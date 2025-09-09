ডাকসুতে পছন্দের প্রার্থীর নামের পাশে ক্রস চিহ্ন দিতে হবে

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ ও হল সংসদ নির্বাচনে ব্যালট পেপারে ভোটদানের নিয়ম জানিয়েছে চিফ রিটার্নিং অফিসারের অফিস। সোমবার (৮ সেপ্টেম্বর) এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
চিফ রিটার্নিং অফিসার অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, পছন্দের প্রার্থীর নামের পাশের চার কোণা ঘরে নির্ধারিত কালো কালির কলম দিয়ে গাঢ় করে ক্রস (×) চিহ্ন দিতে হবে (নমুনা নিচে ছবিতে দেওয়া হলো)। এমনভাবে ক্রস চিহ্ন দিতে হবে, যাতে বক্সের কোণাগুলো স্পর্শ করে।
