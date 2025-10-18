সহজে মনে রাখুন অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপজিশন

শিক্ষা ডেস্ক
ইংরেজি ভাষায় প্রিপজিশনের সঠিক ব্যবহার প্রাঞ্জল ও সঠিক বাক্য রচনার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তবে বিভিন্ন noun, adjective বা participle-এর পরে কোন preposition বসবে, তা সব সময় সহজে মনে রাখা যায় না। এই পর্বে আমরা দেখব, কোন ধরনের শব্দের সঙ্গে কোন preposition সাধারণত ব্যবহার হয়।
১১. যে verbs-এর পরে to বসে
ইংরেজি ভাষায় অনেক ক্রিয়ার (verbs) পরে সাধারণত to ব্যবহৃত হয়, যা কোনো উদ্দেশ্য, দিকনির্দেশ বা সম্পর্ক নির্দেশ করে। উদাহরণস্বরূপ: accede to (সম্মত হওয়া বা দায়িত্ব গ্রহণ করা), adapt to (অভ্যস্ত হওয়া বা মানিয়ে নেওয়া), adhere to (অনুসরণ করা বা আঁকড়ে ধরা), allot to (বণ্টন করা), allude to (ইঙ্গিত করা), apologize to (ক্ষমা চাওয়া), appoint to (নিয়োগ করা), ascribe to (যার কারণে বা যার কাছে নির্দিষ্ট করা), aspire to (উদ্দেশ্যপ্রাপ্ত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা), assent to (সম্মত হওয়া), attain to (অর্জন করা), attend to (মনোযোগ দেওয়া), attribute to (উদ্ধৃত করা বা কোনো কিছুর সঙ্গে যুক্ত করা), belong to (সত্তাধীন বা অধীন), conduce to (সহায়ক হওয়া), conform to (অনুসরণ করা), consent to (সম্মতি দেওয়া), contribute to (অবদান রাখা), lead to (নেতৃত্ব দেওয়া বা কোনো ফলাফলের দিকে নিয়ে যাওয়া), listen to (শোনা), object to (বিরোধ করা), occur to (মনে আসা), prefer to (পছন্দ করা), pretend to (অভিনয় করা বা ভান করা), refer to (উল্লেখ করা), revert to (ফিরে যাওয়া), stoop to (নেমে যাওয়া বা পতন), succumb to (পরাজিত হওয়া), surrender to (সমর্পণ করা), testify to (প্রমাণ দেওয়া), yield to (সমর্পণ করা)।
এ ধরনের ব্যবহার দেখায় যে to preposition ক্রিয়াকে নির্দিষ্ট দিক, উদ্দেশ্য বা সম্পর্কের সঙ্গে যুক্ত করে, যা বাক্যকে করে স্পষ্ট, প্রাঞ্জল ও অর্থবহ।
১২. যে verbs-এর পরে from বসে
কিছু ক্রিয়ার পরে সাধারণত from ব্যবহৃত হয়, যা কোনো কার্যক্রম থেকে আলাদা হওয়া, বিরতি নেওয়া বা রক্ষা পাওয়ার অর্থ প্রকাশ করে। উদাহরণস্বরূপ—
abstain from (বিরত থাকা বা সংযম করা), alight from (নেমে আসা), cease from (থেমে যাওয়া), debar from (নিষিদ্ধ করা), derive from (উৎপন্ন হওয়া বা আহরণ করা), derogate from (হ্রাস করা বা অবমূল্যায়ন করা), desist from (বিরত থাকা), detract from (কমিয়ে আনা), deviate from (পথভ্রষ্ট হওয়া), differ from (ভিন্ন হওয়া), digress from (মূল বিষয় থেকে সরে যাওয়া), dissent from (বিরোধ করা), elicit from (উদ্ধার করা বা বের করা), emerge from (উদ্ভূত হওয়া), escape from (পালানো), exclude from (বর্জন করা), preserve from (রক্ষা করা), prevent from (প্রতিরোধ করা), prohibit from (নিষেধ করা), protect from (রক্ষা করা), recoil from (প্রত্যাহার হওয়া), recover from (সুস্থ হওয়া বা উদ্ধার পাওয়া), refrain from (বিরত থাকা)।
এভাবে from preposition ক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত হয়ে কার্যক্রমের উৎস, অবস্থা বা সীমা নির্দেশ করে, যা বাক্যকে করে আরও স্পষ্ট, নির্ভুল ও অর্থবহ।
১৩. যে verbs-এর পরে with বসে
কিছু ক্রিয়ার পরে সাধারণত with ব্যবহৃত হয়, যা কোনো ব্যক্তি, বস্তু বা অবস্থার সঙ্গে সম্পর্ক, মিল বা ক্রিয়ার সম্পৃক্ততা নির্দেশ করে। উদাহরণস্বরূপ—
associate with (সঙ্গে যুক্ত হওয়া বা সম্পর্ক স্থাপন করা), bear with (ধৈর্য ধরা), clash with (মেল না খাওয়া বা সংঘর্ষ), coincide with (মিলে যাওয়া), comply with (অনুসরণ করা), condole with (শোক প্রকাশ করা), cope with (সমাধান করা বা মোকাবিলা করা), correspond with (লিখিত বা মৌখিকভাবে যোগাযোগ করা), credit with (সম্মান বা স্বীকৃতি দেওয়া), deluge with (প্রবলভাবে ভরা), disagree with (অমিল হওয়া বা বিরোধ), dispense with (অপসারণ করা), expostulate with (বিরোধ বা উপদেশ দেওয়া), fill with (পরিপূর্ণ করা), grapple with (সংঘর্ষ করা বা সমাধান খোঁজা), intrigue with (রহস্য বা ষড়যন্ত্রে যুক্ত হওয়া), meddle with (হস্তক্ষেপ করা), part with (বিসর্জন করা বা ছাড়া), quarrel with (ঝগড়া করা), remonstrate with (আপত্তি জানানো), side with (পক্ষ নেওয়া), sympathize with (সহানুভূতি প্রকাশ করা), trifle with (হালকাভাবে নেওয়া), vie with (প্রতিযোগিতা করা)।
এ ধরনের ব্যবহার দেখায় যে with preposition ক্রিয়ার সঙ্গে সরাসরি সম্পর্ক বা সম্পৃক্ততা প্রকাশ করে, যা বাক্যকে করে স্পষ্ট, প্রাঞ্জল ও অর্থবহ।
