ভাঙা হাত নিয়ে ছেলের অভিষেক অনুষ্ঠানে শাহরুখ

বিনোদন ডেস্ক
‘দ্য ব্যাডস অব বলিউড’ সিরিজের প্রিভিউ অনুষ্ঠানে শাহরুখ, গৌরী ও আরিয়ান খান। ছবি: সংগৃহীত
‘দ্য ব্যাডস অব বলিউড’ সিরিজের প্রিভিউ অনুষ্ঠানে শাহরুখ, গৌরী ও আরিয়ান খান। ছবি: সংগৃহীত

সম্প্রতি শুটিং করতে গিয়ে দুর্ঘটনার কবলে পড়েন শাহরুখ খান। আঘাতের কারণে অস্ত্রোপচার করতে হয়েছে ডান হাতে। ব্যান্ডেজে জড়ানো সেই ভাঙা হাত নিয়েই ছেলে আরিয়ান খানের তৈরি ওয়েব সিরিজ ‘দ্য ব্যাডস অব বলিউড’-এর প্রিভিউ অনুষ্ঠানে হাজির হয়েছিলেন বলিউড বাদশাহ। ২০ আগস্ট সন্ধ্যায় আয়োজিত অনুষ্ঠানটির সঞ্চালনাও করেছেন তিনি। উপস্থিত ছিলেন শাহরুখপত্নী গৌরী খান। রেড চিলিজ এন্টারটেইনমেন্টের ব্যানারে ওয়েব সিরিজটির প্রযোজনা করেছেন গৌরী।

দ্য ব্যাডস অব বলিউড আরিয়ানের প্রথম ওয়েব সিরিজ। এর মাধ্যমে নির্মাতা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করলেন আরিয়ান। মঞ্চে উঠে তাই নিজের নার্ভাসনেসের কথা অকপটে স্বীকার করলেন আরিয়ান। বললেন, ‘নির্মাতা হিসেবে প্রথমবার আপনাদের সামনে মঞ্চে দাঁড়িয়েছি। আমি খুবই নার্ভাস। যেন ভুল না করি, সে জন্য দুই-তিন দিন ধরে নিজের বক্তব্য মুখস্থ করেছি। তারপরেও যেন ভুল না হয়, সে জন্য টেলিপ্রমটার রয়েছে। বিদ্যুৎ-বিভ্রাট হতে পারে, তাই আলাদা কাগজে লিখে এনেছি, সঙ্গে রেখেছি টর্চলাইট। তাতেও কাজ না হলে বাবা পাশে আছে। এর পরেও যদি ভুল হয় তবে আমাকে ক্ষমা করবেন।’ এই সময় শাহরুখ খান ঘুরে দাঁড়ালে দেখা যায়, তাঁর পিঠে আরিয়ানের বক্তব্য লেখা কাগজ লাগানো রয়েছে।

নিজের পরিচালিত প্রথম ওয়েব সিরিজ নিয়ে আরিয়ান বলেন, ‘সিরিজে আমি এমন এক দুনিয়া তৈরি করতে চেয়েছি, যা একদিকে ঝলমলে, অন্যদিকে কঠিন বাস্তবতায় ভরা।’

অনুষ্ঠান মঞ্চে শাহরুখ খান বলেন, ‘আজ আরিয়ানের জীবনের বিশেষ দিন, শোবিজে ওর প্রথম পদক্ষেপ। দয়া করে আমার ছেলেকেও ভালোবাসবেন, ঠিক যেমনভাবে আমাকে ভালোবেসেছেন। আমরা তাকে কেবল একটা জিনিস শিখিয়েছি, বক্স অফিসে সাফল্যের নিশ্চয়তা নেই, সমালোচকদের কাছ থেকে ইতিবাচক মন্তব্যেরও নিশ্চয়তা নেই। কঠোর পরিশ্রমই একমাত্র নিশ্চয়তা।’

শাহরুখ খান আরও বলেন, ‘আরিয়ান তার গল্পকে যেভাবে সাহসের সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছে, তা গর্বের। এই গল্পে যেমন তীক্ষ্ণতা আছে, তেমনি আছে আত্মসচেতনতা। আমার বিশ্বাস, দর্শকেরা সিরিজটির সঙ্গে যেমন আবেগ নিয়ে যুক্ত হবেন, তেমনি উপভোগ করবেন এর স্টাইল।’

সিরিজের প্রিভিউ শুরু হয় শাহরুখ খানের কণ্ঠে, যেখানে তিনি ব্যাখ্যা করেন বলিউড আসলে কেমন। এরপর ধীরে ধীরে গল্প এগোয় বলিউড তারকাদের ঘিরে। ধনাঢ্য প্রযোজক ‘সোডাওয়াল্লা’ চরিত্রে হাজির হয়েছেন মানিশ চৌধুরী। সুপারস্টার ‘অজয় তলওয়ার’ চরিত্রে ববি দেওল। বিশেষ উপস্থিতি নিয়ে চমকে দিয়েছেন সালমান খান, করণ জোহর ও রণবীর সিং। আরও আছেন সাহের বাম্বা, মনোজ পাহওয়া, মোনা সিং, রাঘব জুয়াল, আনিয়া সিং, বিজয়ন্ত কোহলি, গৌতমী কাপুর প্রমুখ।

আরিয়ান জানান, দ্য ব্যাডস অব বলিউড তৈরি করতে চার বছর সময় লেগেছে তাঁর। আগামী ১৮ সেপ্টেম্বর নেটফ্লিক্সে মুক্তি পাবে সিরিজটি।

ওটিটিবলিউডবিনোদন
