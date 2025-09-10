ইউনিভার্সিটি ল্যাবরেটরি স্কুল অ্যান্ড কলেজ কেন্দ্রের সাদিক পেয়েছেন ১১১৪, আবিদুল ৪৩৪

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
ডাকসু নির্বাচনে ইউনিভার্সিটি ল্যাবরেটরি স্কুল অ্যান্ড কলেজ ভোট কেন্দ্রের ফল ঘোষণা করা হয়েছে। এই কেন্দ্রে শুধু শামসুন্নাহার হলের শিক্ষার্থীরা ভোট দিয়েছেন। এই কেন্দ্রের মোট ভোটার ৪০৯৬। এর মধ্যে ভোট দিয়েছেন ২৬০৭ জন।
ঘোষণা অনুযায়ী এই কেন্দ্রে ডাকসুর ভিপি পদে শিবিরের আবু সাদিক কায়েম ১১১৪ ভোট পেয়েছেন। এ ছাড়া আবিদুল ইসলাম ৪৩৪; উমামা ফাতেমা ৪০৩; শামীম হোসেন ৪১২; আবদুল কাদের ৫৯ ও বিন ইয়ামিন মোল্লা ৪ ভোট পেয়েছেন।
এই কেন্দ্রে জিএস পদে এসএম ফরহাদ ৮১৪; মেঘমল্লার বসু ৫১৭; আবু বাকের মজুমদার ১৩২ ও তানভীর বারী হামীম ৩১২ ভোট পেয়েছেন।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে স্যার এফ রহমান হলে ভিপি ও জিএস পদে শিবিরের প্রার্থী সাদিক কায়েম ও ফরহাদ বিপুল ভোটে এগিয়ে আছেন। ভিপি পদে সাদিক কায়েম ৬০২, আবিদুল ইসলাম ১৮৬, কাদের ৯১, উমামা ৭৯ ভোট পেয়েছেন।১ মিনিট আগে
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে মুহসীন হলে ভিপি ও জিএস পদে শিবিরের প্রার্থী সাদিক কায়েম ও ফরহাদ বিপুল ভোটে এগিয়ে আছেন। ভিপি পদে সাদিক কায়েম ৬৩৩, আবিদুল ইসলাম ২৩১, কাদের ৭০, উমামা ৫৬, শামীম ১২৩ ভোট পেয়েছেন।৭ মিনিট আগে
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশের পর ভিসি ও প্রক্টরকে ‘অভিনন্দন’ জানিয়েছেন বাগছাস সমর্থিত ভিপি প্রার্থী আবদুল কাদের। মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) এক ফেসবুক পোস্টে তিনি এই অভিনন্দন জানান।১০ মিনিট আগে
কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে এস এম হলে ভিপি ও জিএস পদে শিবিরের প্রার্থীরা বিপুল ভোটে এগিয়ে আছেন। ভিপি পদে সাদিক কায়েম ৩০৩, আবিদ ১১০, উমামা ৩৪, শামীম ৫০, কাদের ২১, বিন ইয়ামিন ৬ ভোট পেয়েছেন।৪০ মিনিট আগে