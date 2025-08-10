Ajker Patrika
> বিনোদন
> সিনেমা

‘রাজকাহিনী’ ভালো না লাগায় সৃজিতের সঙ্গে ঝগড়া হয় আবীরের

বিনোদন ডেস্ক
আপডেট : ১০ আগস্ট ২০২৫, ১৩: ১২
সৃজিত মুখার্জি ও আবীর চট্টোপাধ্যায়। ছবি: সংগৃহীত
সৃজিত মুখার্জি ও আবীর চট্টোপাধ্যায়। ছবি: সংগৃহীত

ইন্ডাস্ট্রিতে আবীর চট্টোপাধ্যায় নিপাট ভদ্রলোক। কারও সঙ্গে কোনো ঝামেলায় নেই, নিজের মতো কাজ করেন। টালিউডের অন্য নায়কদের তুলনায় বক্স অফিসে তাঁর সাফল্য বেশি, তবু সেটা নিয়ে অহংকার করেন না। তারকাসুলভ হাবভাবও দেখান না। এমন নিরীহ চরিত্রের আবীরের সঙ্গে একবার বেশ ঝগড়া হয়েছিল পরিচালক সৃজিত মুখার্জির।

‘সৃজিতের সঙ্গে আমার ঝগড়া খুবই বিখ্যাত’, স্বীকার করে নিলেন আবীর চট্টোপাধ্যায়। এটাও বললেন, ‘এখন তো আমরা বড় হয়েছি, পরিণত হয়েছি; ঝগড়া করার দরকার হলে আবার করব। তবে এখন আমরা আপাতত ঝগড়া করছি না।’

কিন্তু কী নিয়ে সৃজিতের সঙ্গে ঝগড়া হয়েছিল তাঁর? আবীর জানালেন, সৃজিত পরিচালিত ‘রাজকাহিনী’ ভালো লাগেনি তাঁর। পরিচালককে সে কথা জানিয়েছিলেন। তবে তা মানতে পারেননি সৃজিত। সেটা নিয়েই তাঁদের ঝগড়ার শুরু।

আবীর বলেন, ‘আমার মনে হয়, রাজকাহিনীর স্ক্রিপ্ট বুঝতে আমার সমস্যা হয়েছিল। এ সিনেমায় আমি অভিনয় না করলেও পারতাম। সিনেমাটি আমার ভালো লাগেনি। সেটা জানিয়েছিলাম ওকে। এটা নিয়েই সৃজিতের সঙ্গে প্রথম ঝগড়াটা শুরু হয়।’

তবে ঝগড়া থাকলেও যেকোনো ভালো চরিত্রের জন্য সব সময় আবীরকেই খোঁজেন সৃজিত। এ নির্মাতার ‘বাইশে শ্রাবণ’, ‘জাতিস্মর’, ‘রাজকাহিনী’, ‘শাহজাহান রিজেন্সি’ ও ‘দ্বিতীয় পুরুষ’ সিনেমায় অভিনয় করেছেন আবীর। বেশির ভাগ কাজের অভিজ্ঞতাই খুব ভালো।

আবীর বলেন, ‘সৃজিত আমাকে ওর কয়েকটা ছবি ছাড়া বাকি অনেক স্ক্রিপ্ট শুনিয়েছে। কখনো সৃজিতের ইগো কিন্তু অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়নি। তার যদি মনে হয়েছে, আমি ওই রোলটা করতে পারি বা আমি করলে ভালো হবে; ও কিন্তু সব সময় রিচ আউট করেছে।’

সৃজিতের পরিচালনায় কাজ শুরুর আগেই তাঁর সঙ্গে পরিচয় হয় আবীরের। তখন অঞ্জন দত্তের সহকারী হিসেবে কাজ করতেন সৃজিত। ২০১০ সালে ব্যোমকেশ বক্সী হিসেবে আবীরকে পর্দায় এনেছিলেন অঞ্জন দত্ত। তখন সৃজিতের বাড়িতে এ সিনেমার জন্য ওয়ার্কশপ করেছিলেন আবীর।

পরের বছর ‘বাইশে শ্রাবণ’ বানান সৃজিত। তাতে সূর্য চরিত্রে কাস্ট করেন আবীরকে। প্রধান চরিত্র নয়, নায়িকার বন্ধু। তবুও চরিত্রটি বেশ জনপ্রিয় হয়েছিল দর্শকদের কাছে। কিন্তু অনেক বছর পরে যখন এ সিনেমার সিকুয়েল তৈরি হচ্ছিল ‘দ্বিতীয় পুরুষ’ নামে, তখন কিন্তু সূর্য চরিত্রটি আর করতে চাননি আবীর।

কারণ, কোনো সিনেমায় এক-দুই দিনের ছোট চরিত্রে হাজির হতে চাননি। পরে প্রযোজকের অনুরোধে রাজি হন। তবে দ্বিতীয় পুরুষ মুক্তি পাওয়ার পর এই ছোট চরিত্রের কল্যাণে যে সাড়া পান, তাতে অভিভূত হয়েছিলেন আবীর।

বিষয়:

বাংলা সিনেমাটালিউডসিনেমাবিনোদন
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

চীন–রাশিয়া থেকে ভারতকে দূরে রাখতে কয়েক দশকের মার্কিন প্রচেষ্টা ভেস্তে দিচ্ছেন ট্রাম্প: জন বোল্টন

ডিটারজেন্ট, তেল ও সোডা দিয়ে ভেজাল দুধ তৈরি, সরবরাহ মিল্ক ভিটায়

স্ত্রীকে মেরে ফেলেছি, আমাকে নিয়ে যান—৯৯৯–এ স্বামীর ফোন

১৫৮ বছর আগে হারানো আলাস্কাতেই কি ইউক্রেনের জমি লিখে নেবে রাশিয়া

জট খুলছে ব্ল্যাংক স্মার্ট কার্ড ক্রয়ের

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

১৫৮ বছর আগে হারানো আলাস্কাতেই কি ইউক্রেনের জমি লিখে নেবে রাশিয়া

১৫৮ বছর আগে হারানো আলাস্কাতেই কি ইউক্রেনের জমি লিখে নেবে রাশিয়া

স্ত্রীকে মেরে ফেলেছি, আমাকে নিয়ে যান—৯৯৯–এ স্বামীর ফোন

স্ত্রীকে মেরে ফেলেছি, আমাকে নিয়ে যান—৯৯৯–এ স্বামীর ফোন

ডিটারজেন্ট, তেল ও সোডা দিয়ে ভেজাল দুধ তৈরি, সরবরাহ মিল্ক ভিটায়

ডিটারজেন্ট, তেল ও সোডা দিয়ে ভেজাল দুধ তৈরি, সরবরাহ মিল্ক ভিটায়

চীন–রাশিয়া থেকে ভারতকে দূরে রাখতে কয়েক দশকের মার্কিন প্রচেষ্টা ভেস্তে দিচ্ছেন ট্রাম্প: জন বোল্টন

চীন–রাশিয়া থেকে ভারতকে দূরে রাখতে কয়েক দশকের মার্কিন প্রচেষ্টা ভেস্তে দিচ্ছেন ট্রাম্প: জন বোল্টন

‘হানি ট্র্যাপের’ ঘটনা ভিডিও করায় খুন হন সাংবাদিক তুহিন: পুলিশ

‘হানি ট্র্যাপের’ ঘটনা ভিডিও করায় খুন হন সাংবাদিক তুহিন: পুলিশ

সম্পর্কিত

‘রাজকাহিনী’ ভালো না লাগায় সৃজিতের সঙ্গে ঝগড়া হয় আবীরের

‘রাজকাহিনী’ ভালো না লাগায় সৃজিতের সঙ্গে ঝগড়া হয় আবীরের

দলছুট নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে সংগীতসফরে বাপ্পা

দলছুট নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে সংগীতসফরে বাপ্পা

নির্মাতা কবির খানের পছন্দের ওয়েব সিরিজ

নির্মাতা কবির খানের পছন্দের ওয়েব সিরিজ

‘সাইয়ারা’ সিনেমার বিরুদ্ধে উঠল নকলের অভিযোগ

‘সাইয়ারা’ সিনেমার বিরুদ্ধে উঠল নকলের অভিযোগ