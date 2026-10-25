ড্যাফোডিল ক্যাপ্টেনস কাপ গলফ টুর্নামেন্টের সমাপনী অনুষ্ঠানে সেনাপ্রধান
ঢাকা সেনানিবাসের কুর্মিটোলা গলফ ক্লাবে ‘৯ম ড্যাফোডিল ক্যাপ্টেনস কাপ গলফ টুর্নামেন্ট ২০২৬’-এর সমাপনী অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান।
আজ রোববার এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তর (আইএসপিআর)।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, টুর্নামেন্টে এস এম আব্দুল্লাহ ফারাবী উইনার, কমোডর এ কে এম আফজাল হোসেন রানারআপ এবং মিসেস হাইজং উম লেডিস উইনার হয়েছেন।
অনুষ্ঠানে সেনাপ্রধান এ ধরনের প্রতিযোগিতা আয়োজনের মাধ্যমে দেশের গলফ অঙ্গনের উন্নয়ন ও বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন। এ আয়োজনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবাইকে ধন্যবাদ জানান তিনি। পুরস্কার বিতরণের পর উপস্থিত অতিথিদের উদ্দেশে বক্তব্য দেন সেনাপ্রধান।
সমাপনী অনুষ্ঠানে সেনাবাহিনীর কোয়ার্টারমাস্টার জেনারেল, কুর্মিটোলা গলফ ক্লাবের ভাইস প্রেসিডেন্ট, টুর্নামেন্টের স্পনসর ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির উপাচার্য, কুর্মিটোলা গলফ ক্লাব ও ড্যাফোডিল গ্রুপের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। এ ছাড়া টুর্নামেন্টে অংশ নেওয়া গলফার, তাঁদের পরিবারের সদস্য, আমন্ত্রিত অতিথি ও গণমাধ্যমকর্মীরাও অনুষ্ঠানে যোগ দেন।