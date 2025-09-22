Ajker Patrika
ঢাবিতে পোষ্য কোটা বাতিল দাবিতে উপাচার্যকে স্মারকলিপি

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
পোষ্য কোটা বাতিল দাবিতে উপাচার্যের কাছে স্মারকলিপি দেন শিক্ষার্থীরা। ছবি: আজকের পত্রিকা
পোষ্য কোটা বাতিল দাবিতে উপাচার্যের কাছে স্মারকলিপি দেন শিক্ষার্থীরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষায় পোষ্য কোটা বাতিল দাবিতে উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খানের কাছে স্মারকলিপি দিয়েছে একদল শিক্ষার্থী। আজ সোমবার (২২ সেপ্টেম্বর) দুপুরের দিকে উপাচার্যের কার্যালয়ে এ স্মারকলিপি দেন তাঁরা। এ সময় শিক্ষার্থীদের দাবির প্রতি ইতিবাচক সাড়া ও কার্যকর সহযোগিতা করার আশ্বাস দেন উপাচার্য।

স্মারকলপিতে শিক্ষার্থীদের পক্ষ থেকে স্বাক্ষর করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের শিক্ষার্থী মো. ইকরামুল কবির, আইএইচসি বিভাগের আসফাকউল্লাহ আসিফ, শাহাদাত সরকার, ইসলামের ইতিহাসের শিক্ষার্থী মো. মুঈনুল ইসলাম, আকাশ শাহ প্রমুখ।

ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের মো. মুঈনুল ইসলাম বলেন, ‘স্মারকলিপিতে আমাদের দুটি দাবি জানানো হয়েছে। এক. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তিপ্রক্রিয়া শতভাগ মেধাভিত্তিক করতে হবে। দুই. শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারী ও তাঁদের স্বজনদের জন্য চালু করা সব ধরনের পোষ্য কোটা বাতিল করতে হবে।’

এ ব্যাপারে আবারও কোনো আইওয়াশ করার সিদ্ধান্ত এলে কঠোর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দেন শিক্ষার্থীরা।

