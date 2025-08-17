যুক্তরাজ্যে অ্যাংলিয়া রাসকিন ইউনিভার্সিটি মেরিট বৃত্তি

শিক্ষা ডেস্ক
যুক্তরাজ্যে অ্যাংলিয়া রাসকিন ইউনিভার্সিটি মেরিট স্কলারশিপ ২০২৫-এর আবেদনপ্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। বিশ্বের যেকোনো দেশের শিক্ষার্থীরা এ বৃত্তির জন্য আবেদন করতে পারবেন। এটি একটি অর্থায়িত বৃত্তি। নির্বাচিত শিক্ষার্থীরা এই বৃত্তির আওতায় স্নাতক, স্নাতকোত্তর ও পিএইচডি ডিগ্রি অর্জনের সুযোগ পাবেন।
১৯৯২ সালে অ্যাংলিয়া রাসকিন ইউনিভার্সিটি (এআরইউ) প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি যুক্তরাজ্যের পূর্ব অ্যাংলিয়ায় অবস্থিত একটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়। বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ে ২৫ হাজারেরও বেশি দেশি-বিদেশি শিক্ষার্থী পড়াশোনা করছেন। বিশ্ববিদ্যালয়টির প্রধান তিনটি ক্যাম্পাস রয়েছে। এগুলো হলো কেমব্রিজ, চেমসফোর্ড ও পিটারবরো।
সুযোগ-সুবিধা
স্নাতক ডিগ্রির জন্য ২ হাজার পাউন্ড (৩ লাখ ২৯ হাজার ৪৩৭ টাকা), মাস্টার্স ডিগ্রি প্রোগ্রামের জন্য বিভিন্ন গ্রেডে ১-২ হাজার পাউন্ড দেওয়া হবে। এ ছাড়া পিএইচডি প্রোগ্রামের জন্যও ১-২ হাজার পাউন্ড দেওয়া হবে।
আবেদনের যোগ্যতা
প্রার্থীরা স্নাতক, স্নাতকোত্তর অথবা বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা ডিগ্রি প্রোগ্রামের জন্য আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীদের অবশ্যই বিশ্ববিদ্যালয়ের কেমব্রিজ বা চেমসফোর্ড ক্যাম্পাসে পড়াশোনা শুরু করতে হবে। প্রার্থী যদি স্নাতক বা স্নাতকোত্তর ডিগ্রি প্রোগ্রামে পড়াশোনা করেন, তাহলে প্রথম বর্ষেই বৃত্তিটির অর্থ পরিশোধ করা হবে। এসব শর্ত পূরণের সক্ষমতা থাকতে হবে।
অধ্যয়নের ক্ষেত্রগুলো
কলা, মানবিকতা এবং সামাজিক বিজ্ঞানের অধীনে অভিনয়, নাটক ও থিয়েটার, ফিল্ম ও মিডিয়া, সংগীত ও মিউজিক টেকনোলজি, সাহিত্য, ইতিহাস ও দর্শন, সমাজবিজ্ঞান, অপরাধবিদ্যা ও তদন্ত। ব্যবসা ও আইনের অধীনে হিসাববিজ্ঞান ও ফাইন্যান্স, ব্যবসা প্রশাসন, ম্যানেজমেন্ট, মার্কেটিং, আইন। এ ছাড়া স্বাস্থ্য, শিক্ষা, চিকিৎসা, নার্সিং অনুষদ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি অনুষদের অধীনে পাঠদানের সুযোগ রয়েছে।
আবেদনের পদ্ধতি
আগ্রহী প্রার্থীরা এই লিংকে গিয়ে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ তারিখ: ২০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫।
