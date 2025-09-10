Ajker Patrika
> শিক্ষা
> ক্যাম্পাস

প্রতিজ্ঞা ও ইশতেহার বাস্তবায়নেই বিজয় পূর্ণতা পাবে: শিবিরের কেন্দ্রীয় সভাপতি

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
আপডেট : ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৩: ২৪
ছাত্র শিবিরের কেন্দ্রীয় সভাপতি জাহিদুল ইসলাম। ছবি: আজকের পত্রিকা
ছাত্র শিবিরের কেন্দ্রীয় সভাপতি জাহিদুল ইসলাম। ছবি: আজকের পত্রিকা

ডাকসু নির্বাচনে শিবির সমর্থিত প্যানেলের বিজয় নিয়ে দলটির কেন্দ্রীয় সভাপতি জাহিদুল ইসলাম বলেছেন, ‘আমি এই বিজয়কে শুধুমাত্র শিবিরের বিজয় বলে মনে করছি না, বরং এই বিজয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি শিক্ষার্থীর এবং দেশের আপামর মানুষের। যাঁরা কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তনের রাজনীতি চান, এটা তাঁদের বিজয় হিসেবে দেখব আমরা। জুলাই-আগস্টে যাঁরা শহীদ হয়েছেন, তাঁদের বিজয়। এই বিজয় তখনই পূর্ণতা পাবে, যখন শিক্ষার্থীদের দেওয়া প্রতিজ্ঞা ও ইশতেহার বাস্তবায়ন করা হবে।

আজ বুধবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট ভবন এলাকায় গণমাধ্যম কর্মীদের সঙ্গে মতবিনিময়কালে এসব কথা বলেন তিনি।

তিনি আরও বলেন, ‘দীর্ঘদিন ধরে দেশে এক ধরনের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে আমরা অভ্যস্ত হয়ে গেছি, যেখানে হেরে গেলে প্রতিপক্ষকে মেনে নিতে পারি না। তবে আমার মনে হয়, ডাকসুর এই নির্বাচন একটা নতুন মডেল স্থাপন করতে পারে। ফলাফল যাই হোক, আমরা সেটা মেনে নেব। ইতিমধ্যে ছাত্রদলের যে জিএসপ্রার্থী ছিলেন, তিনি ঘোষণা দিয়েছেন, তিনি এই নির্বাচন ও ফলাফল মেনে নিয়েছেন।’

জাহিদুল ইসলাম বলেন, ‘আমাদের আহ্বান থাকবে, এখানে যাঁরা প্রতিযোগিতা করেছেন, যাঁরা ডাকসুর অংশীদার আছেন, শিক্ষার্থীরা, সকলে মিলে ডাকসুর কাছে যে চাওয়া সেটা নিয়ে কাজ করবেন। ছাত্রশিবিরের প্যানেলের পক্ষ থেকে আমি নিশ্চয়তা দিচ্ছি, এই প্যানেল সবাইকে নিয়েই কাজ করবে।’

বিষয়:

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ক্যাম্পাসঢাবিশিবিরডাকসুডাকসু নির্বাচন ২০২৫বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ নির্বাচন
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

ডাকসু ভিপি নির্বাচিত হলেন শিবির সমর্থিত প্যানেলের সাদিক কায়েম, জিএস ফরহাদ

ডাকসু ভিপি নির্বাচিত হলেন শিবির সমর্থিত প্যানেলের সাদিক কায়েম, জিএস ফরহাদ

নেপালের অর্থমন্ত্রীকে দিগম্বর করে নদীতে নিক্ষেপ

নেপালের অর্থমন্ত্রীকে দিগম্বর করে নদীতে নিক্ষেপ

সাবেক সচিবসহ আওয়ামী লীগের ৭ নেতা-কর্মী গ্রেপ্তার

সাবেক সচিবসহ আওয়ামী লীগের ৭ নেতা-কর্মী গ্রেপ্তার

বৈঠক চলাকালে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টাকে প্রধান উপদেষ্টার ফোনকল, না পেয়ে ডাকসু নির্বাচন নিয়ে এসএমএস

বৈঠক চলাকালে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টাকে প্রধান উপদেষ্টার ফোনকল, না পেয়ে ডাকসু নির্বাচন নিয়ে এসএমএস

ডাকসু নির্বাচন: ইসলামী ছাত্র আন্দোলনের এজেন্টদের বের করে দেওয়ার অভিযোগ

ডাকসু নির্বাচন: ইসলামী ছাত্র আন্দোলনের এজেন্টদের বের করে দেওয়ার অভিযোগ

সম্পর্কিত

প্রতিজ্ঞা ও ইশতেহার বাস্তবায়নেই বিজয় পূর্ণতা পাবে: শিবিরের কেন্দ্রীয় সভাপতি

প্রতিজ্ঞা ও ইশতেহার বাস্তবায়নেই বিজয় পূর্ণতা পাবে: শিবিরের কেন্দ্রীয় সভাপতি

ব্যক্তি ফরহাদ কিংবা শিবির নয়, এই বিজয় বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের: ফরহাদ

ব্যক্তি ফরহাদ কিংবা শিবির নয়, এই বিজয় বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের: ফরহাদ

ছাত্রশিবিরের বেইমানি ইতিহাসের পাতায় লেখা থাকবে: উমামা ফাতেমা

ছাত্রশিবিরের বেইমানি ইতিহাসের পাতায় লেখা থাকবে: উমামা ফাতেমা

ডাকসুতে জুলাই শহীদদের আকাঙ্ক্ষা বিজয়ী হয়েছে: সাদিক কায়েম

ডাকসুতে জুলাই শহীদদের আকাঙ্ক্ষা বিজয়ী হয়েছে: সাদিক কায়েম