বাংলাদেশ পুলিশকে ১ হাজার ছাতা দিল ইলেকট্রো মার্ট

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
সম্প্রতি বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনীর কল্যাণে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিবের কাছে ১ হাজার ছাতা উপহার হিসেবে দিয়েছে ইলেকট্রো মার্ট গ্রুপ।
করপোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা ও জনকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডের অংশ হিসেবে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব নাসিমুল গনির হাতে কনকা ও গ্রি লোগোসংবলিত এসব ছাতা হস্তান্তর করেন গ্রুপের চেয়ারম্যান মো. নুরুন নেওয়াজ সেলিম।
ইলেকট্রো মার্ট গ্রুপ দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশে অত্যন্ত সুনাম ও আস্থার সঙ্গে ইলেকট্রনিকস পণ্যের উৎপাদন ও বিপণন কার্যক্রম পরিচালনা করছে। গ্রুপটি বর্তমানে কনকা, গ্রি ও হাইকো ব্র্যান্ডের ইলেকট্রনিকস পণ্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ করছে যাচ্ছে।
এ ছাড়া গ্রুপটি সামাজিক দায়বদ্ধতার অংশ হিসেবে বিভিন্ন সমাজসেবামূলক প্রতিষ্ঠান যেমন—স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও দাতব্যমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে।
সম্প্রতি বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনীর কল্যাণে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিবের কাছে ১ হাজার ছাতা উপহার হিসেবে দিয়েছে ইলেকট্রো মার্ট গ্রুপ।
করপোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা ও জনকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডের অংশ হিসেবে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব নাসিমুল গনির হাতে কনকা ও গ্রি লোগোসংবলিত এসব ছাতা হস্তান্তর করেন গ্রুপের চেয়ারম্যান মো. নুরুন নেওয়াজ সেলিম।
ইলেকট্রো মার্ট গ্রুপ দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশে অত্যন্ত সুনাম ও আস্থার সঙ্গে ইলেকট্রনিকস পণ্যের উৎপাদন ও বিপণন কার্যক্রম পরিচালনা করছে। গ্রুপটি বর্তমানে কনকা, গ্রি ও হাইকো ব্র্যান্ডের ইলেকট্রনিকস পণ্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ করছে যাচ্ছে।
এ ছাড়া গ্রুপটি সামাজিক দায়বদ্ধতার অংশ হিসেবে বিভিন্ন সমাজসেবামূলক প্রতিষ্ঠান যেমন—স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও দাতব্যমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে।
৮ সেপ্টেম্বর কক্সবাজারে অনুষ্ঠিত হলো এক নতুন ধরনের উৎসব, ‘রোদ BLOCK উৎসব’। রোদ ব্লক করার অভিনব কৌশল নিয়ে গ্লো অ্যান্ড লাভলীর ব্রাইট UV DUO সানস্ক্রিন বাজারে আসা উপলক্ষে এই উৎসবের আয়োজন করা হয়।১ ঘণ্টা আগে
আইএফআইসি ব্যাংক পিএলসির ৪৮তম বার্ষিক সাধারণ সভা বৃহস্পতিবার (১১ সেপ্টেম্বর) অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভাটি হাইব্রিড পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত হয়, যার সরাসরি অংশটি অনুষ্ঠিত হয় ঢাকার আর্মি গলফ ক্লাবে।২ ঘণ্টা আগে
তারুণ্যের শক্তিকে উজ্জীবিত করে নতুন বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে তরুণদের মাঝে আর্থিক স্বাক্ষরতা প্রদানের লক্ষ্যে সরকারি মালিকানাধীন রূপালী ব্যাংক পিএলসির সব শাখায় পালিত হচ্ছে গ্রাহকসেবা পক্ষ।২ ঘণ্টা আগে
ইউরোপের বাজারে বাংলাদেশের পোশাক এখন আরও শক্ত অবস্থানে। গত এক দশকে রপ্তানি বেড়েছে ৫৮ শতাংশের বেশি। ২০১৫ সালে যেখানে রপ্তানি আয় ছিল ১১ দশমিক ৫৪ বিলিয়ন ইউরো, ২০২৪ সালের শেষে তা দাঁড়িয়েছে ১৮ দশমিক ২৮ বিলিয়ন ইউরোতে।২০ ঘণ্টা আগে