জাপানে বিনা খরচে মাস্টার্স ও পিএইচডি করার সুযোগ, মিলবে মাসিক ভাতাও

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
জাপানে উচ্চশিক্ষার আগ্রহী শিক্ষার্থীদের জন্য দারুণ এক সুযোগ নিয়ে এসেছে দেশটির হোনজো ফাউন্ডেশন। মর্যাদাপূর্ণ হোনজো ফাউন্ডেশন স্কলারশিপ ২০২৬-এর জন্য আবেদন প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। এই বৃত্তির মাধ্যমে আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীরা ২০২৬ শিক্ষাবর্ষে মাস্টার্স ও পিএইচডি প্রোগ্রামে ভর্তি হতে পারবেন। এই বৃত্তির আওতায় শুধু আর্থিক সহায়তা নয়, মাসিক ভাতাও দেওয়া হয়। ফলে শিক্ষার্থীরা নিশ্চিন্তে পড়াশোনায় মনোনিবেশ করতে পারবেন।
ফাউন্ডেশনের উদ্দেশ্য ও প্রতিষ্ঠা
১৯৯৬ সালের ২৫ ডিসেম্বর জাপানের শিক্ষা মন্ত্রণালয় হোনজো ফাউন্ডেশনকে আন্তর্জাতিক বৃত্তি সংস্থা হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দেয়। টাউন লিমিটেডের প্রতিষ্ঠাতা মাসানরি হোনজো এটি প্রতিষ্ঠা করেন এবং প্রাথমিক মূলধন হিসেবে ২০ কোটি ইয়েন নগদ অর্থ এবং তাঁর প্রতিষ্ঠানের ১০ লাখ শেয়ার দান করেন। ফাউন্ডেশনের মূল লক্ষ্য হলো উন্নয়নশীল দেশগুলোর সেসব মেধাবী শিক্ষার্থীদের সাহায্য করা, যারা ভবিষ্যতে নিজেদের দেশকে নেতৃত্ব দিতে সক্ষম হবেন। একইসঙ্গে, এটি জাপান ও বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মধ্যে সাংস্কৃতিক বিনিময় ও পারস্পরিক সম্পর্ক জোরদার করতে ভূমিকা রাখে।
আবেদনের যোগ্যতার শর্ত
এই আন্তর্জাতিক বৃত্তির জন্য আবেদনকারীদের কিছু নির্দিষ্ট শর্ত পূরণ করতে হবে:
জাপান ছাড়া অন্য সব দেশের শিক্ষার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনকারীকে ২০২৬ সালের এপ্রিল মাসে শুরু হতে যাওয়া কোনো গ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রামে ভর্তি হতে হবে বা ভর্তির পরিকল্পনা থাকতে হবে।
যারা ২০২৫ সালের শরৎকালীন সেমিস্টারে ভর্তি হচ্ছেন, তাঁরাও আবেদনের যোগ্য।
প্রফেশনাল গ্র্যাজুয়েট স্কুলের শিক্ষার্থীরা সাধারণত যোগ্য না হলেও, বৈধ গবেষণা পরিকল্পনা জমা দিতে পারলে তারা আবেদন করতে পারবেন।
বয়সসীমা এবং অন্যান্য শর্ত
পিএইচডি প্রোগ্রামের জন্য আবেদনকারীর সর্বোচ্চ বয়স ৩৫ বছর।
মাস্টার্স প্রোগ্রামের জন্য সর্বোচ্চ বয়স ৩০ বছর।
পড়াশোনা শেষে নিজ দেশের উন্নয়নে কাজ করার দৃঢ় অঙ্গীকার থাকতে হবে।
দৈনন্দিন কথোপকথনের মতো জাপানি ভাষায় কথা বলার দক্ষতা থাকতে হবে, কারণ সাক্ষাৎকার শুধু জাপানি ভাষায় নেওয়া হবে।
বৃত্তির সুবিধা ও আর্থিক সহায়তা
হোনজো ফাউন্ডেশন স্কলারশিপ শিক্ষার্থীদের জন্য বিস্তৃত আর্থিক এবং একাডেমিক সহায়তা দেয়:
সম্পূর্ণ টিউশন ফি মওকুফ।
মাসিক ভাতা:
১ বা ২ বছরের কোর্সের জন্য: মাসিক ২ লাখ ৩০ হাজার ইয়েন।
৩ বছরের কোর্সের জন্য: মাসিক ২ লাখ ১০ হাজার ইয়েন।
৪ বা ৫ বছরের কোর্সের জন্য: মাসিক ১ লাখ ৮০ হাজার ইয়েন।
জাপানে যাওয়ার জন্য ট্রাভেল গ্র্যান্ট পাওয়ার সুযোগ রয়েছে।
আর্থিক দুশ্চিন্তা ছাড়াই সম্পূর্ণ মনোযোগ দিয়ে পড়াশোনার সুযোগ।
জাপানের সংস্কৃতি উপভোগের পাশাপাশি বিশ্বব্যাপী শিক্ষার্থীদের সঙ্গে একটি শক্তিশালী নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার সুযোগ।
যেসব নথি লাগবে
আবেদনের জন্য নিম্নলিখিত নথিগুলো জমা দিতে হবে:
সাম্প্রতিক পাসপোর্ট সাইজ ছবি।
দুই মিনিটের একটি ভিডিও যেখানে আবেদনকারী তার গবেষণা পরিকল্পনা ব্যাখ্যা করবেন।
একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট (জাপানি বা ইংরেজিতে অনূদিত)।
একটি বিস্তারিত গবেষণা প্রস্তাব।
সুপারভাইজারের সুপারিশপত্র।
ভর্তির চিঠি বা গ্রহণপত্র।
আবেদন প্রক্রিয়া ও সময়সীমা
আবেদন করতে হবে অফিশিয়াল ওয়েবসাইটের অনলাইন অ্যাপ্লিকেশন সিস্টেমের মাধ্যমে। আবেদনের শেষ তারিখ ৩১ অক্টোবর, ২০২৫।
নির্বাচন প্রক্রিয়া:
প্রথম ধাপের ফলাফল: ৩১ জানুয়ারি, ২০২৬।
সাক্ষাৎকার পর্ব: ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ (টোকিওতে সরাসরি অথবা ভিডিও কলের মাধ্যমে)।
চূড়ান্ত ফলাফল: ৩১ মার্চ, ২০২৬।
এই বৃত্তি সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ভিজিট করুন জাপানের হোনজো ফাউন্ডেশনের ওয়েবসাইট।
জাপানে উচ্চশিক্ষার আগ্রহী শিক্ষার্থীদের জন্য দারুণ এক সুযোগ নিয়ে এসেছে দেশটির হোনজো ফাউন্ডেশন। মর্যাদাপূর্ণ হোনজো ফাউন্ডেশন স্কলারশিপ ২০২৬-এর জন্য আবেদন প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। এই বৃত্তির মাধ্যমে আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীরা ২০২৬ শিক্ষাবর্ষে মাস্টার্স ও পিএইচডি প্রোগ্রামে ভর্তি হতে পারবেন। এই বৃত্তির আওতায় শুধু আর্থিক সহায়তা নয়, মাসিক ভাতাও দেওয়া হয়। ফলে শিক্ষার্থীরা নিশ্চিন্তে পড়াশোনায় মনোনিবেশ করতে পারবেন।
ফাউন্ডেশনের উদ্দেশ্য ও প্রতিষ্ঠা
১৯৯৬ সালের ২৫ ডিসেম্বর জাপানের শিক্ষা মন্ত্রণালয় হোনজো ফাউন্ডেশনকে আন্তর্জাতিক বৃত্তি সংস্থা হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দেয়। টাউন লিমিটেডের প্রতিষ্ঠাতা মাসানরি হোনজো এটি প্রতিষ্ঠা করেন এবং প্রাথমিক মূলধন হিসেবে ২০ কোটি ইয়েন নগদ অর্থ এবং তাঁর প্রতিষ্ঠানের ১০ লাখ শেয়ার দান করেন। ফাউন্ডেশনের মূল লক্ষ্য হলো উন্নয়নশীল দেশগুলোর সেসব মেধাবী শিক্ষার্থীদের সাহায্য করা, যারা ভবিষ্যতে নিজেদের দেশকে নেতৃত্ব দিতে সক্ষম হবেন। একইসঙ্গে, এটি জাপান ও বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মধ্যে সাংস্কৃতিক বিনিময় ও পারস্পরিক সম্পর্ক জোরদার করতে ভূমিকা রাখে।
আবেদনের যোগ্যতার শর্ত
এই আন্তর্জাতিক বৃত্তির জন্য আবেদনকারীদের কিছু নির্দিষ্ট শর্ত পূরণ করতে হবে:
জাপান ছাড়া অন্য সব দেশের শিক্ষার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনকারীকে ২০২৬ সালের এপ্রিল মাসে শুরু হতে যাওয়া কোনো গ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রামে ভর্তি হতে হবে বা ভর্তির পরিকল্পনা থাকতে হবে।
যারা ২০২৫ সালের শরৎকালীন সেমিস্টারে ভর্তি হচ্ছেন, তাঁরাও আবেদনের যোগ্য।
প্রফেশনাল গ্র্যাজুয়েট স্কুলের শিক্ষার্থীরা সাধারণত যোগ্য না হলেও, বৈধ গবেষণা পরিকল্পনা জমা দিতে পারলে তারা আবেদন করতে পারবেন।
বয়সসীমা এবং অন্যান্য শর্ত
পিএইচডি প্রোগ্রামের জন্য আবেদনকারীর সর্বোচ্চ বয়স ৩৫ বছর।
মাস্টার্স প্রোগ্রামের জন্য সর্বোচ্চ বয়স ৩০ বছর।
পড়াশোনা শেষে নিজ দেশের উন্নয়নে কাজ করার দৃঢ় অঙ্গীকার থাকতে হবে।
দৈনন্দিন কথোপকথনের মতো জাপানি ভাষায় কথা বলার দক্ষতা থাকতে হবে, কারণ সাক্ষাৎকার শুধু জাপানি ভাষায় নেওয়া হবে।
বৃত্তির সুবিধা ও আর্থিক সহায়তা
হোনজো ফাউন্ডেশন স্কলারশিপ শিক্ষার্থীদের জন্য বিস্তৃত আর্থিক এবং একাডেমিক সহায়তা দেয়:
সম্পূর্ণ টিউশন ফি মওকুফ।
মাসিক ভাতা:
১ বা ২ বছরের কোর্সের জন্য: মাসিক ২ লাখ ৩০ হাজার ইয়েন।
৩ বছরের কোর্সের জন্য: মাসিক ২ লাখ ১০ হাজার ইয়েন।
৪ বা ৫ বছরের কোর্সের জন্য: মাসিক ১ লাখ ৮০ হাজার ইয়েন।
জাপানে যাওয়ার জন্য ট্রাভেল গ্র্যান্ট পাওয়ার সুযোগ রয়েছে।
আর্থিক দুশ্চিন্তা ছাড়াই সম্পূর্ণ মনোযোগ দিয়ে পড়াশোনার সুযোগ।
জাপানের সংস্কৃতি উপভোগের পাশাপাশি বিশ্বব্যাপী শিক্ষার্থীদের সঙ্গে একটি শক্তিশালী নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার সুযোগ।
যেসব নথি লাগবে
আবেদনের জন্য নিম্নলিখিত নথিগুলো জমা দিতে হবে:
সাম্প্রতিক পাসপোর্ট সাইজ ছবি।
দুই মিনিটের একটি ভিডিও যেখানে আবেদনকারী তার গবেষণা পরিকল্পনা ব্যাখ্যা করবেন।
একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট (জাপানি বা ইংরেজিতে অনূদিত)।
একটি বিস্তারিত গবেষণা প্রস্তাব।
সুপারভাইজারের সুপারিশপত্র।
ভর্তির চিঠি বা গ্রহণপত্র।
আবেদন প্রক্রিয়া ও সময়সীমা
আবেদন করতে হবে অফিশিয়াল ওয়েবসাইটের অনলাইন অ্যাপ্লিকেশন সিস্টেমের মাধ্যমে। আবেদনের শেষ তারিখ ৩১ অক্টোবর, ২০২৫।
নির্বাচন প্রক্রিয়া:
প্রথম ধাপের ফলাফল: ৩১ জানুয়ারি, ২০২৬।
সাক্ষাৎকার পর্ব: ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ (টোকিওতে সরাসরি অথবা ভিডিও কলের মাধ্যমে)।
চূড়ান্ত ফলাফল: ৩১ মার্চ, ২০২৬।
এই বৃত্তি সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ভিজিট করুন জাপানের হোনজো ফাউন্ডেশনের ওয়েবসাইট।
দীর্ঘ ৩৫ বছর পর অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় (রাবি) কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু), হল সংসদ ও সিনেট ছাত্রপ্রতিনিধি নির্বাচন। এ নির্বাচনে নারী ভোটারের সংখ্যা এক-তৃতীয়াংশের বেশি হলেও রাকসুতে নারী প্রার্থী মাত্র ২৫ জন।১০ ঘণ্টা আগে
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে একাদশ শ্রেণিতে সর্বশেষ চতুর্থ পর্যায়ে অনলাইনের মাধ্যমে ভর্তির আবেদন, ফল প্রকাশ, নিশ্চায়ন ও কলেজে ভর্তির সময় বাড়ানো হয়েছে। চতুর্থ পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের সিলেকশন নিশ্চায়ন করতে হবে ২৫ থেকে ২৬ সেপ্টেম্বর রাত ৮টার মধ্যে। কলেজে ভর্তির সময় ২৮ থেকে ২৯ সেপ্টেম্বর।১৪ ঘণ্টা আগে
সদ্য অনুষ্ঠিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনের ঘোষিত ফলের সত্যতা নিয়ে সন্দেহ তুলে ধরে সব ভোট আবার হাতে গণনাসহ ৩ দাবি জানিয়েছে স্বতন্ত্র শিক্ষার্থী ঐক্য প্যানেল।১ দিন আগে
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনে ওঠা অনিয়ম, অব্যবস্থাপনা ও পক্ষপাতিত্বের অভিযোগের নিরপেক্ষ তদন্ত চেয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক নেটওয়ার্ক। আজ সোমবার সংগঠনটির প্রেস টিম থেকে গণমাধ্যমে পাঠানো বিবৃতিতে এ দাবি জানানো হয়।২ দিন আগে