জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের বর্ষপূর্তি উপলক্ষে গত মঙ্গলবার রাজধানীর মানিক মিয়া অ্যাভিনিউয়ে আয়োজন করা হয় কনসার্টের। সেখানে গান পরিবেশন করেন বেশ কয়েকজন সংগীতশিল্পী ও ব্যান্ড। বাংলাদেশ টেলিভিশনে সরাসরি সম্প্রচারিত সেই অনুষ্ঠানের একটি ভিডিও ক্লিপ ছড়িয়ে পড়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়।৭ ঘণ্টা আগে
দুই বছর আগে কানাডায় মারাত্মক সড়ক দুর্ঘটনায় আহত হন সংগীতশিল্পী কুমার বিশ্বজিতের একমাত্র ছেলে নিবিড়। এখনো সেখানে চিকিৎসাধীন আছেন নিবিড়। সেই দুর্ঘটনার পর থেকে বেশির ভাগ সময় কানাডায় অবস্থান করছেন কুমার বিশ্বজিৎ, থাকছেন ছেলের পাশে। তবে গান ছাড়েননি তিনি। সুযোগ পেলে কনসার্টে অংশ নিচ্ছেন।৭ ঘণ্টা আগে