নতুন গান নিয়ে আসছেন রোকসানা রূপসা

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
রোকসানা রূপসা। ছবি: সংগৃহীত
রোকসানা রূপসা। ছবি: সংগৃহীত

গত ঈদুল ফিতরে মুক্তি পাওয়া ‘জংলি’ সিনেমায় নতুনভাবে ব্যবহার করা হয়েছিল ‘নান্টু ঘটক’ গানটি। শিরোনাম দেওয়া হয়েছিল ‘নান্টু ঘটক ২.০’। সংগীতশিল্পী মমতাজের গাওয়া গানটিতে নতুন করে কণ্ঠ দেন রোকসানা রূপসা। আগের গানের মতো নতুন গানটিও দারুণ জনপ্রিয়তা পায়। গানটি প্রকাশের পর আলোচনায় আসেন রূপসা। প্রশংসিত হয় তাঁর গায়কি।

রূপসা এবার নতুন গান নিয়ে আসছেন। সম্প্রতি তিনি শেষ করেছেন নতুন একটি ফোক গানের কাজ। ‘বর্ষা গেলো আইলোরে শীত, তবুও কইন্যা খুঁজলি না, নয়নেতে গলে কাজল, চোখের ভাষা বুঝলি না’—এমন কথায় গানটি লিখেছেন জহিরুল ইসলাম বাদল। সুর করার পাশাপাশি গানটিতে রূপসার সঙ্গে গেয়েছেন পলাশ লোহা। কিছুদিনের মধ্যে উর্বশী গানের সিঁড়ি নামের ইউটিউব চ্যানেলে প্রকাশ পাবে গানটি। এ ছাড়া আরও বেশ কিছু নতুন গানের কাজ শুরু করেছেন বলে জানালেন রূপসা।

রূপসা বলেন, ‘নতুন এই ফোক গানের কথা খুব সুন্দর। সুরটাও হয়েছে মনে লাগার মতো। আমি খুব আশাবাদী গানটি নিয়ে। আশা করি, সবার ভালো লাগবে।’

রোকসানা রূপসার প্রকাশিত প্রথম গান ‘বন্ধু আমার মায়া বাড়াইছে’। ২০১৭ সালে ধ্রুব মিউজিক স্টেশন থেকে প্রকাশ পায় গানটি। প্রথম গানেই শ্রোতাদের মন জয় করেন। এরপর নিয়মিত গান প্রকাশ করেছেন তিনি। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির সংগীত বিভাগে সিনিয়র কণ্ঠশিল্পী হিসেবে কর্মরত রূপসা।

নিজের স্বপ্ন নিয়ে রূপসা বলেন, ‘ছোটবেলায় মামার কাছে গানে হাতেখড়ি। এর পর থেকে গানের প্রতি ভালো লাগা বাড়তে থাকে। আমার স্বপ্ন, সিনেমায় নিয়মিত গান গাওয়া।’

গানসংগীতশিল্পীবিনোদন
আবাসিক হোটেলে তিন বন্ধু, মিলল একজনের লাশ

ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের স্বীকৃতি দেওয়ার ঘোষণা পর্তুগালের

আ.লীগের মিছিল না ঠেকিয়ে খাওয়াদাওয়া, তিন পুলিশ কর্মকর্তা ক্লোজড

ধর্ষণের শিকার শিশুর স্বজনদের সঙ্গে চিকিৎসকের অশালীন আচরণ, ভিডিও ভাইরাল

এরদোয়ানকে খলিফা উমর (রা.)-এর সঙ্গে খ্রিষ্টানদের চুক্তিপত্রের প্রতিলিপি উপহার দিলেন জেরুজালেমের পাদরি

নতুন গান নিয়ে আসছেন রোকসানা রূপসা

‘হোমবাউন্ড’ মুক্তির আগে বড় সুখবর পেলেন ঈশান-জাহ্নবীরা

সবাইকে লাভের ভাগ দিতে চান দুলকার সালমান

