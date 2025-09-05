Ajker Patrika
‘আবু বাকের জিতলেই আমি জিতে যাব’, সমর্থন জানিয়ে বললেন জিএস প্রার্থী মাহিন

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
আপডেট : ০৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৫: ৩৭
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধুর ক্যানটিনের সামনে জরুরি সংবাদ সম্মেলনে মাহিন সরকার ও আবু বাকের মজুমদার। ছবি: আজকের পত্রিকা
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক ছাত্রসংসদ (বাগছাস) সমর্থিত বৈষম্যবিরোধী শিক্ষার্থী সংসদ প্যানেলের জিএস প্রার্থী আবু বাকের মজুমদারকে সমর্থন সরে দাঁড়িয়েছেন আরেক প্যানেলের জিএস প্রার্থী মাহিন সরকার।

আজ শুক্রবার দুপুর পৌনে ১২টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের মধুর ক্যানটিনের সামনে এক ‘জরুরি’ সংবাদ সম্মেলনে এ ঘোষণা দেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সাবেক এই সমন্বয়ক।

তিনি বলেন, গণ-অভ্যুত্থানের সম্মুখ সারির যোদ্ধাদের শক্তিকে সমন্বিত রাখতেই তাঁর এমন সিদ্ধান্ত। আবু বাকের জিতলেই তিনি জিতে যাবেন। এ সময় জিএস প্রার্থী আবু বাকেরকে ভোট দিতে নিজের সমর্থক ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের প্রতি অনুরোধ জানান মাহিন সরকার।

মাহিন সরকার বলেন, ‘প্যানেল থেকে জিএস পদে নির্বাচন করার সিদ্ধান্ত নিলেও আমার কাছে সব সময়ই মনে হয়েছে, গণ-অভ্যুত্থানের শক্তিগুলোর মধ্যে ঐক্য প্রয়োজন। আমি মনে করছি, ডাকসু নির্বাচনে গণ-অভ্যুত্থানের নেতৃত্ব নির্বাচিত হলে যে কারও চেয়ে তারা শিক্ষার্থীদের জন্য বেশি কাজ করবে।’

এ সময় তিনি সমর্থকদের উদ্দেশ করে বলেন, ‘যারা আমাকে সমর্থন করেন, প্রার্থিতা যেহেতু বাতিল করার সুযোগ নাই, লিস্টে আমার নাম থাকবে। কিন্তু আপনারা বাকেরকে নির্বাচিত করুন। আমার সমর্থন আবু বাকের মজুমদারের প্রতি ব্যক্ত করছি।’

ডাকসু নির্বাচনের তোড়জোড় শুরুর পর সমন্বিত শিক্ষার্থী সংসদ নামে পৃথক প্যানেল দেন মাহিন সরকার। সেই প্যানেলের জিএস প্রার্থী তিনি। আবার একই সঙ্গে তিনি জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) সাবেক যুগ্ম সদস্যসচিব।

দলের ‘অনুমতি না নিয়ে’ ডাকসুতে প্যানেল দেওয়ায় গত ১৮ আগস্ট তাঁকে বহিষ্কার করে এনসিপি। এরপরও মাহিনের প্যানেল থেকে সদস্যপদে নির্বাচন করছেন গণতান্ত্রিক ছাত্রসংসদের নেতা সাব্বির উদ্দিন ও বায়েজিদ হাসান।

