বেইজিং নরমাল ইউনিভার্সিটিতে সম্পূর্ণ অর্থায়িত বৃত্তি

চীনের বেইজিং নরমাল ইউনিভার্সিটিতে শুরু হয়েছে মর্যাদাপূর্ণ চায়নিজ গভর্নমেন্ট স্কলারশিপের আবেদনপ্রক্রিয়া। বিশ্বের যেকোনো দেশের শিক্ষার্থীরা বৃত্তিটির জন্য আবেদন করতে পারবেন। বৃত্তিটির আওতায় নির্বাচিত শিক্ষার্থীরা স্নাতকোত্তর ও পিএইচডি ডিগ্রি অর্জনের সুযোগ পাবেন। বৃত্তিটির আওতায় রয়েছে উচ্চমানের গবেষণা সুবিধা, আন্তর্জাতিক শিক্ষাবান্ধব পরিবেশ এবং বেইজিংয়ের মতো বিশ্বনন্দিত শহরে পড়াশোনার সুযোগ। চীনে উচ্চশিক্ষা গ্রহণে আগ্রহী শিক্ষার্থীদের জন্য তাই এই বৃত্তি হতে পারে ভবিষ্যৎ বদলে দেওয়ার এক সোনালি অধ্যায়।
চীনের উচ্চশিক্ষা অঙ্গনের শীর্ষ স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে বেইজিং নরমাল ইউনিভার্সিটি অন্যতম। ১৯০২ সালে বিশ্ববিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়। দীর্ঘ ১০০ বছরের বেশি সময় ধরে বিশ্ববিদ্যালয়টি শিক্ষা, গবেষণা ও উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে। কিউএস র্যাঙ্কিংসহ বিভিন্ন বৈশ্বিক সূচকে বিশ্ববিদ্যালয়টি চীনের শীর্ষ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে ধারাবাহিকভাবে স্থান করে নিচ্ছে। আধুনিক গবেষণাগার, আন্তর্জাতিকমানের শিক্ষকেরা এবং বৈচিত্র্যময় শিক্ষার্থী সম্প্রদায়—সব মিলিয়ে এটি আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের কাছে অত্যন্ত আকর্ষণীয় একটি গন্তব্য।
আর্থিক সুবিধা
চায়নিজ গভর্নমেন্ট স্কলারশিপটি আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের জন্য সম্পূর্ণ অর্থায়িত একটি বৃত্তি। এই স্কলারশিপে নির্বাচিত শিক্ষার্থীরা পাবেন নানামুখী আর্থিক সহায়তা, যা বিদেশে উচ্চশিক্ষার খরচ অনেকটাই কমিয়ে দেবে। বৃত্তির আওতায় প্রথমেই থাকছে বিনা মূল্যে রেজিস্ট্রেশনের সুবিধা, সঙ্গে পুরো টিউশন ফি শতভাগ মওকুফ। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ক্যাম্পাসের মধ্যে বিনা মূল্যে আবাসনের ব্যবস্থা করে দেবে। এ ছাড়া প্রতি মাসে দেওয়া হয় মাসিক ভাতা, মাস্টার্স শিক্ষার্থীদের জন্য ৩ হাজার ইউয়ান এবং পিএইচডি শিক্ষার্থীদের জন্য থাকবে ৩ হাজার ৫০০ ইউয়ান। স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতে শিক্ষার্থীরা পাবেন সমন্বিত চিকিৎসা বিমার সুবিধা।
আবেদনের যোগ্যতা
বেইজিং নরমাল ইউনিভার্সিটির এই সম্মানজনক স্কলারশিপে আবেদন করতে হলে নির্দিষ্ট কিছু যোগ্যতা পূরণ করতে হবে। প্রথমত প্রার্থীর অবশ্যই চীনের নাগরিকত্ব থাকা যাবে না। শিক্ষাগত যোগ্যতা ও বয়সসীমার ক্ষেত্রেও রয়েছে স্পষ্ট নির্দেশনা। মাস্টার্স প্রোগ্রামে আবেদনকারীদের স্নাতক ডিগ্রি থাকতে হবে এবং বয়স ৩৫ বছরের নিচে হতে হবে। অন্যদিকে পিএইচডি প্রোগ্রামে আবেদনকারীদের স্নাতকোত্তর ডিগ্রি থাকা আবশ্যক এবং তাঁদের বয়স হতে হবে ৪০ বছরের নিচে।
প্রয়োজনীয় নথিপত্র
বৃত্তিটির জন্য আবেদন করতে প্রার্থীদের অনলাইন আবেদনপত্রের পাশাপাশি কিছু গুরুত্বপূর্ণ নথির হার্ড কপিও জমা দিতে হবে। আবেদনপ্রক্রিয়ায় যেসব কাগজপত্র আবশ্যিক, সেগুলো হলো সিএসসি স্কলারশিপ অ্যাপ্লিকেশন ফরম, বিএনইউ অনলাইন পোর্টাল থেকে আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থী আবেদনপত্র, সর্বোচ্চ ডিগ্রির অফিশিয়াল ট্রান্সক্রিপ্ট ও ডিগ্রি সনদ, বৈধ পাসপোর্টের কপি, হালনাগাদ সিভি, দুজন শিক্ষকের সুপারিশপত্র, পার্সোনাল স্টেটমেন্ট, স্বাস্থ্য পরীক্ষার রিপোর্ট এবং ইংরেজি ভাষা দক্ষতার সনদ।
অধ্যয়নের ক্ষেত্রসমূহ
স্কুল অব কেমিস্ট্রি, ম্যাথমেটিকস, সাইকোলজি, ফ্যাকাল্টি অব এডুকেশন, লাইফ সায়েন্স, চায়নিজ ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যান্ড লিটারেচার, স্কুল অব ল’ বিবিএ, ফরেন ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যান্ড কালচার, স্কুল অব রিসোর্সেস, জিওগ্রাফি, ডিপার্টমেন্ট অব অ্যাস্ট্রোনমি, স্কুল অব হিস্ট্রি, ফিলোসফি, ফিজিকস, সোসিওলজি, আর্টস অ্যান্ড মাস মিডিয়া এবং ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড পাবলিক পলিসি।
আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা লিংকে গিয়ে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: আগামী ৩১ মার্চ, ২০২৬।
ব্যাংকিং খাতে কাজ করতে আগ্রহীদের শুধু আর্থিক জ্ঞানই নয়, প্রয়োজনীয় ইংরেজি জানাও জরুরি। আজ থাকছে ব্যাংকে নিয়মিত ব্যবহৃত এমন ১৭টি ইংরেজি বাক্য। চলুন শিখে নিই
সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা ২০২৫ সামনে রেখে পরীক্ষার্থীদের জন্য ইংরেজি বিষয়ের বিস্তারিত পরামর্শ দিয়েছেন কর পরিদর্শক (৪৩তম বিসিএস) মো. জাহিদুল ইসলাম (সজল)।
দেশের সরকারি ও বেসরকারি মেডিকেল এবং ডেন্টাল কলেজে ব্যাচেলর অব মেডিসিন অ্যান্ড ব্যাচেলর অব সার্জারি (এমবিবিএস) এবং ব্যাচেলর অব ডেন্টাল সার্জারি (বিডিএস) ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষের ভর্তি পরীক্ষার ফল আগামীকাল রোববার প্রকাশ হতে পারে।
২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে গুচ্ছ পদ্ধতিতে ১৯টি সাধারণ এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক প্রথমবর্ষের ভর্তি পরীক্ষার আবেদন শুরু হচ্ছে বুধবার (১০ ডিসেম্বর) থেকে। আগামী ২৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত আবেদনের প্রক্রিয়া চলবে। এবার সেকেন্ড টাইমেও ভর্তির আবেদনের সুযোগ রাখা হয়েছে।
ব্যাংকিং খাতে কাজ করতে আগ্রহীদের শুধু আর্থিক জ্ঞানই নয়, প্রয়োজনীয় ইংরেজি জানাও জরুরি। আজ থাকছে ব্যাংকে নিয়মিত ব্যবহৃত এমন ১৭টি ইংরেজি বাক্য। চলুন শিখে নিই:
ব্যাংকিং খাতে কাজ করতে আগ্রহীদের শুধু আর্থিক জ্ঞানই নয়, প্রয়োজনীয় ইংরেজি জানাও জরুরি। আজ থাকছে ব্যাংকে নিয়মিত ব্যবহৃত এমন ১৭টি ইংরেজি বাক্য। চলুন শিখে নিই:
সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা ২০২৫ সামনে রেখে পরীক্ষার্থীদের জন্য ইংরেজি বিষয়ের বিস্তারিত পরামর্শ দিয়েছেন কর পরিদর্শক (৪৩তম বিসিএস) মো. জাহিদুল ইসলাম (সজল)।
মানবণ্টন
লিখিত পরীক্ষার ৯০ নম্বরের মধ্যে ইংরেজি অংশের মান ২৫ নম্বর। পরীক্ষায় ইংরেজি গ্রামার, ভোকাবুলারি ও প্রাথমিক সাহিত্য জ্ঞান থেকে প্রশ্ন করা হয়। সঠিক ও পরিকল্পিত প্রস্তুতি পরীক্ষার্থীদের উচ্চ নম্বর অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।
ইংরেজি গ্রামার—মূল অংশ
(১৮-২০ নম্বর)
ইংরেজি প্রশ্নপত্রের বড় অংশই গ্রামারভিত্তিক। নিচের প্রতিটি অধ্যায় থেকে নিয়মিত অনুশীলন করা জরুরি।
১. Parts of Speech:
Noun, Pronoun, Adjective, Verb, Adverb, Proper use of Conjunction, Preposition।
Parts of Speech পড়ার ক্ষেত্রে Identification of Parts of Speech-এ বেশি গুরুত্ব দিতে হবে। বিগত বছরের প্রাইমারি সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্ন বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, যেকোনো একটি sentence থেকে সেই sentence-এর কোনো একটি শব্দ কোন প্রকারের parts of speech—এ বিষয়ে এক বা দুটি প্রশ্ন থাকে।
Determiner-এর ব্যবহারও গুরুত্বপূর্ণ, বিশেষ করে few ও little, many ও much-এর সঠিক ব্যবহার ভালোভাবে আয়ত্ত করতে হবে।
২. Tense & Their Uses:
Present, Past, Future—Indefinite, Continuous, Perfect।
Tense ব্যবহারভিত্তিক প্রশ্নে বিশেষ করে Past Perfect Tense-এ before ও after-এর ব্যবহার এবং Future Perfect Tense-এ before ও after-এর প্রয়োগ ভালোভাবে লক্ষ্য করতে হবে।
৩. Voice Change (Active-Passive):
নিয়ম অনুযায়ী বাক্য রূপান্তর, causative verb, সাধারণ বাক্য থেকে complex বাক্যে voice পরিবর্তনের অনুশীলন করা উচিত। Voice থেকে প্রশ্ন করার ক্ষেত্রে tense-এ ভালো দক্ষতা থাকা আবশ্যক।
৪. Narration (Direct-Indirect Speech):
Reporting verb, tense change ও pronoun change সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকতে হবে। Assertive, Imperative ও Interrogative sentence-এর ক্ষেত্রে বিগত বছরের Direct-Indirect প্রশ্নগুলো নিয়মিত সমাধান করা জরুরি।
৫. Correct Form of Verbs:
Subject-Verb Agreement টপিকটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এটি ইংরেজির মৌলিক ধারণা পরিষ্কার করার পাশাপাশি পরীক্ষার জন্যও অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। Conditional sentence, বিশেষ করে Real condition ও Unreal condition যুক্ত sentence-এর গঠন ভালোভাবে শিখতে হবে।
৬. Transformation of Sentences:
Simple-Complex-Compound
Positive-Comparative-Superlative
Affirmative-Negative
ইংরেজি বাক্যের transformation উপরোক্ত তিনটি পদ্ধতিতে নিয়মিত অনুশীলন করা উচিত।
৭. Article & Preposition:
Definite article, Indefinite article ও Zero article।
Article-এর fill in the blanks নিয়মিত অনুশীলন করতে হবে। বিগত বছরে article থেকে আসা প্রশ্নগুলো দেখলে প্রস্তুতির একটি পরিষ্কার ধারণা পাওয়া যায়।
Preposition: Appropriate preposition টপিকটি নিয়মিত চর্চা করা প্রয়োজন। একদিনে বেশি না পড়ে প্রতিদিন অন্তত ২০টি করে preposition অনুশীলন করলে পরীক্ষায় ভালো করা সম্ভব।
৮. Sentence Correction:
Sentence correction-এ ভালো করতে হলে ইংরেজি ব্যাকরণ সম্পর্কে সামগ্রিক ধারণা থাকতে হবে। এটি আলাদা কোনো টপিক নয়; বরং বিভিন্ন গ্রামারের প্রশ্ন sentence correction আকারে আসতে পারে। সাধারণত preposition, subject-verb agreement ও right form of verb-সংক্রান্ত প্রশ্নগুলোই এই অংশে বেশি দেখা যায়।
অনুলিখন: জেলি খাতুন
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
দেশের সরকারি ও বেসরকারি মেডিকেল এবং ডেন্টাল কলেজে ব্যাচেলর অব মেডিসিন অ্যান্ড ব্যাচেলর অব সার্জারি (এমবিবিএস) এবং ব্যাচেলর অব ডেন্টাল সার্জারি (বিডিএস) ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষের ভর্তি পরীক্ষার ফল আগামীকাল রোববার প্রকাশ হতে পারে।
স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তর সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।
অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, আগামীকাল রোববার ফলাফল প্রকাশ করা সম্ভব না হলে সোমবারের মধ্যেই তা প্রকাশের চেষ্টা চলছে।
স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (চিকিৎসা শিক্ষা) অধ্যাপক রুবীনা ইয়াসমীন শনিবার গণমাধ্যমকে বলেন, ভর্তি পরীক্ষার ফল প্রস্তুতের কাজ চলমান রয়েছে। নির্দিষ্ট তারিখ বলা কঠিন। তবে ৪৮ থেকে ৭২ ঘণ্টার মধ্যে ফলাফল প্রকাশের চেষ্টা চলছে। রোববার ফল প্রকাশ করা সম্ভব না হলে সোমবার দেওয়ার উদ্যোগ থাকবে। যেহেতু সোমবারের পরদিন মঙ্গলবার মহান বিজয় দিবসের ছুটি, তাই সোমবারের মধ্যেই ফল প্রকাশের চেষ্টা করা হচ্ছে।
এর আগে গতকাল শুক্রবার ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে এমবিবিএস ও বিডিএস কোর্সের ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সকাল ১০টা থেকে দেশের ১৭টি কেন্দ্র ও ৪৯টি ভেন্যুতে একযোগে এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। ফলাফলের অপেক্ষায় রয়েছেন পরীক্ষার্থীরা।
তথ্য অনুযায়ী, মোট ১৩ হাজার ৫১টি আসনের বিপরীতে এমবিবিএস ও বিডিএস কোর্সের ভর্তি পরীক্ষায় এ বছর আবেদন করেছেন ১ লাখ ২২ হাজার ৬৩২ জন। এর মধ্যে ৪৯ হাজার ২৮ জন ছাত্র এবং ৭৩ হাজার ৬০৪ জন ছাত্রী।
মন্ত্রণালয় সূত্র জানিয়েছে, সাধারণত ভর্তি পরীক্ষার ফল ৭২ থেকে ৯৬ ঘণ্টার মধ্যে প্রকাশ করা হয়। এবারও নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যেই ফল প্রকাশ করা হবে বলে আশা করা হচ্ছে। এ বছর প্রথমবারের মতো এমবিবিএস ও বিডিএসের ভর্তি পরীক্ষা একসঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এর আগে এই দুটি কোর্সের জন্য আলাদাভাবে পরীক্ষা নেওয়া হতো।
স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তর সূত্রে জানা গেছে, চলতি বছর সরকারি ও বেসরকারি মেডিকেল ও ডেন্টাল কলেজে মোট আসন রয়েছে ১৩ হাজার ৫১টি। এর মধ্যে সরকারি মেডিকেল কলেজে ৫ হাজার ১০০টি এবং সরকারি ডেন্টাল ইউনিটে ৫৪৫টি আসন রয়েছে। বেসরকারি মেডিকেল কলেজে ৬ হাজার ১টি এবং বেসরকারি ডেন্টাল কলেজে ১ হাজার ৪০৫টি আসন রয়েছে। ফলে এমবিবিএস কোর্সে মোট আসন ১১ হাজার ১০১টি এবং বিডিএস কোর্সে ১ হাজার ৯৫০টি।
২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে গুচ্ছ পদ্ধতিতে ১৯টি সাধারণ এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক প্রথমবর্ষের ভর্তি পরীক্ষার আবেদন শুরু হচ্ছে বুধবার (১০ ডিসেম্বর) থেকে। আগামী ২৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত আবেদনের প্রক্রিয়া চলবে। এবার সেকেন্ড টাইমেও ভর্তির আবেদনের সুযোগ রাখা হয়েছে।
ভর্তি বিজ্ঞপ্তি অনুয়ায়ী, ২০২১, ২০২২ ও ২০২৩ সালের এসএসসি বা সমমান এবং ২০২৪ ও ২০২৫ সালের এইচএসসি বা সমমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীরা এবার আবেদন করতে পারবেন। সে হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় দ্বিতীয়বারও ভর্তি পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ থাকছে।
‘এ’ (বিজ্ঞান), ‘বি’ (মানবিক) ও ‘সি’ (ব্যবসায় শিক্ষা) এই তিন ইউনিটে ভর্তির জন্য আবেদন করতে পারবেন আগ্রহী শিক্ষার্থী। আবেদনের প্রক্রিয়া শেষে আগামী বছরের ২৭ মার্চ মার্চ ‘সি’ ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। ৩ এপ্রিল ‘বি’ ইউনিট এবং ১০ এপ্রিল ‘এ’ ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।
এবার ভর্তি পরীক্ষায় ন্যূনতম পাস নম্বর ৩০। প্রতিটি ভুল উত্তরের জন্য ০.২৫ নম্বর কাটা যাবে। এর আগে, ৭ ডিসেম্বর গুচ্ছ ভর্তি পরীক্ষার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। প্রতিটি ইউনিটের ফলাফল জিএসটি গুচ্ছভুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সমন্বিত ভর্তি পরীক্ষার ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হবে।
