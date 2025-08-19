রাম ছাড়া চলে না কম্পিউটার, ডেটা আসলে দাতা: কৈলাশ খেরের বক্তব্যে ইন্টারনেটে তোলপাড়

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
কম্পিউটার নাকি ‘রাম’ এর নামে চলে, কারণ ‘র্যাম (RAM)’ শব্দটি হিন্দু অবতার রামের নামের মতো শোনায়। একটি পডকাস্টে এমন মন্তব্য করেছেন ভারতের জনপ্রিয় সংগীত শিল্পী কৈলাশ খের।
দুই মাস আগের ওই পডকাস্ট সম্প্রতি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে। কৈলাশ খেরের ওই মন্তব্যে তোলপাড় নেট দুনিয়া। রীতিমতো সমালোচনার ঝড় বইছে এ নিয়ে।
ভাইরাল হওয়া ওই ভিডিওতে কৈলাশ খের বলেন, কম্পিউটার ‘র্যাম’ (Random Access Memory) ছাড়া চলতে পারে না। যেহেতু এই ‘র্যাম’ শব্দটি রামের নামের মতো শোনায়, তাই তাঁর মতে কম্পিউটার আসলে রামের দ্বারাই চলে। এখানেই শেষ নয়, তিনি দাবি করেন, যে ডেটা বা তথ্যের আজ এত জয়জয়কার তা মূলত শব্দ ‘দাতা’-এরই (যার অর্থ ‘দানকারী’, অর্থাৎ ঈশ্বর) প্রতিশব্দ।
এই মন্তব্যের একটি ভিডিও ক্লিপ সামাজিক মাধ্যম, বিশেষ করে ইনস্টাগ্রাম ও ইউটিউবে ছড়িয়ে পড়েছে। ক্লিপটিতে কৈলাশ খেরকে বলতে শোনা যায়, ‘কম্পিউটার রাম (অবতার রাম) ছাড়া চলতে পারে না, আর পৃথিবী চলে দাতার (দানকারী) মাধ্যমে।’
তাঁর এই অদ্ভুত মন্তব্যে অনেক ইন্টারনেট ব্যবহারকারীই হতবাক হয়েছেন। অনেকেই প্রথমে ধরে নিয়েছিলেন তিনি মজা করে এ ধরনের মন্তব্য করেছেন। তবে, তিনি যে মজা করে বলেননি তা তাঁর মুখভঙ্গিই বলে দিচ্ছিল।
কৈলাশ খের আরও জানান, তিনি গুগলের সিলিকন ভ্যালিতে অবস্থিত সদর দপ্তরে বেশ কয়েকবার বক্তৃতা দিতে গিয়ে এসব ধারণা শেয়ার করেছেন।
তবে তাঁর এই মন্তব্যের পর নেটিজেনরা তাঁকে ধর্মীয় প্রসঙ্গ এবং প্রযুক্তির মধ্যে অপ্রাসঙ্গিক সম্পর্ক দাবি করার জন্য ব্যাপকভাবে ট্রল করছেন। এই পুরোনো ভিডিওটি নতুন করে ছড়িয়ে পড়ায় অনলাইনে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ এবং মিমের বন্যা বয়ে যাচ্ছে। অনেক নেটিজেন তাঁকে এসব নিয়ে সময় নষ্ট না করে সংগীতে মনোযোগ দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন।
