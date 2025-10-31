Ajker Patrika
> বিনোদন
> সিনেমা

লম্বা বিরতির পর সিনেমায় ফিরছেন তানিয়া বৃষ্টি

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
তানিয়া বৃষ্টি। ছবি: সংগৃহীত
তানিয়া বৃষ্টি। ছবি: সংগৃহীত

২০১৫ সালে আকরাম খানের ‘ঘাসফুল’ দিয়ে চলচ্চিত্রে যাত্রা শুরু হয়েছিল তানিয়া বৃষ্টির। এরপর আরও কয়েকটি সিনেমায় অভিনয় করলেও রুপালি পর্দায় সাফল্য পাননি। পরবর্তী সময়ে থিতু হন ছোট পর্দায়। সবশেষ ২০১৯ সালে মুক্তি পেয়েছিল তানিয়া অভিনীত ‘গোয়েন্দাগিরি’। তবে সিনেমাটির শুটিং হয়েছিল আরও দুই-তিন বছর আগে। দীর্ঘ বিরতি কাটিয়ে আবার বড় পর্দায় ফিরছেন তানিয়া বৃষ্টি। তাঁকে দেখা যাবে রায়হান খানের ‘ট্রাইব্যুনাল’ সিনেমায়।

আবার কবে সিনেমায় দেখা যাবে—প্রায়ই তানিয়া বৃষ্টিকে এমন প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয়। বরাবরই অভিনেত্রী জানিয়েছেন, নাটকের ব্যস্ততার কারণে সিনেমা নিয়ে এখন ভাবছেন না। তবে সিনেমায় ফিরে আসার সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেননি কখনো। জানিয়েছেন, ভালো গল্প ও চরিত্র পেলে সিনেমায় ফেরা হবে। অবশেষে শেষ হলো সেই অপেক্ষার পালা। প্রায় এক দশকের বিরতির পর আবার সিনেমার শুটিং করছেন তানিয়া বৃষ্টি।

কোর্টরুম ড্রামার সঙ্গে ক্রাইম থ্রিলারের মিশ্রণে তৈরি হয়েছে ট্রাইব্যুনাল সিনেমার কাহিনি। তানিয়া বৃষ্টি ছাড়া এতে আরও অভিনয় করছেন তারিক আনাম খান, আদর আজাদ, মৌসুমী হামিদ, রাকিব হোসেন ইভন, সায়রা আক্তার জাহান, মিলন ভট্টাচার্য প্রমুখ।

এ মাসের শুরুতে চট্টগ্রামে শুরু হয়েছে ট্রাইব্যুনাল সিনেমার শুটিং। চলবে আরও কিছুদিন। গতকাল শুটিংয়ের একটি ছবি শেয়ার করে নির্মাতা রায়হান খান নতুন এই সিনেমার খবর জানান। সেই ছবিতে দেখা যায় একটি টানেলে দাঁড়িয়ে মিলন ভট্টাচার্যের সঙ্গে গভীর কোনো বিষয় নিয়ে আলাপ করছেন আদর আজাদ। তার ঠোঁটে সিগারেট, চেহারায় চিন্তার ভাঁজ। আদরের কাঁধে হাত রেখে কিছু একটা বোঝাতে চাইছেন মিলন।

ক্যাপশনে রায়হান খান লেখেন, ‘এটা কোনো পোস্টার নয়, কিন্তু কিছু একটা হচ্ছে। একটি টানেলের আবছা নীরবতায় দুই ব্যক্তি কথা বলছেন, যে আলাপ তাদের ভাগ্য পরিবর্তন করে দিতে পারে। যেখানে আদালত নেই, হাতুড়ি নেই, তবু সত্য বিচারাধীন।’

জানা গেছে, ট্রাইব্যুনাল নির্মিত হচ্ছে একটি সত্য ঘটনা অবলম্বনে। যে গল্প ন্যায়বিচার, নৈতিকতা এবং প্রতিটি রায়ের পেছনে লুকানো রাজনীতি নিয়ে প্রশ্ন তোলে।

নতুন এই সিনেমা নিয়ে কথা বলতে তানিয়া বৃষ্টির সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে কোনো সাড়া পাওয়া যায়নি। জানা গেছে, সিনেমায় অভিনয়ের বিষয়টি আনুষ্ঠানিক ঘোষণার আগে এ নিয়ে কথা বলতে চান না তিনি।

এ বছরের মধ্যেই ট্রাইব্যুনালের কাজ শেষ করতে চান নির্মাতা। আগামী বছরের শুরুতে প্রেক্ষাগৃহে সিনেমাটি মুক্তির পরিকল্পনা করা হচ্ছে।

বিষয়:

অভিনয়চলচ্চিত্রছাপা সংস্করণসিনেমাবিনোদন
> বিনোদন
> গান

গায়ক-গীতিকারদের নিয়ে আজ ‘গানওয়ালাদের গান ২’

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
‘গানওয়ালাদের গান ২’ কনসার্টের শিল্পীরা। ছবি: সংগৃহীত
‘গানওয়ালাদের গান ২’ কনসার্টের শিল্পীরা। ছবি: সংগৃহীত

গান কেউ লেখে, কেউ সুর করে, কেউ গায়। আবার এমন অনেক সংগীতশিল্পী আছেন যাঁরা নিজেদের গান নিজেরাই লেখেন ও সুর করেন। সেই গায়ক-গীতিকারদের নিয়ে গত বছর অক্টোবরে জয় শাহরিয়ারের উদ্যোগে আজব কারখানা আয়োজন করেছিল ‘গানওয়ালাদের গান’ শিরোনামের কনসার্ট। ওই আয়োজনে দর্শক-শ্রোতাদের গানে গানে মুগ্ধ করেন জয় শাহরিয়ার, লিমন, আহমেদ হাসান সানি, সভ্যতা, শুভ্র, সুহৃদ স্বাগত ও ব্যান্ড কাকতাল।

এক বছর পর আজব কারখানা নিয়ে এসেছে সেই আয়োজনের দ্বিতীয় পর্ব ‘গানওয়ালাদের গান ২’। আজ রাজধানীর বনানীর যাত্রা বিরতিতে অনুষ্ঠিত হবে এই কনসার্ট। গানওয়ালাদের গান ২ কনসার্টে গাইবেন অটামনাল মুন, লাবিক কামাল গৌরব, খৈয়াম সানু সন্ধি, এঞ্জেল নূর, সোহান আলী, সাহস মোস্তাফিজ, নাহিদ হাসান ও সাদী শাহনেওয়াজ।

গানওয়ালাদের গান ২ কনসার্ট নিয়ে জয় শাহরিয়ার বলেন, ‘বাংলা গানে সিঙ্গার-সং রাইটারদের বিচরণ অনেক আগে থেকে। তাঁদের প্রভাবও বিশাল। আমরা তাঁদের নাম দিয়েছি গানওয়ালা। এদের গানে থাকে স্বাতন্ত্র্য, থাকে আলাদা দর্শন। বব ডিলান থেকে কবীর সুমন কিংবা পিট সিগার থেকে সঞ্জীব চৌধুরী। তাঁদের গানের উত্তরসূরিদের বিচরণ বাংলা গানে ছিল, আছে, থাকবে। গানওয়ালারা নিজেদের মতো করে একটু আড়ালে থাকেন। তাঁদের আলাদা কিছু দর্শন থাকে। আমিও নিজের গান নিজেই লিখি। তাই এই বিষয়টি অনুভব করতে পারি। আমাদের গান যাঁরা শোনেন, তাঁদের একটি সুন্দর সন্ধ্যা উপহার দিতেই এই আয়োজন। গত বছর শুরু হয়েছিল এই আয়োজন। আজ অনুষ্ঠিত হবে এর দ্বিতীয় পর্ব।’

দর্শকের জন্য এই কনসার্টের টিকিটের দাম নির্ধারণ করা হয়েছে ৭০০ টাকা। শিক্ষার্থীদের জন্য টিকিটের দাম ৫০০ টাকা। আয়োজন শুরু হবে বিকেল ৫টায়।

গায়ক-গীতিকারদের নিয়ে আগামী ৭ নভেম্বর আয়োজন করা হয়েছে আরও একটি কনসার্ট। শিরোনাম ‘ফিফটিন স্টোরিস বাই দ্য সংরাইটারস কালেক্টিভ’। এই আয়োজনে ১৫ সিঙ্গার সংরাইটার গান শোনানোর পাশাপাশি কথা বলবেন সংগীত যাত্রা নিয়ে। এদিন পারফর্ম করবেন জয় শাহরিয়ার, আসির আরমান, ইমতিয়াজ বর্ষণ, রায়হান ইসলাম শুভ্র, এ কে রাহুল, মুমতাহিনা মেহাজাবিন, ইসমামুল ফরহাদ, রোদসী, সামিন ইয়াসার, বাশার লিসান, উপমা, অং, তানজির শুদ্ধ, মুহিব ফয়সাল লিংকন ও মারুফ মিয়া। তেজগাঁওয়ের ইয়ামাহা ফ্ল্যাগশিপ সেন্টারে বিকেল ৫টায় শুরু হবে আয়োজন। টিকিটের দাম ৫০০ টাকা।

বিষয়:

গায়কগীতিকারছাপা সংস্করণগানসংগীতশিল্পীবিনোদন
> বিনোদন

এ সপ্তাহের ওটিটি

‘কানতারা’, ‘লোকাহ’, ‘উইচার’ ঘরে বসেই দেখুন এবার

প্রতি সপ্তাহে নতুন সিনেমা বা ওয়েব সিরিজের জন্য দর্শকদের নজর থাকে ওটিটি প্ল্যাটফর্মে। এ সপ্তাহেও মুক্তি পাবে নানা দেশের, নানা ভাষার কনটেন্ট। বাছাই করা এমন কিছু কনটেন্টের খোঁজ থাকছে এ প্রতিবেদনে।

বিনোদন ডেস্ক
‘লোকাহ চ্যাপ্টার ওয়ান’ সিনেমার দৃশ্য
‘লোকাহ চ্যাপ্টার ওয়ান’ সিনেমার দৃশ্য

কানতারা চ্যাপ্টার ১ (কন্নড় সিনেমা)

  • অভিনয়: ঋষভ শেঠি, জয়ারাম, রুক্মিনী বসন্ত
  • মুক্তি: প্রাইম ভিডিও (৩১ অক্টোবর)
  • গল্পসংক্ষেপ: ২০২২ সালে এসেছিল ‘কানতারা’। সেই সিনেমার আগের গল্প নিয়ে তৈরি হয়েছে প্রিকুয়েল ‘কানতারা চ্যাপ্টার ১’। এই গল্পের প্রধান চরিত্র বার্মি, কানতারা উপজাতির নেতা। বাংরা রাজ্যের রাজা কুলশেখরের অন্যায়ের বিরুদ্ধে ফুঁসে ওঠে বার্মি। দুই গোত্রের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়। কানতারা গোত্রের হয়ে যুদ্ধের জন্য জাগ্রত হয় পাঞ্জুরলি ও গুলিগা নামের দুই আত্মা।

লোকাহ চ্যাপ্টার ওয়ান (মালয়ালম সিনেমা)

  • অভিনয়: কল্যাণী প্রিয়দর্শন, নাসলেন
  • মুক্তি: জিও হটস্টার (৩১ অক্টোবর)
  • গল্পসংক্ষেপ: মালয়ালম ইন্ডাস্ট্রির এ বছরের সবচেয়ে আলোচিত সিনেমা লোকাহ। চন্দ্রা নামের এক রহস্যময় তরুণীর গল্প। শান্তিপূর্ণ জীবনযাপনের জন্য বেঙ্গালুরুতে চলে আসে সে। নিজের অতিপ্রাকৃত ক্ষমতা ব্যবহার করে এক সহকর্মীকে অঙ্গ পাচারকারী চক্রের হাত থেকে বাঁচায়। এ বিষয়টি দেখে ফেলে প্রতিবেশী সানি। এর পর শুরু হয় নানা সংকট।

দ্য উইচার: সিজন ৪ (ইংরেজি সিরিজ)

  • অভিনয়: লিয়াম হেমসওয়ার্থ, ফ্রেয়া অ্যালান
  • মুক্তি: নেটফ্লিক্স (৩০ অক্টোবর)
  • গল্পসংক্ষেপ: আগের সিজনে প্রলয়ংকরী সব ঘটনার পর আলাদা হয়ে গিয়েছিল জেরাল্ট, ইয়েনেফার ও সিরি। সেখান থেকে আবার মিলিত হওয়ার চেষ্টা করবে প্রত্যেকেই। শত্রুদের মোকাবিলা করতে করতে সিরিকে খুঁজতে থাকে জেরাল্ট। ইয়েনেফার জাদুকরি সম্প্রদায় গড়ে তোলে। অন্যদিকে সিরি যোগ দেয় এক অপরাধী দলের সঙ্গে।

বিষয়:

ওটিটিছাপা সংস্করণওয়েব সিরিজসিনেমাবিনোদন
> বিনোদন
> গান

আজানের সময় গান থামিয়ে বাহবা পেলেন সনু নিগম

বিনোদন ডেস্ক
সনু নিগম। ছবি: সংগৃহীত
সনু নিগম। ছবি: সংগৃহীত

আজানের শব্দে সকালে ঘুম ভাঙায় একসময় আপত্তি তুলেছিলেন সনু নিগম। তা নিয়ে অনেক সমালোচনা হয়েছিল। এবার সেই সনুই আজানের জন্য গান থামিয়ে সম্প্রীতির নজির গড়লেন। পেলেন প্রশংসা। সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে সেই কনসার্টের ভিডিও।

২০১৭ সালের এপ্রিলে আজান নিয়ে বিরূপ মন্তব্য করে বিতর্কে জড়িয়েছিলেন সনু নিগম। সেই সময় তিনি যে বাড়িতে থাকতেন, তার সামনেই ছিল মসজিদ। রোজ ফজরের আজানের শব্দে ঘুম ভেঙে যেত। তাই বিরক্তি প্রকাশ করে সোশ্যাল মিডিয়ায় লিখেছিলেন, ‘আমি মুসলিম নই। তবু আজানের শব্দে সকালে আমার ঘুম ভাঙে। ভারতে ধর্ম নিয়ে এই জোরাজুরি কবে বন্ধ হবে?’

সনুর এ মন্তব্যে আগুনে ঘি পড়ে। শুরু হয় বিতর্ক। সেই বিতর্কিত মন্তব্যের রেশ সনুর জীবনে চলেছে বছরের পর বছর। এখনো পুরোপুরি কাটেনি। তবে এবার অতীতের আজান-বিতর্ক সরিয়ে নতুন উদাহরণ তৈরি করলেন গায়ক।

২৬ অক্টোবর জম্মু-কাশ্মীরের শ্রীনগরে প্রথমবার গাইতে গিয়েছিলেন সনু নিগম। ডাল লেকের এসকে ইন্টারন্য়াশনাল কনফারেন্স সেন্টারে ছিল তাঁর একক কনসার্ট। তবে কনসার্টের কয়েক দিন আগে থেকে ওই অঞ্চলের মানুষদের মধ্যে আজান নিয়ে করা তাঁর পুরোনো মন্তব্য নতুন করে ছড়িয়ে পড়ে। কনসার্ট বয়কটের ডাক আসে। যার ফলে কনসার্টে উপস্থিতি আশানুরূপ হয়নি। অনেক আসন খালি পড়ে ছিল। তবে ‘ফ্লপ কনসার্টে’র তকমা এলেও নিজের গুণে সেখানকার মানুষদের মন জয় করে নেন গায়ক।

কনসার্ট থেকে ছড়িয়ে পড়া এক ভিডিওতে দেখা যায়, আজানের সময় হতেই গান থামিয়ে দেন সনু নিগম। বলেন, ‘এখনই আজান শুরু হবে, দয়া করে আমাকে দুই মিনিট সময় দিন’। আজান শেষে ফের অনুষ্ঠান শুরু করেন তিনি। উপস্থিত শ্রোতা-দর্শকরাও করতালি দিয়ে সনু নিগমকে বাহবা দেন।

বিষয়:

ছাপা সংস্করণগানবিনোদন
> বিনোদন
> সিনেমা

এ সপ্তাহের সিনেমা: ‘বেহুলা দরদী’র সঙ্গে মুক্তি পাচ্ছে ইন্দোনেশিয়ার ভৌতিক সিনেমা

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
‘কিতাব সিজ্জিন দান ইল্লিন’ সিনেমার দৃশ্য
‘কিতাব সিজ্জিন দান ইল্লিন’ সিনেমার দৃশ্য

দেশে জাপানি সিনেমার সাফল্যের পর এবার সিনেপ্লেক্সে দেখা যাবে ইন্দোনেশিয়ার হরর সিনেমা ‘কিতাব সিজ্জিন দান ইল্লিন’। একই দিনে মুক্তি পাচ্ছে টাঙ্গাইল অঞ্চলের লোকজ সংস্কৃতি ও বেহুলা নাচারি গীতিনাট্যকে কেন্দ্র করে তৈরি ‘বেহুলা দরদী’।

বেহুলা দরদী

টাঙ্গাইলসহ আশপাশের কয়েকটি জেলায় একসময় বেহুলা ও লখিন্দরের কাহিনিকে কেন্দ্র করে গীতিনাট্য বেহুলা নাচারি পালা প্রদর্শিত হতো। এমন একটি দলের সদস্যদের গল্প নিয়ে তৈরি হয়েছে বেহুলা দরদী সিনেমার কাহিনি। গল্পে দেখা যাবে, নাগবাড়ি বেহুলা নাচারি দলের প্রধান ভোলা মিয়া দলটিকে টিকিয়ে রাখতে হিমশিম খাচ্ছে। কয়েকবার ইউনিয়নভিত্তিক প্রতিযোগিতায় হেরে দলটির সম্মান প্রায় তলানিতে। এই অবস্থায় দলটিকে প্রতিযোগিতায় জেতাতে চলে নানা চেষ্টা।

বেহুলা দরদী পরিচালনা করেছেন সবুজ খান। বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন ফজলুর রহমান বাবু, প্রাণ রায়, সূচনা সিকদার, আজিজুন মীম, আশরাফুল আশীষ, আফফান মিতুল, সানজিদা মিলা প্রমুখ। সিনেমাটি প্রযোজনা করেছে উৎসব অরজিনালস। নির্মাতা সবুজ খান বলেন, ‘বিলুপ্তপ্রায় এক সংস্কৃতিকে নতুনভাবে দর্শকের সামনে তুলে ধরাই এই সিনেমার মূল লক্ষ্য। আশা করছি দর্শকের ভালো লাগবে।’

কিতাব সিজ্জিন দান ইল্লিন

কিতাব সিজ্জিন দান ইল্লিন সিনেমার গল্পে দেখা যাবে এক নারী কালো জাদুর মাধ্যমে একটি পরিবারকে অভিশাপ দেয়। জাদুর প্রভাবে ওই পরিবারের সদস্যরা একের পর এক ভীতিকর ঘটনার সম্মুখীন হয়। তাদের জীবন হুমকির মুখে পড়ে। জীবন বাঁচাতে মরিয়া হয়ে ওঠে তারা। সিনেমাটি পরিচালনা করেছেন হাদ্রা দায়েং রাতু। বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন ইউনিতা সিরেগার, দিন্দা কন্যাদেবী, তারা বুদিমান প্রমুখ।

সাম্প্রতিক সময়ে ইন্দোনেশিয়ান হরর মুভিগুলো বিশ্বব্যাপী জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। এসব সিনেমায় ইন্দোনেশিয়ার সমৃদ্ধ লোককাহিনি, প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে চলে আসা অতিপ্রাকৃতের প্রতি বিশ্বাস এবং সামাজিক সমস্যার মতো বিষয়গুলো উঠে আসে। ইন্দোনেশিয়ান ফিল্ম বোর্ডের মতে, গত বছর নির্মিত ২৫৮টি সিনেমার মধ্যে ৬০ ভাগ ছিল ভৌতিক সিনেমা, যা এখন পর্যন্ত ইন্দোনেশিয়ান সিনেমার সবচেয়ে জনপ্রিয় ঘরানা।

বিষয়:

ছাপা সংস্করণসিনেপ্লেক্সসিনেমা
