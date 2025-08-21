Ajker Patrika
> বিনোদন
> সিনেমা

‘জলি এলএলবি ৩’ নিয়ে অভিযোগ, অক্ষয় ও আরশাদকে আইনি নোটিশ

বিনোদন ডেস্ক
‘জলি এলএলবি ৩’ সিনেমার পোস্টার। ছবি: সংগৃহীত
‘জলি এলএলবি ৩’ সিনেমার পোস্টার। ছবি: সংগৃহীত

মুক্তির আগে আদালত অবমাননার অভিযোগ উঠেছে বলিউড সিনেমা ‘জলি এলএলবি ৩’-এর বিরুদ্ধে। একই অভিযোগে সিনেমার অভিনেতা অক্ষয় কুমার, আরশাদ ওয়ারসিসহ সিনেমার পরিচালক সুভাষ কাপুরকে আইনি নোটিশ পাঠানো হয়েছে। তিনজনকেই আগামী অক্টোবরে হাজিরা দিতে হবে আদালতে।

পুনের আদালতে জলি এলএলবি সিনেমার তিন শিল্পীর বিরুদ্ধে অভিযোগটি দাখিল করেছেন আইনজীবী ওয়াজেদ রহিম খান। অভিযোগপত্রে উল্লেখ করা হয়েছে, জলি এলএলবি ৩ সিনেমায় বিচারব্যবস্থাকে উপহাস করা হয়েছে এবং আদালতের কার্যক্রমকে অসম্মান করা হয়েছে।

ওয়াজেদ রহিম খান এক বিবৃতিতে বলেন, এই সিনেমায় এমন একটি দৃশ্য রয়েছে, যেখানে বিচারকদের ‘মামু’ বলে সম্বোধন করা হয়েছে, যা অত্যন্ত অবমাননাকর ও অপমানজনক। এ ছাড়া আইন পেশাকে নেতিবাচক দৃষ্টিকোণ থেকে তুলে ধরা হয়েছে, যা আইনজীবী ও বিচারপতিদের মর্যাদায় আঘাত করে।

আইনজীবী আরও বলেন, ‘আইনজীবী ও বিচারপতিদের সম্মান রক্ষা করা উচিত। এই কারণে আমি আদালতে আবেদন করেছি। এই সিনেমায় যে ভাষা ও আচরণ ব্যবহার করা হয়েছে, তা সম্পূর্ণ অনুচিত। তাই আদালতে বিষয়টি উপস্থাপন এবং অভিযুক্তদের হাজিরার নির্দেশ দিয়েছেন আদালত।’

সিনেমার প্রথম টিজার প্রকাশের পরই এই অভিযোগ দায়ের করা হয়। টিজারে অক্ষয় ও আরশাদের চরিত্রের মধ্যে আইনি লড়াইয়ের কিছু ঝলক দেখানো হয়, যা নিয়েই আপত্তির সূত্রপাত।

২০১৩ সালে প্রথম মুক্তি পেয়েছিল ‘জলি এলএলবি’। এতে জলি চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন আরশাদ ওয়ারসি। ২০১৭ সালে মুক্তি পাওয়া দ্বিতীয় পর্বে জলি চরিত্রে দেখা গেছে অক্ষয় কুমারকে। এবার তৃতীয় পর্বে একসঙ্গে হাজির হচ্ছেন দুই জলি। আগামী ১৯ সেপ্টেম্বর মুক্তি পাবে জলি এলএলবি ৩।

বিষয়:

অভিযোগসিনেমাবলিউডবিনোদন
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

বাংলাদেশসহ এশিয়ার ৫ দেশে সফর বাতিল করলেন ইতালির প্রধানমন্ত্রী মেলোনি

স্ত্রীকে হতে হবে নোরা ফাতেহির মতো, না খাইয়ে রেখে তিন ঘণ্টা করে ব্যায়াম করান স্বামী

বাংলা বলায় কলকাতার মার্কেটে ছুরি, বন্দুকের বাঁট ও হকিস্টিক নিয়ে ছাত্রদের ওপর হামলা

ঢাকা কলেজের বাস ভাঙচুর, আবারও শিক্ষার্থীদের সংঘর্ষ, পুলিশের টিয়ার শেল-সাউন্ড গ্রেনেড

২০২৬ সালের পাঠ্যবইয়ে শেখ হাসিনার নামের আগে গণহত্যাকারী, ফেসবুকে আসিফ মাহমুদ

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

৬১৫ কোটি টাকা আত্মসাৎ: এক্সিম ব্যাংকের নজরুল ইসলাম মজুমদারসহ ৩০ জনের নামে মামলা

এক্সিম ব্যাংকের নজরুল ইসলাম মজুমদারসহ ৩০ জনের নামে মামলা

আক্কেলপুরে ‘একঘরে’ করে রাখা দিনমজুরকে মারধর, থানায় মামলা

আক্কেলপুরে ‘একঘরে’ করে রাখা দিনমজুরকে মারধর, থানায় মামলা

ঠাকুরগাঁওয়ের ৩টি আসনেই জয়ী হবে জামায়াত: মাওলানা হালিম

ঠাকুরগাঁওয়ের ৩টি আসনেই জয়ী হবে জামায়াত: মাওলানা হালিম

গভর্নর আমাকে বাধ্যতামূলক ছুটি দেওয়ার কে: বিএফআইইউর প্রধান শাহীনুল

গভর্নর আমাকে বাধ্যতামূলক ছুটি দেওয়ার কে, শাহীনুলের প্রশ্ন

ছাত্রীকে তিন দিন আটকে রেখে ধর্ষণ, গ্রাম্য সালিসের মাধ্যমে বিয়ে

ছাত্রীকে তিন দিন আটকে রেখে ধর্ষণ, গ্রাম্য সালিসের মাধ্যমে বিয়ে

সম্পর্কিত

‘জলি এলএলবি ৩’ নিয়ে অভিযোগ, অক্ষয় ও আরশাদকে আইনি নোটিশ

‘জলি এলএলবি ৩’ নিয়ে অভিযোগ, অক্ষয় ও আরশাদকে আইনি নোটিশ

শিল্পকলায় টানা দুই দিন থিয়েটার ফ্যাক্টরির ‘কমলা রঙের বোধ’

শিল্পকলায় টানা দুই দিন থিয়েটার ফ্যাক্টরির ‘কমলা রঙের বোধ’

ভাঙা হাত নিয়ে ছেলের অভিষেক অনুষ্ঠানে শাহরুখ

ভাঙা হাত নিয়ে ছেলের অভিষেক অনুষ্ঠানে শাহরুখ

তিন দশক পর একসঙ্গে রজনীকান্ত ও মিঠুন

তিন দশক পর একসঙ্গে রজনীকান্ত ও মিঠুন