বাংলা ভাষায় বিজয় সেতুপতির সিরিজসহ মুক্তি পাচ্ছে যেসব কনটেন্ট

প্রতি সপ্তাহে নতুন সিনেমা বা ওয়েব সিরিজের জন্য দর্শকদের নজর থাকে ওটিটি প্ল্যাটফর্মে। এ সপ্তাহেও মুক্তি পাচ্ছে নানা দেশের, নানা ভাষার কনটেন্ট। বাছাই করা এমন কিছু কনটেন্টের খোঁজ থাকছে এ প্রতিবেদনে।

বাংলা ভাষায় বিজয় সেতুপতির সিরিজসহ মুক্তি পাচ্ছে যেসব কনটেন্ট
মুথু এনগিরা কুট্টান সিরিজের দৃশ্য। ছবি: সংগৃহীত

চক্র ২ (বাংলা সিরিজ)

  • মুক্তি: আইস্ক্রিন (২৬ মার্চ)
  • অভিনয়: তৌসিফ মাহবুব, আজমেরি হক বাঁধন, গাজী রাকায়েত প্রমুখ
  • গল্পসংক্ষেপ: ময়মনসিংহে এক পরিবারের ৯ জনের আত্মহত্যার ঘটনা নিয়ে তৈরি হয়েছিল প্রথম সিজন। তবে তাদের আত্মহত্যার নেপথ্যের ঘটনা অজানা থেকে গিয়েছিল। কেন তারা এমন কঠিন সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, সেই রহস্য উন্মোচিত হবে দ্বিতীয় সিজনে।

মুথু এনগিরা কুট্টান (তামিল সিরিজ)

  • মুক্তি: জিওহটস্টার (২৭ মার্চ)
  • অভিনয়: বিজয় সেতুপতি, মিলিন্দ সোমান, সুদেব নায়ার
  • গল্পসংক্ষেপ: চরিত্রটি রহস্যময়। কেউ তাকে চেনে অপরাধী হিসেবে, কারও চোখে সে ত্রাণকর্তা। এ চরিত্রটি শহরজুড়ে হঠাৎ একদিন আলোচনার বিষয় হয়ে ওঠে, যখন তার ছিন্ন মাথা খুঁজে পাওয়া যায়। পুলিশ তার বাকি দেহ খোঁজার চেষ্টা করে। ভারতের বিভিন্ন ভাষার পাশাপাশি বাংলা ভাষায়ও মুক্তি পাচ্ছে সিরিজটি।

মরদানি ৩ (হিন্দি সিনেমা)

  • মুক্তি: নেটফ্লিক্স (২৭ মার্চ)
  • অভিনয়: রানী মুখার্জি, জানকি, যীশু সেনগুপ্ত
  • গল্পসংক্ষেপ: শিশু অপহরণ চক্র ঘিরে সিনেমার কাহিনি। এ অপরাধ চক্রের নেতৃত্বে আম্মা নামের এক নারী, যে শিশুদের অপহরণ করে অত্যন্ত নির্মমভাবে অবৈধ কাজে ব্যবহার করে। এ চক্রকে ধরতে তদন্তে নামে এসিপি শিবানী শিবাজী রায়। নিখোঁজ হয়ে যাওয়া শিশুদের খুঁজে বের করতে সমাজের অন্ধকার দিক উন্মোচন করে শিবানী।

বিটিএস: দ্য রিটার্ন (তথ্যচিত্র)

  • মুক্তি: নেটফ্লিক্স (২৭ মার্চ)
  • বিষয়বস্তু: সামরিক প্রশিক্ষণের কারণে দীর্ঘ বিরতিতে ছিল কে-পপ ব্যান্ড বিটিএস। এ মাস থেকে আবারও সংগীতের জগতে ফিরেছে ব্যান্ডটি। ২০ মার্চ প্রকাশ পেয়েছে বিটিএসের পঞ্চম অ্যালবাম ‘আরিরাং’। লস অ্যাঞ্জেলেসে আরিরাং অ্যালবামের রেকর্ডিংয়ে গিয়েছিলেন জিন, সুগা, জে হোপ, আর এম, জিমিন, ভি ও জাংকুক। ‘বিটিএস: দ্য রিটার্ন’ তথ্যচিত্রে অ্যালবাম রেকর্ডিংয়ের সেই গল্প তুলে ধরা হয়েছে।

হাউস অব ডেভিড সিজন ২ (ইংরেজি সিরিজ)

  • মুক্তি: প্রাইম ভিডিও (২৭ মার্চ)
  • অভিনয়: মাইকেল ইস্কান্দার, আলি সুলাইমান, ইন্ডি লুইস, স্টিফেন ল্যাং, ইথান কাই
  • গল্পসংক্ষেপ: বাইবেলে উল্লেখিত ডেভিডকে কেন্দ্র করে তৈরি হয়েছে সিরিজটি। যিনি একজন সাধারণ রাখাল থেকে শক্তিশালী রাজা হয়ে ওঠেন। এই যাত্রায় তাকে নানা চ্যালেঞ্জ, যুদ্ধ, ষড়যন্ত্র এবং সম্পর্কের জটিলতার মুখোমুখি হতে হয়। দ্বিতীয় সিজনে ডেভিডের পরিবার ও তার উত্তরাধিকার নিয়ে টানাপোড়েন আরও তীব্র হয়ে ওঠে।

