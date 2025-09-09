Ajker Patrika
ডাকসু নির্বাচন চলাকালে ঢাবিতে প্রবেশে অনুমতি পাচ্ছে যেসব গাড়ি

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
আপডেট : ০৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৪: ১২
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে আটটি প্রবেশপথে চেকপোস্ট বসানো হয়েছে। ছবি: আজকের পত্রিকা
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চলছে কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচন। ‎দীর্ঘদিন পর অনুষ্ঠিত এই নির্বাচনে আজ মঙ্গলবার সকাল ৮টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত চলবে ভোট গ্রহণ। এ সময় ঢাবি ক্যাম্পাস এলাকায় যান চলাচল সীমিত করা হয়েছে। এ জন্য ঢাবি এলাকায় আটটি প্রবেশপথে চেকপোস্ট বসানো হয়েছে।

ডাকসু নির্বাচন চলাকালে ঢাবি এলাকায় যেসব গাড়ি প্রবেশ করতে পারবে, সেগুলো হলো—শিক্ষার্থীদের বহনকারী বাস, শিক্ষকদের গাড়ি, গণমাধ্যমকর্মীদের গাড়ি, অ্যাম্বুলেন্সসহ জরুরি সেবাকাজে নিয়োজিত পরিবহন। ‎

আজ ‎মঙ্গলবার দুপুরে শাহবাগ মোড়ে ঢাবি ক্যাম্পাসের প্রবেশমুখে এমন চিত্র দেখা গেছে।

‎ডাকসু নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ঢাবি ক্যাম্পাসের প্রবেশমুখে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কঠোর নিরাপত্তা জোরদার করেছে। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য ছাড়াও ঢাবির রোভার স্কাউট, বিএনসিসি ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিকিউরিটি অ্যান্ড সার্ভিলেন্সের সদস্যরা দায়িত্ব পালন করছেন। ক্যাম্পাসের আটটি প্রবেশপথ দিয়ে জরুরি মুহূর্তে প্রবেশ করতে দেওয়া হচ্ছে শিক্ষার্থীদের বহনকারী বাস, শিক্ষকদের গাড়ি, গণমাধ্যমকর্মীদের গাড়ি, অ্যাম্বুলেন্সসহ জরুরি সেবাকাজে নিয়োজিত পরিবহন। অ্যাম্বুলেন্স ছাড়া ঢাকা মেডিকেলমুখী যেসব রোগী এসেছে, তাদের মধ্যে অনেকে ক্যাম্পাসের ভেতর দিয়ে পায়ে হেঁটে এবং অনেকে ক্যাম্পাসের বাইরের এলাকা দিয়ে রিকশায় করে মেডিকেলে যাচ্ছে। ‎

শাহবাগে বেলা ১১টার পর থেকে দেখা গেছে, শাহবাগ থানার সামনে যে চেকপোস্ট রয়েছে, সেখানে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর উপস্থিতি বেশ সরব। অনুমোদিত ও জরুরি পরিবহন ছাড়াও ঢাবির যেসব শিক্ষার্থীর কাছে আইডি কার্ড রয়েছে, তাঁদের ক্যাম্পাসে প্রবেশ করতে দেওয়া হচ্ছে।

‎শাহবাগে দায়িত্বরত এক পুলিশ সদস্য বলেন, অনুমোদিত গাড়ি ছাড়াও অ্যাম্বুলেন্স ও জরুরি সেবায় নিয়োজিত পরিবহনগুলো ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে। আর যেসব শিক্ষার্থীর আইডি কার্ড রয়েছে তাঁদের প্রবেশ করতে দেওয়া হচ্ছে।

‎এর আগে গতকাল সোমবার বিকেলে টিএসসিতে এক সংবাদ সম্মেলনে ডিএমপি কমিশনার শেখ মো. সাজ্জাত আলী বলেন, ডাকসু ও হল সংসদ নির্বাচনের নিরাপত্তায় ২ হাজার ৯৬ জন পুলিশ সদস্য দায়িত্ব পালন করবেন। তাঁদের সঙ্গে থাকছে ডগ স্কোয়াড, সোয়াট টিম, বিশেষায়িত টিম ও সাদা পোশাকের গোয়েন্দা পুলিশ। আগামীকাল সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত এই নিরাপত্তাব্যবস্থা চালু থাকবে।

