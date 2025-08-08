Ajker Patrika
আদিবাসী দিবসের নাটকে মণিপুরি মেয়ে জয়ার গল্প

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
‘জয়া’ নাটকে জয়া চরিত্রে জ্যোতি সিনহা। ছবি: সংগৃহীত
'জয়া' নাটকে জয়া চরিত্রে জ্যোতি সিনহা। ছবি: সংগৃহীত

আগামীকাল ৯ আগস্ট বিশ্ব আদিবাসী দিবস। এ উপলক্ষে আজ ৮ আগস্ট শুক্রবার রাত সাড়ে ৯টায় এনটিভিতে প্রচারিত হবে নাটক ‘জয়া’। নাটকটির রচনা ও পরিচালনা করেছেন শুভাশিস সিনহা।

নাটকের গল্প তৈরি হয়েছে মূল চরিত্র জয়াকে ঘিরে। মৃত্যুপথযাত্রী মায়ের কাছে জয়া জানতে পারে তাঁর আসল পরিচয়। শহরে বড় হওয়া জয়া একজন মণিপুরি কন্যা। সেই পরিচয় আর শেকড়ের সন্ধানে জয়া একদিন রওনা হয় মণিপুরিপাড়ায়। আবিষ্কার করে পালাকার কানাইকে, প্রকাশ হতে থাকে এক বিষাদ ও মায়ামাখা জীবনের ছবি। বলা না-বলার গোপন বেদনায় বিহ্বল জয়া। এমন গল্প নিয়ে নির্মিত নাটকটিতে জয়ার ভূমিকায় অভিনয় করেছেন জ্যোতি সিনহা। পালাকার কানাইয়ের ভূমিকায় গৌরহরি চ্যাটার্জি। আরও আছেন নির্মল কুমার সিনহা, অঞ্জনা সিনহা, সজলকান্তি সিংহ, স্বর্ণালি শর্মা, চয়ন, সমরজিৎ, শাশ্বতীসহ মণিপুরি থিয়েটার ও মণিপুরি সম্প্রদায়ের একদল অভিনয়শিল্পী।

‘জয়া’ নাটকের দৃশ্য। ছবি: সংগৃহীত
'জয়া' নাটকের দৃশ্য। ছবি: সংগৃহীত

নাটকটি প্রযোজনা করেছেন উত্তম কুমার সিংহ। চিত্রগ্রহণে ছিলেন আবিদ মল্লিক, শিল্প নির্দেশক সজলকান্তি সিংহ, সংগীতে শর্মিলা সিনহা, সম্পাদনায় ফয়সাল নিপুণ এবং সহকারী পরিচালনায় জন উইলিয়াম।

