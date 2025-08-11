বোনকে সঙ্গে নিয়ে পানির ব্যবসা শুরু করলেন ভূমি পেডনেকার

বিনোদন ডেস্ক
অভিনয়ের পাশাপাশি বলিউডের অনেক অভিনেত্রী ব্যবসার সঙ্গে জড়িত। কেউ করেন প্রসাধনীর ব্যবসা, কারো আছে রেস্তোরাঁ, কেউ জড়িত প্রযোজনা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে, কারো আছে ফ্যাশন ব্র্যান্ড। অভিনেত্রী ভূমি পেডনেকারও শুরু করলেন নিজের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান। তবে খানিকটা ভিন্ন হেঁটেছেন। মিনারেল ওয়াটারের ব্যবসা শুরু করেছেন তিনি।
এ উদ্যোগে ভূমির সঙ্গে আছেন তাঁর বোন সমীক্ষা পেডনেকার। তাঁদের প্রতিষ্ঠানের নাম ব্যাকবে। দুই বছর ধরে উদ্যোগটি নিয়ে কাজ করছেন তাঁরা। হিমাচল প্রদেশে নিজেদের ওয়াটার প্লান্ট স্থাপন করেছেন, যেখানে ‘ন্যাচারাল মিনারেল ওয়াটার’ প্যাকেজ করা হয়।
তারকাদের ব্র্যান্ড মানেই আকাশছোঁয়া দাম। থাকে মধ্যবিত্তের নাগালের বাইরে। এক্ষেত্রেও উল্টো পথে হেঁটেছেন দুই বোন। ৫০০ মিলিলিটারের দাম ১৫০ রুপি এবং ৭৫০ মিলিলিটার প্যাকেটের দাম রাখা হয়েছে ২০০ রুপি। ভূমি বলেন, ‘প্রিমিয়াম ওয়াটার হলেও আমরা চেয়েছি দাম যেন মানুষের নাগালের মধ্যে থাকে।’
ভূমি পেডনেকার বলেন, ‘হিমাচলে আমরা নিজেদের প্ল্যান্ট তৈরি করেছি। আমাদের প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের বেশিরভাগই নারী, এটাই আমাদের ব্র্যান্ডের মূল্যবোধ। আমাদের দৈনিক উৎপাদন ক্ষমতা ৪৫ হাজার বক্স।’
ভূমি আরও জানান, প্যাকেজিং থেকে শুরু করে পানির উৎস ও গুণাগুণ, সব মিলিয়ে তাঁরা একেবারে নতুন পণ্য আনছেন বাজারে। প্যাকেজিংয়ের ক্ষেত্রেও ব্যতিক্রমী চিন্তা করা হয়েছে। ক্ষতিকারক প্লাস্টিক কিংবা কাঁচ ব্যবহার না করে পরিবেশবান্ধব কাগজের প্যাকেট বানানো হয়েছে। গেবল টপ পেপার দিয়ে প্যাকেজিং করা হয়েছে। সাধারণ প্লাস্টিকের ছিপির বদলে ব্যবহার করা হয়েছে বায়ো ক্যাপ। ভারতে শুধু তাঁরাই এ ধরনের প্যাকেজিং ব্যবহার করছেন বলে জানিয়েছেন অভিনেত্রী।
বিজনেস টুডেকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ভূমি বলেন, ‘২০৩০ সালের মধ্যে মিনারেল ওয়াটারের বাজার ৩ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছাবে। আমাদের লক্ষ্য সেই সব ক্রেতা, যাঁরা নির্ভেজাল পণ্য কিনতে চান। আগামী চার বছরের মধ্যে ব্যাকবে যেন একশ কোটির কোম্পানি হয়ে উঠতে পারে, সেটাই লক্ষ্য। আর ১৫ বছরের মধ্যে আমি চাই, সবার ঘরে ঘরে আমাদের পণ্য পৌঁছে যাক। স্কুল, কর্পোরেট ক্যানটিন, কলেজ, থিয়েটার, এয়ারপোর্ট, হোটেল, রেস্তোরাঁ—সর্বত্র পৌঁছাতে চাই আমরা।’
ভূমি জানিয়েছেন, ব্যাকবে সম্পূর্ণ তাঁদের অর্থায়নে তৈরি প্রতিষ্ঠান। বাইরের কোনো বিনিয়োগ নেই। অভিনয়ে আসার আগে যশরাজ ফিল্মসে ছয় বছর সহকারি কাস্টিং ডিরেক্টর হিসেবে কাজ করেছেন ভূমি পেডনেকার। ১৭ বছর বয়সে যশরাজ ফিল্মস থেকে পাওয়া প্রথম পারিশ্রমিক দিয়ে তিনি বিনিয়োগ শুরু করেন। সেই অঙ্ক ধীরে ধীরে বড় হয়েছে। যে কারণে এত বড় উদ্যোগ নিতে পেরেছেন অভিনেত্রী।
