ডাকসু নির্বাচন: ৩ ঘণ্টায় টিএসসিতে ৩৫ শতাংশ ভোট

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
আপডেট : ০৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৩: ০৪
ডাকসু নির্বাচন: ৩ ঘণ্টায় টিএসসিতে ৩৫ শতাংশ ভোট

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে প্রথম তিন ঘণ্টায় ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রে (টিএসসি) ৩৫ শতাংশ ভোট পড়েছে। এই কেন্দ্রে বেগম রোকেয়া হলের নারী শিক্ষার্থীরা ভোট দিচ্ছেন। আজ মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) বেলা সোয়া ১১টায় এ তথ্য জানান কেন্দ্রপ্রধান অধ্যাপক নাসরিন সুলতানা।

তিনি জানান, সকাল ৮টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত এই কেন্দ্রে ৩৫ শতাংশ ভোট কাস্ট হয়েছে। আমাদের কেন্দ্রে ১৯টি বুথে ভোট গ্রহণ চলছে। তিন ঘণ্টায় প্রতিটি বুথে অন্তত ১২০ জন ভোট দিয়েছেন। এই হিসাবে তিন ঘণ্টায় কেন্দ্রটিতে ২ হাজার ২৮০টির মতো ভোট পড়েছে।

পছন্দের প্রার্থী আগেই ঠিক করা, ভোট দিতে লাগছে গড়ে ৬ মিনিট

এই ধারাবাহিকতা চলতে থাকলে নির্ধারিত সময়ের আগেই কেন্দ্রটির ভোট গ্রহণ সম্পন্ন হবে বলে মনে করছেন তিনি। প্রায় ৪০ হাজার ভোটারের এই নির্বাচনে কেন্দ্রটিতে ভোটার রয়েছেন ৫ হাজার ৬৬৫ জন।

ভোট গ্রহণ শুরুর আগে থেকেই টিএসসি কেন্দ্রে নারী শিক্ষার্থীদের ব্যাপক ভিড় দেখা যায়।

শিক্ষার্থীঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ভোটডাকসুডাকসু নির্বাচন ২০২৫বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ নির্বাচন
