প্রয়োজন হলে ডাকসু নির্বাচনে সেনাবাহিনীর সহযোগিতা চাওয়া হবে: রিটার্নিং কর্মকর্তা

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
আপডেট : ২৮ আগস্ট ২০২৫, ১৮: ২৮
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু)। ছবি: আজকের পত্রিকা
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনের রিটার্নিং কর্মকর্তা অধ্যাপক ড. গোলাম রাব্বানী ক্যাম্পাসে সেনাবাহিনী মোতায়েনের বিষয়টি নিয়ে বলেছেন, ডাকসু নির্বাচনের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে প্রয়োজন হলে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন রাষ্ট্রীয় বাহিনী বা যেকোনো প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আনুষ্ঠানিক যোগাযোগ করে সহযোগিতা নিশ্চিত করার পদক্ষেপ নিতে পারবে।

আজ বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) বেলা সাড়ে ৩টার দিকে নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে ডাকসু নির্বাচন কমিশন অফিসের সামনে সাংবাদিকদের সঙ্গে ব্রিফিংয়ে এ কথা বলেন তিনি।

ডাকসু নির্বাচনের রিটার্নিং কর্মকর্তা ও আচরণবিধিসংক্রান্ত টাস্কফোর্সের আহ্বায়ক গোলাম রাব্বানী বলেন, ক্যাম্পাসে নিরাপত্তা ও আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি রক্ষা করে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নির্বাচন ব্যবস্থাপনা কমিটির অন্যতম কাজ। সারা দেশে ২০২৪ সালের আগস্টের পরে পুলিশ, র‍্যাব, আনসারসহ অন্যান্য সহায়ক প্রতিষ্ঠান কাজ করছে। সামরিক বাহিনী ম্যাজিস্ট্রেসিসহ অন্যান্য বেসামরিক ও প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কাজ করছে। এমতাবস্থায় ক্যাম্পাসে নিরাপত্তা ও শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষায় নিয়োজিত রাষ্ট্রীয় সব বাহিনীর সহযোগিতা নেওয়ার পরিকল্পনা করেছে নির্বাচন কমিশন।

তিন স্তরের নিরাপত্তাব্যবস্থা নিয়ে সেনাবাহিনীর সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে কি না—সাংবাদিকের এমন প্রশ্নের জবাবে ডাকসু নির্বাচনের চিফ রিটার্নিং কর্মকর্তা অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন বলেন, ‘সার্বক্ষণিক নিরাপত্তা নিয়ে শিক্ষার্থীদের একটা কনসার্ন ছিল। যদি প্রয়োজন হয়, তিন স্তরের নিরাপত্তা বা ভোট গণনার সময় আমরা এটা করতে পারি। এখন সেনাবাহিনীর সঙ্গে যোগাযোগ করার প্রয়োজন নেই, এটা তো আমাদের পরিকল্পনা। যখন প্রয়োজন মনে করব, তখন বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ব্যবস্থা করতে বললে তখন তারা যোগাযোগ করে বলবে।’

ডাকসু নির্বাচন বিষয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন অধ্যাপক ড. গোলাম রাব্বানী। ছবি: আজকের পত্রিকা
এর আগে গত মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) সকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে ডাকসু ও হল সংসদের প্রার্থীদের সঙ্গে নির্বাচনের প্রধান রিটার্নিং কর্মকর্তার মতবিনিময় সভা শেষে এক বিজ্ঞপ্তিতে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জানায়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনে ভোটকেন্দ্রে তিন স্তরের নিরাপত্তাব্যবস্থা থাকবে। এর মধ্যে প্রথম স্তরে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিএনসিসি ও প্রক্টরিয়াল টিমের সদস্যরা, দ্বিতীয় স্তরে পুলিশ ও তৃতীয় স্তরে বিশ্ববিদ্যালয়ের সাতটি প্রবেশমুখে ‘স্ট্রাইকিং ফোর্স’ হিসেবে অবস্থান নেবে সেনাবাহিনী।

এদিকে আজ আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তর (আইএসপিআর) এক বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে, সরকারের পক্ষ থেকে ছাত্র সংসদ নির্বাচনগুলোতে সেনাবাহিনী মোতায়েন বা দায়িত্ব পালনের কোনো নির্দেশনা দেওয়া হয়নি। ভবিষ্যতেও এ ধরনের দায়িত্ব পালনের সুযোগ নেই।

