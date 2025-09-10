সুফিয়া কামাল, জিয়া, ফজলুল হক মুসলিম ও শহীদুল্লাহ হলে এগিয়ে শিবির প্রার্থীরা

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে একাধিক হলে ভিপি, জিএস ও এজিএস পদে শিবির সমর্থিত প্রার্থীরা এগিয়ে রয়েছেন। সুফিয়া কামাল হল, জিয়া হল, ফজলুল হক মুসলিম হল এবং শহীদুল্লাহ হলের ফলাফলে তাদের প্রার্থীদের বিজয়ী ঘোষণা করা হয়েছে।
সুফিয়া কামাল হল
ভিপি: সাদিক কায়েম ১২৭০, আবিদ ৪২৩, উমামা ৫৪৭, শামিম ৪৮৫।
জিএস: ফরহাদ ৯৬৪, মেঘমল্লার ৫০৭, হা-মিম ৪০২, আরাফাত ৪৯৮, আবু বাকের ২১৬।
এজিএস: মহিউদ্দিন ১১৩৫, হা-মিম ৩৯৭, তাহমিদ ৩৫৩, জাবির ১৩০।
জিয়া হল
ভিপি: সাদিক কায়েম ৮৪১, আবিদুল ১৮১, উমামা ১৫৩, আব্দুল কাদের ৪৭, জামাল ২২।
ফজলুল হক মুসলিম হল
ভিপি: সাদিক কায়েম ৮৪১, আবিদুল ১৮১।
জিএস: ফরহাদ ৪৮৯, আবু বাকের ৩৪৫, হামিম ২২৮।
এজিএস: মহিউদ্দিন ৭০৫।
শহীদুল্লাহ হল
ভিপি: সাদিক কায়েম ৯৬৬, আবিদ ১৯৯, উমামা ১৪০, শামীম ১৬১, আব্দুল কাদের ৫৬, জামাল ২৬।
জিএস: ফরহাদ ৭৭৩, হা-মিম ২৪৯, আবু বাকের ২৪১, মেঘমল্লার ১২৫, আরাফাত ৭৯।
এজিএস: মহিউদ্দিন খান ৮৪৪, মায়েদ ১৭৯, তাহমিদ ১২৯, আশরেফা ২১।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে স্যার এফ রহমান হলে ভিপি ও জিএস পদে শিবিরের প্রার্থী সাদিক কায়েম ও ফরহাদ বিপুল ভোটে এগিয়ে আছেন। ভিপি পদে সাদিক কায়েম ৬০২, আবিদুল ইসলাম ১৮৬, কাদের ৯১, উমামা ৭৯ ভোট পেয়েছেন।১ মিনিট আগে
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে মুহসীন হলে ভিপি ও জিএস পদে শিবিরের প্রার্থী সাদিক কায়েম ও ফরহাদ বিপুল ভোটে এগিয়ে আছেন। ভিপি পদে সাদিক কায়েম ৬৩৩, আবিদুল ইসলাম ২৩১, কাদের ৭০, উমামা ৫৬, শামীম ১২৩ ভোট পেয়েছেন।৮ মিনিট আগে
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশের পর ভিসি ও প্রক্টরকে ‘অভিনন্দন’ জানিয়েছেন বাগছাস সমর্থিত ভিপি প্রার্থী আবদুল কাদের। মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) এক ফেসবুক পোস্টে তিনি এই অভিনন্দন জানান।১০ মিনিট আগে
কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে এস এম হলে ভিপি ও জিএস পদে শিবিরের প্রার্থীরা বিপুল ভোটে এগিয়ে আছেন। ভিপি পদে সাদিক কায়েম ৩০৩, আবিদ ১১০, উমামা ৩৪, শামীম ৫০, কাদের ২১, বিন ইয়ামিন ৬ ভোট পেয়েছেন।৪০ মিনিট আগে