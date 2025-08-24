Ajker Patrika
ডাকসু নির্বাচন: নির্বাচন পেছানোর চেষ্টা করছে ঢাবি প্রশাসন

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
বিন ইয়ামিন মোল্লা, ভিপি প্রার্থী, ছাত্র অধিকার পরিষদ। ছবি: সংগৃহীত
কৃত্রিম সংকট তৈরি করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচন পেছানোর চেষ্টা হচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন ছাত্র অধিকার পরিষদ-সমর্থিত প্যানেলের সহসভাপতি (ভিপি) প্রার্থী বিন ইয়ামিন মোল্লা। গতকাল শনিবার ঢাবির মধুর ক্যানটিনে এক সংবাদ সম্মেলনে এই অভিযোগ করেন তিনি।

বিন ইয়ামিন বলেন, ‘ঢাবি প্রশাসন এখন নানান কৃত্রিম সংকটের মধ্য দিয়ে ডাকসু নির্বাচন পেছানোর চেষ্টা করছে। আমরা প্রশাসনকে জানিয়েছি প্রার্থীদের ছবি ও নাম হালনাগাদ করার জন্য। কিন্তু তারা বলছে এটা নিয়ে অনেক সমস্যা হবে। আমাদের বিশাল একটা ভোটার অনাবাসিক শিক্ষার্থী। আমরা যখন দাবি নিয়ে প্রশাসনের কাছে গেলাম, তারা বলছে হলকার্ড হালনাগাদ না করলে ভোট দিতে পারবে না।’

বিন ইয়ামিন বলেন, ‘জুলিয়াস সিজারও নির্বাচন করছেন, আমরাও করছি। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ জানানোর পরও কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। তার মানে এসব নিয়ে আমরা রেগুলার আন্দোলন করব। তারপর মারামারি হবে। বলা হবে নির্বাচন হওয়ার মতো পরিবেশ নেই। এসব নানান কৃত্রিম সংকট তৈরি করে ডাকসু নির্বাচন পেছানোর চেষ্টা চলছে।’

তিনি বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ও গণমাধ্যমকে প্রেসিডেনশিয়াল ডিবেট আয়োজন করার দাবি জানান।

