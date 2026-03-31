গাইতে পারছেন না অলকা ইয়াগনিক, এখনো ভুগছেন শ্রবণশক্তির জটিল সমস্যায়

বিরল স্নায়বিক ব্যাধির কারণে স্বাভাবিক শ্রবণশক্তি হারিয়েছেন ভারতের জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী অলকা ইয়াগনিক। দুই বছর আগে এই সমস্যার খবর প্রকাশ করেন অলকা। তখন জানিয়েছিলেন, সমস্যার সমাধানে চিকিৎসা নিচ্ছেন তিনি। এত দিনেও সেই সমস্যার উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয়নি। তাই নতুন কোনো গানও গাইতে পারছেন না তিনি। সম্প্রতি ভারতীয় গণমাধ্যমে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে এমনটাই জানালেন অলকা।

দীর্ঘ চার দশকের ক্যারিয়ারে অসংখ্য জনপ্রিয় গান উপহার দিয়েছেন অলকা ইয়াগনিক। ২০২৪ সালে তিনি যখন নিজের অসুস্থতার কথা প্রকাশ করেন, ভক্তদের মনে নেমে আসে বিষাদের ছায়া। সেই থেকে গানে বিরতি টেনেছেন শিল্পী। অনেকেই ধরে নিয়েছিলেন নিয়মিত চিকিৎসায় সেরে উঠবেন শিল্পী। কিন্তু শিল্পী নিজেই জানালেন, তিনি এখনো ওই সমস্যায় ভুগছেন। পুরোপুরি সুস্থ হয়ে ওঠেননি। চিকিৎসকদের তত্ত্বাবধানে নিয়মিত থেরাপি নিচ্ছেন। সুরকারেরা এখনো তাঁকে নিয়মিত কাজের প্রস্তাব দেন। কিন্তু শারীরিক অবস্থার কারণে সেসব প্রস্তাবে সাড়া দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না।

চিকিৎসকেরা জানিয়েছেন, অলকা ইয়াগনিক সেন্সরিনিউরাল হেয়ারিং লস নামক শ্রবণশক্তির একটি জটিল সমস্যায় ভুগছেন, যা সাধারণত স্নায়ুর ক্ষতির কারণে হয়। ভাইরাস সংক্রমণের কারণে এই সমস্যায় পড়েছেন অলকা।

প্রথম দিনের অভিজ্ঞতা জানিয়ে ২০২৪ সালে অলকা ইয়াগনিক সোশ্যাল মিডিয়ায় জানিয়েছিলেন, একদিন ফ্লাইট থেকে নামার পর অনুভব করেন, তিনি কিছুই শুনতে পাচ্ছেন না। ওই মুহূর্তটি ছিল তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় একটি ধাক্কা।

অলকা ইয়াগনিক শেষ গানটি গেয়েছিলেন এ আর রাহমানের সুরে। ইমতিয়াজ আলী পরিচালিত ‘অমর সিং চামকিলা’ সিনেমার গানটির শিরোনাম ‘নারম কালজা’। গানটিতে তাঁর সঙ্গে কণ্ঠ দিয়েছেন রিচা শর্মা, পূজা তিওয়ারি ও ইয়াশিকা শিক্কা।

অলকা যেন দ্রুত সুস্থ হয়ে ওঠেন, সে জন্য প্রার্থনা করতে বলেছেন ভক্তদের। সেই সঙ্গে সতর্ক করে অনুরোধ করেছেন, সবাই যেন উচ্চ শব্দ আর হেডফোন ব্যবহারের সতর্ক থাকেন। নইলে যে কেউ বড় ক্ষতির মুখে পড়তে পারেন।

ইরানে ২০০০ পাউন্ডের ‘বাংকার বাস্টার’ বোমা মেরেছে যুক্তরাষ্ট্র

সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয় অধ্যাদেশ পাস করার দাবি বিচারকদের

আরও ১৪ জেলা পরিষদে প্রশাসক নিয়োগ

হরমুজ উন্মুক্ত না করেই যুদ্ধ শেষ করতে চান ট্রাম্প, কেন এই পিছু হটা

ইরানের স্কুলে এবার পরীক্ষামূলক নতুন ক্ষেপণাস্ত্র মারল যুক্তরাষ্ট্র, নিহত অন্তত ২১

এসএসসি পাসে যমুনা গ্রুপে চাকরি, নিয়োগ নারায়ণগঞ্জে

চুয়াডাঙ্গায় জ্বালানি কার্ড সংগ্রহে দীর্ঘ লাইন, স্ট্রোকে একজনের মৃত্যু

মুক্তিযুদ্ধে ৩০ লাখ শহীদ ও ২ লাখ নির্যাতিত নারীর তালিকা প্রকাশ করতে নোটিশ

ইরানে ২০০০ পাউন্ডের ‘বাংকার বাস্টার’ বোমা মেরেছে যুক্তরাষ্ট্র

কে এই ‘ক্রিপ্টো ব্রো’—যাঁর হাত ধরে ট্রাম্পের মন জয় করল পাকিস্তান

ঈদের সিনেমা নিয়ে হতাশ হলমালিকেরা

রাহাত ফতেহ আলী খান ও শাহ জামান খানকে সম্মাননা

অভিনেতা রাহুলের মৃত্যুর তদন্ত দাবি সহকর্মীদের

