বিদ্যুৎ সাশ্রয়ে জবির মসজিদে প্রশাসনের তালা, শিক্ষার্থীদের ক্ষোভ

বিদ্যুৎ সাশ্রয়ের অংশ হিসেবে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদে তালা ঝুলিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। যেখানে শুক্রবার ছাড়া প্রতিদিন দুপুর সাড়ে ১২টার আগ পর্যন্ত মসজিদ বন্ধ রাখায় নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।
আজ সোমবার বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদের গেটে তালাবন্দী অবস্থায় বন্ধের নির্দেশনা সংবলিত লিফলেট ঝুলিয়ে দিলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে ব্যাপক ক্ষোভ সৃষ্টি ও সমালোচনা শুরু হয়।
এ বিষয়ে জবি ছাত্র অধিকার পরিষদের সভাপতি একেএম রাকিব বলেন, বিদ্যুৎ সাশ্রয়ের উদ্দেশ্যে সকালে মসজিদ বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত মোটেই যৌক্তিক নয়। ক্যাম্পাসে বিদ্যুৎ সাশ্রয়ের আরও অনেক কার্যকর উপায় রয়েছে, সেগুলোর দিকেই বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের আগে গুরুত্ব দেওয়া উচিত।
এ বিষয়ে জকসুর ভিপি রিয়াজুল ইসলাম বলেন, এমন পরিস্থিতিতে বিশ্ববিদ্যালয় উপাচার্য মহোদয়ের থেকে সরাসরি নির্দেশনায় বিশ্ববিদ্যালয়ের একমাত্র মসজিদটিও যদি সার্বক্ষণিক বন্ধ রাখা হয়, তবে তা শিক্ষার্থীদের জন্য অত্যন্ত কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়। আমরা ইতিমধ্যে মাননীয় উপাচার্য মহোদয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করেছি। তিনি জোহর নামাজের পর মসজিদের ইমাম সাহেবসহ আমাদের তাঁর দপ্তরে ডেকেছেন।
