বিনা মূল্যে ‘কিউ-১’ জার্নালে গবেষণাপত্র প্রকাশের উপায়

বিনা মূল্যে ‘কিউ-১’ জার্নালে গবেষণাপত্র প্রকাশের উপায়
তরুণ গবেষকদের কাছে নিজের লেখা গবেষণাপত্র আন্তর্জাতিক মানের ‘কিউ-১’ জার্নালে প্রকাশ করা যেন এক স্বপ্নের মতো। বিদেশে বৃত্তি নিয়ে পড়াশোনা, পিএইচডি কিংবা একাডেমিক ক্যারিয়ারের প্রতিযোগিতায় ‘কিউ-১’ জার্নালের একটি পেপার যে কারও সিভিকে অনন্য উচ্চতায় নিয়ে যায়। অথচ অনেকের মনে একটি ভ্রান্ত ধারণা শিকড় গেড়ে আছে: বিশ্বসেরা এসব জার্নালে গবেষণা প্রকাশ করতে নাকি হাজার হাজার ডলার খরচ হয়। বাস্তবতা তা নয়। সঠিক কৌশল, সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি এবং আন্তর্জাতিক প্রকাশনা নীতি জানা থাকলে এক টাকাও খরচ না করে সেরা জার্নালে গবেষণা প্রকাশ করা যায়।
কিউ-১ থেকে কিউ-৪ কী
অর্থনীতি, ফিন্যান্স, চিকিৎসাবিজ্ঞান বা প্রকৌশল; গবেষণার প্রতিটি ক্ষেত্রের আন্তর্জাতিক জার্নালগুলোকে প্রভাব বা ইমপ্যাক্ট ফ্যাক্টর অনুযায়ী চার ভাগে সাজানো হয়, যেমন কিউ-১, কিউ-২, কিউ-৩ ও কিউ-৪। এর মধ্যে কিউ-১ হলো প্রথম সারির, অর্থাৎ শীর্ষ ২৫ শতাংশ জার্নাল, যা একাডেমিক বিশ্বে সবচেয়ে বেশি সমাদৃত ও মর্যাদাপূর্ণ।
খরচের আসল রহস্য
ওপেন অ্যাক্সেস জার্নালে ছাপা লেখা যে কেউ বিনা মূল্যে পড়তে পারেন। বিনিময়ে গবেষককে দিতে হয় আর্টিকেল প্রসেসিং চার্জ, যা সাধারণত এক থেকে চার হাজার মার্কিন ডলার পর্যন্ত হয়ে থাকে। তাই তরুণদের ভরসা সাবস্ক্রিপশন বা হাইব্রিড জার্নাল। এলসেভিয়ার, স্প্রিঙ্গার নেচার, উইলি কিংবা টেলর অ্যান্ড ফ্রান্সিস ও এমারল্ডের মতো বিশ্বখ্যাত প্রকাশকদের অধিকাংশ কিউ-১ জার্নালই এ ধাঁচের। লেখা গৃহীত হলে আপনাকে দুটি অপশন দেওয়া হবে: টাকা দিয়ে ওপেন অ্যাক্সেস করা, অথবা সাবস্ক্রিপশন অপশন বেছে নেওয়া। দ্বিতীয়টি বেছে নিলে আপনার এক পয়সাও খরচ হবে না, অথচ গবেষণাটি পৌঁছে যাবে বিশ্ববাসীর কাছে।
গবেষণাপত্র প্রকাশের ৭ ধাপ
১. সমস্যা নির্বাচন: কিউ-১ জার্নাল গতানুগতিক বা পুনরাবৃত্তিমূলক কাজ সহজে গ্রহণ করে না। গবেষণায় নতুনত্ব থাকতে হবে। নিজের ক্ষেত্রের সাম্প্রতিক ১০ থেকে ১৫টি কিউ-১ পেপার মন দিয়ে পড়ুন। সেখান থেকেই মিলবে রিসার্চ গ্যাপ। আন্তর্জাতিক মানের লেখার দক্ষতা বাড়াতে দেখতে পারেন এলসেভিয়ার অথর সার্ভিসেসের অফিশিয়াল পোর্টাল।
২. জার্নাল খোঁজা: গবেষণা জমা দেওয়ার আগে আপনার বিষয়ের সঙ্গে মানানসই এবং বিনা মূল্যে প্রকাশের সুযোগ রয়েছে এমন জার্নাল খুঁজুন। বিষয়ভিত্তিক সেরা কিউ-১ জার্নালের তালিকা পাবেন সাইমাগো জার্নাল অ্যান্ড কান্ট্রি র্যাংক সাইটে। পেপারের শিরোনাম ও অ্যাবস্ট্রাক্ট বসিয়ে মানানসই জার্নাল খুঁজে পেতে ব্যবহার করতে পারেন এলসেভিয়ার জার্নাল ফাইন্ডার বা স্প্রিঙ্গার জার্নাল সাজেস্টার। তবে জার্নালের পাতায় গিয়ে নিশ্চিত হয়ে নিন, সেটি হাইব্রিড বা সাবস্ক্রিপশনভিত্তিক কি না।
৩. গাইড ফর অথর্স অনুসরণ: গবেষণাপত্র লেখা শেষ হলেই হুট করে জমা দেবেন না। টার্গেট করা জার্নালের ওয়েবসাইটের ‘গাইড ফর অথর্স’ বা ‘অথর গাইডলাইনস’ অংশটি ভালোভাবে পড়ুন। ফন্টের আকার, রেফারেন্স স্টাইল, শব্দসীমা ও কাঠামোর নিয়ম সেখানেই দেওয়া থাকে। সামান্য ভুলেই সম্পাদক নির্দ্বিধায় ডেস্ক রিজেক্ট করতে পারেন।
৪. প্লেজিয়ারিজম ও এআই সতর্কতা: কিউ-১ জার্নালগুলো নৈতিকতার প্রশ্নে অত্যন্ত কঠোর। সাদৃশ্যের হার ১০ থেকে ১৫ শতাংশের নিচে রাখুন এবং টার্নিটিনের মতো বিশ্বস্ত টুলে যাচাই করুন। পুরো পেপার কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা দিয়ে লেখানোর চেষ্টা থেকে বিরত থাকুন, কারণ আধুনিক ডিটেকশন সফটওয়্যার তা সহজেই ধরে ফেলে।
৫. কভার লেটার তৈরি: প্রধান সম্পাদক মূল লেখার আগে চোখ বুলান কভার লেটারে। গবেষণাটি কেন নতুন, সমাজ বা তত্ত্বে কী পরিবর্তন আনবে এবং কেন এই জার্নালের পাঠকের জন্য উপযোগী, তা এক পাতায় মার্জিতভাবে ফুটিয়ে তুলুন।
৬. সাবমিশন ও ফ্রি অপশন নির্বাচন: জার্নালের পোর্টালে অ্যাকাউন্ট খুলুন। এলসেভিয়ারের ক্ষেত্রে এডিটরিয়াল ম্যানেজার, স্প্রিঙ্গারের ক্ষেত্রে স্ন্যাপ। শেষ ধাপে প্রকাশনার বিকল্প এলে সতর্ক হয়ে সাবস্ক্রিপশন বা ট্র্যাডিশনাল পাবলিশিং বেছে নিন। এতেই লেখা বিনা মূল্যে পর্যালোচনায় যাবে।
৭. পিয়ার রিভিউ: আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞরা সাধারণত এক থেকে চার মাসের মধ্যে মতামত দেন। মেজর বা মাইনর রিভিশন চাওয়া অস্বাভাবিক নয়। প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর দিন সম্মানের সঙ্গে, বৈজ্ঞানিক যুক্তিতে, পয়েন্ট ধরে ধরে। তাঁরা সন্তুষ্ট হলেই মিলবে কাঙ্ক্ষিত গ্রহণপত্র।
ভুয়া জার্নাল থেকে সাবধান
ইন্টারনেটে ওত পেতে থাকে অনেক ‘প্রিডেটরি’ বা ভুয়া জার্নাল। সামান্য টাকার বিনিময়ে অল্প সময়ে কিউ-১ জার্নালে পেপার প্রকাশের প্রলোভন দেখায় তারা। মনে রাখবেন, কোনো প্রকৃত কিউ-১ জার্নাল রাতারাতি পেপার প্রকাশ করে না এবং জমা দেওয়ার আগে ফি দাবি করে না। জার্নালটি সত্যিই স্কোপাস বা ওয়েব অব সায়েন্স ইনডেক্সভুক্ত কি না, তা যাচাই করুন ওয়েব অব সায়েন্স মাস্টার জার্নাল লিস্টে। এ ক্ষেত্রে গুগল স্কলারেরও সহায়তা নিতে পারেন।