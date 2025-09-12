ত্রাণ বিতরণে গিয়ে ভালুকের মুখে কুররাতুল আইন বালুচ, এখন শঙ্কামুক্ত

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
পাকিস্তানের জনপ্রিয় গায়িকা ও গীতিকার কুররাতুল আইন বালুচ সম্প্রতি একটি বাদামি ভালুকের আক্রমণে গুরুতর আহত হয়েছেন। তবে তাঁর টিম নিশ্চিত করেছে, তিনি এখন শঙ্কামুক্ত এবং চিকিৎসাধীন। তাঁর ইনস্টাগ্রাম হ্যান্ডলে এক বিবৃতিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
কুররাতুল বালুচ জনপ্রিয় গান ‘থাগিয়ান’, ‘জোগান জোগান এবং ‘বালিয়ে’র জন্য পরিচিত।
বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, এই গায়িকা বন্যাদুর্গতদের ত্রাণ কার্যক্রমে অংশ নিতে বালটিস্তানের প্রত্যন্ত গ্রামগুলোতে গিয়েছিলেন। গত ৪ সেপ্টেম্বর রাতে তাঁবুতে ঘুমানোর সময় একটি বাদামি ভালুকের আক্রমণে আহত হলে দ্রুত তাঁকে নিকটস্থ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।
বিবৃতিতে আরও বলা হয়, ‘আমরা কুররাতুল আইনের জন্য সবার ভালোবাসা ও দোয়ার জন্য কৃতজ্ঞ। কুররাতুল আইন গত কয়েক দিন ধরে স্কার্দুতে ছিলেন, যেখানে তিনি সাম্প্রতিক বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত বালটিস্তানের প্রত্যন্ত গ্রামগুলোতে ত্রাণ কার্যক্রমে অংশ নিচ্ছিলেন। তিনি কম্প্রিহেনসিভ ডিজাস্টার রেসপন্স সার্ভিসেসের (সিডিআরএস) সঙ্গে কাজ করছিলেন।’
টিম নিশ্চিত করেছে, ৩৭ বছর বয়সী এই গায়িকার কোনো হাড় ভাঙেনি বা ফ্র্যাকচার হয়নি। তাঁর ক্ষত ধীরে ধীরে সেরে উঠছে।
কুররাতুল আইন বালুচের ‘কিউবি’ টিম এক বিবৃতিতে বলেছে, গত ৪ সেপ্টেম্বর রাতে তিনি তাঁবুতে ঘুমানোর সময় একটি বাদামি ভালুকের আক্রমণের শিকার হন কুররাতুল আইন। সিডিআরএস দল দ্রুত ভালুকটিকে ভয় দেখিয়ে তাড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়। কুররাতুল আইনকে সঙ্গে সঙ্গে নিকটস্থ চিকিৎসাকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। চিকিৎসকেরা জানিয়েছেন, তাঁর অবস্থা স্থিতিশীল। সৌভাগ্যবশত, কোনো ফ্র্যাকচার হয়নি এবং ক্ষত সেরে উঠছে। এ সময় তাঁর বিশ্রাম ও ব্যক্তিগত গোপনীয়তা প্রয়োজন। তিনি সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত জনসমক্ষে উপস্থিতি স্থগিত করা হয়েছে। সবার কাছে দোয়া চাওয়া হয়েছে। তাঁর ১৯ সেপ্টেম্বরের একটি শোও স্থগিত করা হয়েছে।
এর আগে, ইভেন্টের আয়োজকেরা তাঁদের ইনস্টাগ্রাম হ্যান্ডলে একটি পোস্টার শেয়ার করে জানান, অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতির কারণে গায়িকা অনুষ্ঠানে পারফর্ম করতে পারছেন না এবং নতুন তারিখ পরে ঘোষণা করা হবে।
কুররাতুল আইন কিউবি নামে জনপ্রিয়। ‘হামসফর’ নামের একটি হিট নাটকের থিম সং ‘ওহ হামসফর থা’ গেয়ে ব্যাপক খ্যাতি অর্জন করেন। এই পাকিস্তানি গায়িকা ও গীতিকার কোক স্টুডিওর কয়েকটি জনপ্রিয় গান এবং ‘পিংক’-এর মতো বলিউড চলচ্চিত্রে প্লেব্যাক করেছেন।
এদিকে কুররাতুল আইনের এ ঘটনার পর গিলগিট-বালটিস্তান সরকার দেওসাই জাতীয় উদ্যানে ক্যাম্পিং নিষিদ্ধ করেছে। গিলগিট-বালটিস্তানের মুখপাত্র ফয়জুল্লাহ ফারাক জানিয়েছেন, নিরাপত্তার কারণে কোনো পর্যটক বা ভ্রমণকারীকে দেওসাইতে বাইরে ক্যাম্প করার অনুমতি দেওয়া হবে না।
