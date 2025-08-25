Ajker Patrika
দুই বন্ধুর স্বপ্নপূরণ

একসঙ্গে গাইলেন খুরশীদ আলম ও লীনু বিল্লাহ

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢকা
খুরশীদ আলম ও লীনু বিল্লাহ। ছবি: সংগৃহীত
খুরশীদ আলম ও লীনু বিল্লাহ। ছবি: সংগৃহীত

খুরশীদ আলম ও লীনু বিল্লাহ—দুজনই পেশাদার শিল্পী। দুজনেরই রয়েছে দীর্ঘ সংগীত ক্যারিয়ার। গত মাসে একটি অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে তাঁরা জানান, ভালো বন্ধু হলেও দীর্ঘ ক্যারিয়ারে একসঙ্গে গান গাওয়া হয়নি তাঁদের। দুজনেরই খুব ইচ্ছা ছিল একসঙ্গে গাওয়ার। এখনো সেই স্বপ্ন লালন করেন তাঁরা। শিল্পীদ্বয়ের সেই ইচ্ছার কথা জানিয়ে সংবাদ প্রকাশ হলে তা নজরে আসে প্রবাসী গীতিকার ফারুক আনোয়ারের। তাঁর উদ্যোগেই এবার স্বপ্ন পূরণ হলো দুই শিল্পীর। ফারুক আনোয়ারের লেখা একটি গান একসঙ্গে গাইলেন খুরশীদ আলম ও লীনু বিল্লাহ। গানের শিরোনাম ‘বন্ধু ও ভাই’। সুর ও সংগীত আয়োজন করেছেন সম্রাট আহমেদ।

সুরকার সম্রাট আহমেদ জানিয়েছেন, খুরশীদ আলম ও লীনু বিল্লাহর ইচ্ছার কথা জেনে কানাডা থেকে তাঁর মাধ্যমে দুই শিল্পীর সঙ্গে যোগাযোগ করেন ফারুক আনোয়ার। শিল্পীদের সঙ্গে পরামর্শ করে বন্ধু ও ভাই শিরোনামের গানটি লেখেন। গানের কথা ভালো লাগে দুই শিল্পীর। সম্রাটকে গানটি সুর ও সংগীতায়োজনের দায়িত্ব দেন ফারুক। সুর বাঁধা হলে গানটিতে কণ্ঠ দেন খুরশীদ আলম ও লীনু বিল্লাহ। সম্প্রতি গাজীপুরের একটি রিসোর্টে গানের ভিডিওর শুটিং করেছেন শিল্পীরা।

বন্ধু ও ভাই গানটি নিয়ে গীতিকার ফারুক আনোয়ার বলেন, ‘আমার পরম সৌভাগ্য, কিংবদন্তি দুজন শিল্পীর জন্য গান লিখতে পেরেছি এবং তাঁরা গানটি পছন্দ করেছেন, গেয়েছেন। গীতিকার হিসেবে এটা জীবনে অনেক বড় প্রাপ্তি।’

খুরশীদ আলম বলেন, ‘গল্পের ছলে সাংবাদিকদের কাছে মনের কথাটি বলেছিলাম। এ নিয়ে সংবাদ প্রকাশ করলে ফারুক আনোয়ারের নজরে আসে এবং শেষ পর্যন্ত আমাদের দুই বন্ধুর একটা স্বপ্ন পূরণ হয়ে যায়। ফারুক আনোয়ার ভালো লিখেছেন, সম্রাটও ভালো সুর করেছেন। আমরা দুজনেই খুব খুশি।’

লীনু বিল্লাহ বলেন, ‘গল্পের ছলেও যে একটি গান সত্যি হয়ে যেতে পারে, এটা তার প্রমাণ। আমার বিশ্বাস, গানটি সবার মনে গেঁথে রবে এবং বহুকাল শ্রোতা-দর্শকের মাঝে বেঁচে থাকবে।’

সুরকার সম্রাট আহমেদ বলেন, ‘আমার ক্যারিয়ারে বড় প্রাপ্তি আমি দুজন কিংবদন্তি শিল্পীর জন্য গান করতে পেরেছি। খুব ভালো লাগছে কাজটি করতে পেরে। সম্পাদনা শেষ হলেই বন্ধু ও ভাই গানটি এফএ মিউজিক ইউটিউব চ্যানেলে প্রকাশ পাবে।’

