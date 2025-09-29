Ajker Patrika
সিঙ্গাপুরের ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিতে এডিবি বৃত্তি

শিক্ষা ডেস্ক
সিঙ্গাপুর ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিতে এডিবি বৃত্তির আবেদনপ্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। বিশ্বের যেকোনো দেশের শিক্ষার্থীরা এ বৃত্তির জন্য আবেদন করতে পারবেন। নির্বাচিত শিক্ষার্থীরা এই বৃত্তির আওতায় এমবিএ ডিগ্রি অর্জনের সুযোগ পাবেন। ২০২৬ সালের জন্য বৃত্তিটি কার্যকর থাকবে। আগ্রহী শিক্ষার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

সিঙ্গাপুর ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি হলো দেশটির প্রাচীনতম ও শীর্ষস্থানীয় পাবলিক গবেষণা বিশ্ববিদ্যালয়। ১৯০৫ সালে প্রতিষ্ঠিত এ বিশ্ববিদ্যালয়টি এশিয়ার অন্যতম মর্যাদাপূর্ণ উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হিসেবে বিশ্বজুড়ে স্বীকৃত। বর্তমানে এখানে ৪০ হাজারেরও বেশি শিক্ষার্থী অধ্যয়ন করছেন। বৈশ্বিক র‍্যাঙ্কিংয়ে নিয়মিতভাবে শীর্ষ অবস্থানে থাকা বিশ্ববিদ্যালয়টি উদ্ভাবনী শিক্ষা, বিশ্বমানের গবেষণা এবং বহুমুখী সাংস্কৃতিক পরিবেশের জন্য খ্যাত।

সুযোগ-সুবিধা

বৃত্তিটির জন্য নির্বাচিত শিক্ষার্থীদের সম্পূর্ণ টিউশন ফি মওকুফ করা হবে। মাসিক জীবিকা এবং বাসস্থান ভাতার ব্যবস্থা করা হবে। এ ছাড়া থাকছে বইয়ের জন্য ভাতা, প্রয়োজনীয় উপকরণ, চিকিৎসা বিমা ও ভ্রমণ ব্যয়ের ভাতার ব্যবস্থা।

আবেদনের যোগ্যতা

এডিবি স্কলারশিপের জন্য আবেদন করতে আগ্রহী প্রার্থীদের একাধিক নাগরিকত্ব থাকা যাবে না। আগ্রহী প্রার্থীদের স্নাতক ডিগ্রিধারী হতে হবে। কমপক্ষে দুই বছরের কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। জিম্যাট, জিআরইতে ভালো ফলাফল থাকতে হবে। এ ছাড়া আইইএলটিএস স্কোর সর্বনিম্ন ৭ থাকতে হবে। টোয়েফলে সর্বনিম্ন স্কোর ১০০। প্রার্থীদের বয়স ৩৫ বছরের বেশি হওয়া যাবে না।

যোগ্য দেশের তালিকা

আফগানিস্তান, আর্মেনিয়া, আজারবাইজান, বাংলাদেশ, ভুটান, কম্বোডিয়া, ফিজি, জর্জিয়া, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, কাজাখস্তান, মালয়েশিয়া, মালদ্বীপ, মার্শাল দ্বীপপুঞ্জ, মঙ্গোলিয়া, মিয়ানমার, নাউরু, নেপাল, পাকিস্তান, পাপুয়া নিউ গিনি, ফিলিপাইন, শ্রীলঙ্কা, তাজিকিস্তান, থাইল্যান্ড, উজবেকিস্তান, ভানুয়াতু এবং ভিয়েতনাম।

প্রয়োজনীয় কাগজপত্র

অনলাইন আবেদনপত্র, একাডেমিক সব ধরনের ডকুমেন্টস এবং হালনাগাদ জীবনবৃত্তান্ত।

আবেদনের পদ্ধতি

আগ্রহী প্রার্থীরা এই লিংকে গিয়ে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ তারিখ: ১৫ জানুয়ারি, ২০২৬।

বিষয়:

শিক্ষার্থীসিঙ্গাপুরছাপা সংস্করণশিক্ষাবৃত্তি
