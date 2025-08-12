Ajker Patrika
সেলিম আল দীনের জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে ঢাকা থিয়েটারের উৎসব

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
নাটকের মহড়ায় ঢাকা থিয়েটারের সদস্যরা। ছবি: সংগৃহীত
নাটকের মহড়ায় ঢাকা থিয়েটারের সদস্যরা। ছবি: সংগৃহীত

১৮ আগস্ট নাট্যাচার্য সেলিম আল দীনের ৭৬তম জন্মজয়ন্তী। এ উপলক্ষে চার দিনব্যাপী নাট্যোৎসবের আয়োজন করেছে ঢাকা থিয়েটার। ১৫ আগস্ট থেকে বাংলাদেশ মহিলা সমিতিতে শুরু হবে উৎসব, চলবে ১৮ আগস্ট পর্যন্ত। উৎসবে প্রদর্শিত হবে সেলিম আল দীনের দুটি নাটক ‘দেয়াল’ ও ‘নিমজ্জন’।

১৫ থেকে ১৭ আগস্ট মহিলা সমিতির নীলিমা ইব্রাহিম মিলনায়তনে সন্ধ্যা ৭টায় প্রদর্শিত হবে মুক্তিযুদ্ধের গল্পের নাটক ‘দেয়াল’। নির্দেশনা দিয়েছেন অনিক ইসলাম। অভিনয় করবেন ঢাকা থিয়েটারের নাট্যকর্মীরা।

উৎসবের শেষ দিন, ১৮ আগস্ট মঞ্চায়িত হবে সেলিম আল দীনের ‘নিমজ্জন’। এদিন নাটকটির ৯০তম মঞ্চায়ন হবে। নিমজ্জনের নির্দেশনা দিয়েছেন নাসির উদ্দীন ইউসুফ। নাটকটির গল্পে দেখা যায়, বিশ্ব পরিভ্রমণ শেষে এক আগন্তুক মৃত্যুশয্যায় শায়িত বন্ধুর কাছে আসবে বলে ত্রিনদীর মোহনায় গড়ে ওঠা এক শহরে এসে উপস্থিত হয়। সেই আগন্তুক ট্রেন থেকে স্টেশনে নেমে একে একে দেখতে পায়—এক কুলির ঝুলন্ত লাশ, অদ্ভুতদর্শন এক বৃদ্ধ, স্টিমারে হলোকাস্ট, নাড়িভুঁড়ি বেরিয়ে আসা এক রূপসী নারী।

আগন্তুক আরও দেখতে পায়, বরফের চাঙড়ে ছড়িয়ে রয়েছে অসংখ্য শিশুর লাশ। সেখানে আরও আছে ধর্ষণের পর জিব কেটে নেওয়া এক শিশুর লাশ, কান্দাহারের মমি, মাদ্রিদের গণহত্যা, চিলির কবি পাবলো নেরুদার ফিন্দেমুন্দোর শোকগীতি, স্টেডিয়ামের গ্যালারিতে প্রায় দেড় হাজার দর্শক ক্ষুরের আঘাতে খুন হয়েছে। এভাবে এগিয়ে যায় নাটকের কাহিনি। বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন মিলু চৌধুরী, আসাদুজ্জামান আমান, সিরাজুল ইসলাম, মোস্তাফা রতন, তরিকুল ইসলাম লিটন প্রমুখ। নাটকটির সুর ও সংগীত পরিচালনা করেছেন শিমূল ইউসুফ।

মঞ্চনাটকছাপা সংস্করণআজকের বিনোদননাটকবিনোদনটেলিভিশন
