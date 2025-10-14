Ajker Patrika
> শিক্ষা

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের তৃতীয় বর্ষ ও প্রফেশনাল কোর্সের সব পরীক্ষা স্থগিত

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের তৃতীয় বর্ষ ও প্রফেশনাল কোর্সের সব পরীক্ষা স্থগিত

অনিবার্য কারণবশত জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে আগামী ১৪ অক্টোবর অনুষ্ঠেয় ২০২৩ সালের ডিগ্রি (পাস) ও সার্টিফিকেট কোর্স তৃতীয় বর্ষের পরীক্ষা এবং প্রফেশনাল কোর্সের সব পরীক্ষা স্থগিত করা হয়েছে।

সোমবার (১৩ অক্টোবর) রাতে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ দপ্তরের পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) মো. মোস্তাফিজুর রহমান স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

এতে বলা হয়, ২০২৩ সালের ডিগ্রি (পাস) ও সার্টিফিকেট কোর্স তৃতীয় বর্ষের স্থগিত পরীক্ষা (গণিত (১৩৩৭০৩)/ উচ্চাঙ্গ সংগীত ব্যবহারিক (১৩৪৫০২) ৬ষ্ঠ পত্র) আগামী ২৮ অক্টোবর মঙ্গলবার অনুষ্ঠিত হবে। গত ১৯ আগস্ট ২০২৫ তারিখে ঘোষিত সময়সূচি অনুযায়ী পরীক্ষার অন্যান্য তারিখ, বিষয় ও বিষয় কোড অপরিবর্তিত থাকবে। এ ছাড়া প্রফেশনাল কোর্সের স্থগিত করা পরীক্ষার সময়সূচি পরে জানানো হবে।

বিষয়:

পরীক্ষাজাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়শিক্ষা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

যুক্তরাষ্ট্রের অনুমতিক্রমেই ফের সশস্ত্র হয়েছে হামাস: ট্রাম্প

হেফাজতে থাকা কর্মকর্তাদের জন্য সেনানিবাসে সাময়িকভাবে কারাগার হচ্ছে

জুলাই সনদে রাজনৈতিক দলগুলোর পক্ষে স্বাক্ষর করবেন যাঁরা

যোগী আদিত্যনাথ অনুপ্রবেশকারী, ফেরত পাঠানো হোক তাঁকে: অখিলেশ যাদব

বাটা শুর ৬৩ বছরের ইতিহাসে প্রথম নারী এমডি হলেন ফারিয়া ইয়াসমিন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

সরকারি উচ্চবিদ্যালয়ের কক্ষে ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকের সংসার!

সরকারি উচ্চবিদ্যালয়ের কক্ষে ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকের সংসার!

টর্চ জ্বালিয়ে গাজা যুদ্ধবিরতির বার্তা দিয়ে ভাইরাল সেই সাংবাদিক নিহত

টর্চ জ্বালিয়ে গাজা যুদ্ধবিরতির বার্তা দিয়ে ভাইরাল সেই সাংবাদিক নিহত

সত্যি হলো প্রেমের গুঞ্জন

সত্যি হলো প্রেমের গুঞ্জন

জুলাই সনদে এখনো অনিশ্চয়তা

জুলাই সনদে এখনো অনিশ্চয়তা

সীমান্ত দিয়ে আসছে অস্ত্র, উদ্বিগ্ন সরকার

সীমান্ত দিয়ে আসছে অস্ত্র, উদ্বিগ্ন সরকার

সম্পর্কিত

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের তৃতীয় বর্ষ ও প্রফেশনাল কোর্সের সব পরীক্ষা স্থগিত

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের তৃতীয় বর্ষ ও প্রফেশনাল কোর্সের সব পরীক্ষা স্থগিত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকের ভর্তির আবেদন শুরু ২৯ অক্টোবর

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকের ভর্তির আবেদন শুরু ২৯ অক্টোবর

এক দিনে, একই প্রশ্নে মেডিকেল ও ডেন্টালের ভর্তি পরীক্ষা: স্বাস্থ্য শিক্ষার ডিজি

এক দিনে, একই প্রশ্নে মেডিকেল ও ডেন্টালের ভর্তি পরীক্ষা: স্বাস্থ্য শিক্ষার ডিজি

সাত কলেজের শিক্ষার্থীদের চার দাবি, অধ্যাদেশের প্রতিশ্রুতি পেলে ছাড়বেন সড়ক

সাত কলেজের শিক্ষার্থীদের চার দাবি, অধ্যাদেশের প্রতিশ্রুতি পেলে ছাড়বেন সড়ক