ফিল্মফেয়ারে চমকে দিলেন অভিষেক বচ্চন

বিনোদন ডেস্ক
ফিল্মফেয়ার অ্যাওয়ার্ডসের ৭০তম আসরটি হয়ে গেল ১১ অক্টোবর রাতে ভারতের আহমেদাবাদের ইকেএ অ্যারেনায়। উপস্থাপনায় ছিলেন শাহরুখ খান, করণ জোহর ও মনীশ পাল। এবারের আসরে সর্বোচ্চ ১৩টি বিভাগে পুরস্কার পেয়েছে কিরণ রাও পরিচালিত ‘লাপাতা লেডিস’। তবে সেরা অভিনেতার পুরস্কার পেয়ে সবচেয়ে বড় চমকটি দেখিয়েছেন অভিষেক বচ্চন।
সেরা অভিনেতার পুরস্কারটি হাতে নিয়ে অনেকক্ষণ সেটির দিকে তাকিয়ে থাকলেন অভিষেক বচ্চন। মঞ্চে অভিষেকের সঙ্গে তখন উপস্থাপকের পোডিয়ামে শাহরুখ খান। আর পেছনে কার্তিক আরিয়ান। ‘চান্দু চ্যাম্পিয়ন’ সিনেমার জন্য তিনিও যৌথভাবে পেয়েছেন পুরস্কার। অভিষেক খুব চেষ্টা করলেন কার্তিককে আগে বক্তব্য দেওয়ার জন্য ঠেলে দিতে। তবে কার্তিকের অনুরোধে তা সম্ভব হলো না। অভিষেককেই আগে মাইক্রোফোন হাতে নিতে হলো।
ফিল্মফেয়ারের ব্ল্যাকলেডির দিকে চোখ রেখেই বক্তব্য শুরু করলেন অভিষেক, ‘ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে ২৫ বছর পূর্ণ হয়েছে আমার। কতবার যে এই অ্যাওয়ার্ডের জন্য বক্তৃতা দেওয়ার অনুশীলন করেছি, তা বলতে পারব না। অনেক দিনের স্বপ্ন ছিল এটা। আমার পরিবারের সদস্যরা এখানে উপস্থিত আছেন। তাঁদের সামনে সেরা অভিনেতার পুরস্কার গ্রহণ করতে পারা আমার জন্য অনেক সম্মানের, অনেক আবেগের। কার্তিক আমাকে আগে বক্তৃতা দেওয়ার জন্য ঠেলে দিয়েছে, ভেবেছে আমি আবেগ ধরে রাখতে পারব, কিন্তু সেটা পারলাম না। গত ২৫ বছরে যেসব পরিচালক, প্রযোজক আমার ওপর ভরসা রেখেছেন, সুযোগ দিয়েছেন, তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা।’
অভিষেক বচ্চন যে সিনেমার জন্য ফিল্মফেয়ারে সেরা অভিনেতার পুরস্কার পেলেন, সেই ‘আই ওয়ান্ট টু টক’-এর পরিচালক সুজিত সরকারের প্রতিও কৃতজ্ঞতা জানালেন তিনি। ২০২৪ সালের নভেম্বরে মুক্তি পাওয়া এ সিনেমা বক্স অফিসে তেমন সাফল্য পায়নি। তবে অর্জুন সেন চরিত্রে তাঁর অনবদ্য অভিনয় দেখে চমকে গেছেন সবাই।
অর্জুন সেন নামের এক মধ্যবয়স্ক বাঙালির গল্প আই ওয়ান্ট টু টক। যুক্তরাষ্ট্রে থাকে। স্ত্রীর সঙ্গে বিচ্ছেদ হয়েছে। একমাত্র মেয়ে থাকে তার সঙ্গে। হঠাৎ একদিন অসুস্থ হয়ে পড়ে অর্জুন এবং জানতে পারে, সে ক্যানসারে আক্রান্ত। ১০০ দিনের বেশি বাঁচবে না। তারপর শুরু হয় তার বেঁচে থাকার লড়াই। ২০টির বেশি সার্জারি শেষে সুস্থ হয়ে ম্যারাথনেও অংশ নেয়। আস্তে আস্তে তার মেয়ে রিয়ার প্রিয় মানুষ হয়ে ওঠা—এসব যেকোনো দর্শকের চোখ ভিজিয়ে দিতে পারে। এবারের ফিল্মফেয়ারে ৮টি বিভাগে মনোনয়ন পেয়েছিল আই ওয়ান্ট টু টক। তিনটি বিভাগে পেয়েছে পুরস্কার। এ সিনেমার জন্য এর আগেও মেলবোর্নের ইন্ডিয়ান ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে সেরা অভিনেতার পুরস্কার জিতেছিলেন অভিষেক বচ্চন।
উল্লেখযোগ্য বিভাগে সেরার তালিকা
সিনেমা: লাপাতা লেডিস
পরিচালক: কিরণ রাও (লাপাতা লেডিস)
সিনেমা (সমালোচক): আই ওয়ান্ট টু টক
অভিনেতা: অভিষেক বচ্চন (আই ওয়ান্ট টু টক) এবং কার্তিক আরিয়ান (চান্দু চ্যাম্পিয়ন)
অভিনেতা (সমালোচক): রাজকুমার রাও (শ্রীকান্ত)
অভিনেত্রী: আলিয়া ভাট (জিগরা)
অভিনেত্রী (সমালোচক): প্রতিভা রত্না (লাপাতা লেডিস)
পার্শ্ব অভিনেতা: রবি কিষাণ (লাপাতা লেডিস)
পার্শ্ব অভিনেত্রী: ছায়া কদম (লাপাতা লেডিস)
গায়ক: অরিজিৎ সিং (সজনী)
গায়িকা: মধুবন্তী বাগচী (আজ কি রাত)
ফিল্মফেয়ার অ্যাওয়ার্ডসের ৭০তম আসরটি হয়ে গেল ১১ অক্টোবর রাতে ভারতের আহমেদাবাদের ইকেএ অ্যারেনায়। উপস্থাপনায় ছিলেন শাহরুখ খান, করণ জোহর ও মনীশ পাল। এবারের আসরে সর্বোচ্চ ১৩টি বিভাগে পুরস্কার পেয়েছে কিরণ রাও পরিচালিত ‘লাপাতা লেডিস’। তবে সেরা অভিনেতার পুরস্কার পেয়ে সবচেয়ে বড় চমকটি দেখিয়েছেন অভিষেক বচ্চন।
সেরা অভিনেতার পুরস্কারটি হাতে নিয়ে অনেকক্ষণ সেটির দিকে তাকিয়ে থাকলেন অভিষেক বচ্চন। মঞ্চে অভিষেকের সঙ্গে তখন উপস্থাপকের পোডিয়ামে শাহরুখ খান। আর পেছনে কার্তিক আরিয়ান। ‘চান্দু চ্যাম্পিয়ন’ সিনেমার জন্য তিনিও যৌথভাবে পেয়েছেন পুরস্কার। অভিষেক খুব চেষ্টা করলেন কার্তিককে আগে বক্তব্য দেওয়ার জন্য ঠেলে দিতে। তবে কার্তিকের অনুরোধে তা সম্ভব হলো না। অভিষেককেই আগে মাইক্রোফোন হাতে নিতে হলো।
ফিল্মফেয়ারের ব্ল্যাকলেডির দিকে চোখ রেখেই বক্তব্য শুরু করলেন অভিষেক, ‘ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে ২৫ বছর পূর্ণ হয়েছে আমার। কতবার যে এই অ্যাওয়ার্ডের জন্য বক্তৃতা দেওয়ার অনুশীলন করেছি, তা বলতে পারব না। অনেক দিনের স্বপ্ন ছিল এটা। আমার পরিবারের সদস্যরা এখানে উপস্থিত আছেন। তাঁদের সামনে সেরা অভিনেতার পুরস্কার গ্রহণ করতে পারা আমার জন্য অনেক সম্মানের, অনেক আবেগের। কার্তিক আমাকে আগে বক্তৃতা দেওয়ার জন্য ঠেলে দিয়েছে, ভেবেছে আমি আবেগ ধরে রাখতে পারব, কিন্তু সেটা পারলাম না। গত ২৫ বছরে যেসব পরিচালক, প্রযোজক আমার ওপর ভরসা রেখেছেন, সুযোগ দিয়েছেন, তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা।’
অভিষেক বচ্চন যে সিনেমার জন্য ফিল্মফেয়ারে সেরা অভিনেতার পুরস্কার পেলেন, সেই ‘আই ওয়ান্ট টু টক’-এর পরিচালক সুজিত সরকারের প্রতিও কৃতজ্ঞতা জানালেন তিনি। ২০২৪ সালের নভেম্বরে মুক্তি পাওয়া এ সিনেমা বক্স অফিসে তেমন সাফল্য পায়নি। তবে অর্জুন সেন চরিত্রে তাঁর অনবদ্য অভিনয় দেখে চমকে গেছেন সবাই।
অর্জুন সেন নামের এক মধ্যবয়স্ক বাঙালির গল্প আই ওয়ান্ট টু টক। যুক্তরাষ্ট্রে থাকে। স্ত্রীর সঙ্গে বিচ্ছেদ হয়েছে। একমাত্র মেয়ে থাকে তার সঙ্গে। হঠাৎ একদিন অসুস্থ হয়ে পড়ে অর্জুন এবং জানতে পারে, সে ক্যানসারে আক্রান্ত। ১০০ দিনের বেশি বাঁচবে না। তারপর শুরু হয় তার বেঁচে থাকার লড়াই। ২০টির বেশি সার্জারি শেষে সুস্থ হয়ে ম্যারাথনেও অংশ নেয়। আস্তে আস্তে তার মেয়ে রিয়ার প্রিয় মানুষ হয়ে ওঠা—এসব যেকোনো দর্শকের চোখ ভিজিয়ে দিতে পারে। এবারের ফিল্মফেয়ারে ৮টি বিভাগে মনোনয়ন পেয়েছিল আই ওয়ান্ট টু টক। তিনটি বিভাগে পেয়েছে পুরস্কার। এ সিনেমার জন্য এর আগেও মেলবোর্নের ইন্ডিয়ান ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে সেরা অভিনেতার পুরস্কার জিতেছিলেন অভিষেক বচ্চন।
উল্লেখযোগ্য বিভাগে সেরার তালিকা
সিনেমা: লাপাতা লেডিস
পরিচালক: কিরণ রাও (লাপাতা লেডিস)
সিনেমা (সমালোচক): আই ওয়ান্ট টু টক
অভিনেতা: অভিষেক বচ্চন (আই ওয়ান্ট টু টক) এবং কার্তিক আরিয়ান (চান্দু চ্যাম্পিয়ন)
অভিনেতা (সমালোচক): রাজকুমার রাও (শ্রীকান্ত)
অভিনেত্রী: আলিয়া ভাট (জিগরা)
অভিনেত্রী (সমালোচক): প্রতিভা রত্না (লাপাতা লেডিস)
পার্শ্ব অভিনেতা: রবি কিষাণ (লাপাতা লেডিস)
পার্শ্ব অভিনেত্রী: ছায়া কদম (লাপাতা লেডিস)
গায়ক: অরিজিৎ সিং (সজনী)
গায়িকা: মধুবন্তী বাগচী (আজ কি রাত)
টেলিভিশন ও ওটিটিতে পরিচিতি পাওয়ার পর বড় পর্দায়ও অভিনয় করেছেন তাসনিয়া ফারিণ। ২০২৩ সালে ‘আরো এক পৃথিবী’ দিয়ে অভিষেক হয়েছে টালিউড ইন্ডাস্ট্রিতে। গত কোরবানির ঈদে ‘ইনসাফ’ দিয়ে যাত্রা শুরু করেছেন ঢালিউডে। এবার এই অভিনেত্রী আসছেন প্রযোজক হয়ে।২৪ মিনিট আগে
৩৬ বছরে পদার্পণ করল নাটকের দল ‘নাট্যকেন্দ্র’। গত শুক্র ও শনিবার রাজধানীর মহিলা সমিতির নীলিমা ইব্রাহিম মিলনায়তনে দুই দিনের অনুষ্ঠান আয়োজনের মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদ্যাপন করেছে নাট্যদলটি।২৯ মিনিট আগে
দুজনই বিচ্ছেদের যন্ত্রণাদায়ক সময় পেরিয়ে এসেছেন। দুজনই খুঁজছেন জীবনসঙ্গী। সংসারে আবার থিতু হওয়ার তীব্র ইচ্ছা দুজনের মনেই। এ বছরের জুনে অরল্যান্ডো ব্লুমের সঙ্গে বিচ্ছেদ হয় মার্কিন গায়িকা কেটি পেরির। অন্যদিকে, কানাডার সাবেক প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডোর ১৮ বছরের সংসার ভাঙে ২০২৩ সালে।৩২ মিনিট আগে
এ বছরের শুরু থেকে শারীরিক নানা জটিলতায় ভুগছিলেন ইলিয়াস কাঞ্চন। অবস্থার অবনতি হলে পরিবারের সদস্যরা তাঁকে চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যান। সেখানে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর জানা যায়, ইলিয়াস কাঞ্চনের মাথায় টিউমার রয়েছে।১৩ ঘণ্টা আগে