ফ্ল্যাশ ফিকশন

দিনার, মাহি ও তানভীরকে নিয়ে রাব্বির ‘গ্যাড়াকল’

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
‘গ্যাড়াকল’-এর পোস্টার। ছবি: সংগৃহীত
‘গ্যাড়াকল’-এর পোস্টার। ছবি: সংগৃহীত

মিস্ট্রি-থ্রিলার ঘরানায় নির্মিত হয়েছে ফ্ল্যাশ ফিকশন ‘গ্যাড়াকল’। ‘কর্মের ফলে গ্যাড়াকলে’—এমন শিরোনামে প্রকাশ পেয়েছে গ্যাড়াকলের পোস্টার। এতে দেখা যায় সামিরা খান মাহিকে ধরে দাঁড়িয়ে আছেন ইন্তেখাব দিনার, তাঁর দিকে তাকিয়ে আছেন আবু হুরায়রা তানভীর। রাকায়েত রাব্বি পরিচালিত গ্যাড়াকল মুক্তি পাবে ১৬ অক্টোবর ওটিটি প্ল্যাটফর্ম চরকিতে।

গ্যাড়াকলের গল্প এগিয়েছে রিমি, অনিক ও মোশতাককে ঘিরে। ছুটি কাটাতে রিমি আর অনিক বেড়াতে যায়। সেখানে রিমির পরিচয় হয় মোশতাক নামের এক চিত্রশিল্পীর সঙ্গে। তারা একে-অপরের কাছে আসতে থাকে। ভেঙে পড়তে শুরু করে রিমি-অনিকের সম্পর্ক। কিন্তু এই সম্পর্কগুলো কতটুকু সত্য? চোখে যতটুকু দেখা যায়, তার সবই কি সত্যি? সেটা জানা যাবে গ্যাড়াকল মুক্তির পর।

নির্মাতা রাকায়েত রাব্বি বলেন, ‘জীবনে তো কত রকমের ঘটনা ঘটে। সেসব ঘটনার অনেক কিছুই বলা যায় না, প্রকাশ করা যায় না। কিন্তু এর প্রভাব রয়ে যায় সারা জীবন। এমনই একটি ঘটনার বর্ণনা রয়েছে গ্যাড়াকলের গল্পে। শিক্ষাজীবন এবং পরবর্তী সময়ের কথা বলা হয়েছে এখানে। ভালো লাগবে দর্শকদের।’

সামিরা খান মাহি বলেন, ‘গ্যাড়াকলে আমার চরিত্রটি একটু রহস্যময়। বেশির ভাগ সময় আমাকে দেখা যাবে ফ্যাশনেবল লুকে। অল্প সময়ের জন্য আমি আবার ভিন্ন লুকে হাজির হব। দর্শকেরা প্রথমে চরিত্রটিকে ভুল বুঝলেও পরে কারণটা বুঝতে পারবেন।’

এতে আরও অভিনয় করেছেন সুষমা সরকার, হুমায়রা স্নিগ্ধা, শিহাব, সাদি শুভ প্রমুখ। নাজিম উদ দৌলার গল্প ও সংলাপে গ্যাড়াকলের চিত্রনাট্য রচনা করেছেন রাকায়েত রাব্বি।

