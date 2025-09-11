Ajker Patrika
> অর্থনীতি
> করপোরেট

বাংলাদেশ পুলিশকে ১ হাজার ছাতা দিল ইলেকট্রো মার্ট

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
ইলেকট্রো মার্ট গ্রুপের পক্ষ থেকে বাংলাদেশ পুলিশকে ১ হাজার ছাতা দেওয়া হয়েছে। ছবি: বিজ্ঞপ্তি
ইলেকট্রো মার্ট গ্রুপের পক্ষ থেকে বাংলাদেশ পুলিশকে ১ হাজার ছাতা দেওয়া হয়েছে। ছবি: বিজ্ঞপ্তি

সম্প্রতি বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনীর কল্যাণে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিবের কাছে ১ হাজার ছাতা উপহার হিসেবে দিয়েছে ইলেকট্রো মার্ট গ্রুপ।

করপোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা ও জনকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডের অংশ হিসেবে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব নাসিমুল গনির হাতে কনকা ও গ্রি লোগোসংবলিত এসব ছাতা হস্তান্তর করেন গ্রুপের চেয়ারম্যান মো. নুরুন নেওয়াজ সেলিম।

ইলেকট্রো মার্ট গ্রুপ দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশে অত্যন্ত সুনাম ও আস্থার সঙ্গে ইলেকট্রনিকস পণ্যের উৎপাদন ও বিপণন কার্যক্রম পরিচালনা করছে। গ্রুপটি বর্তমানে কনকা, গ্রি ও হাইকো ব্র্যান্ডের ইলেকট্রনিকস পণ্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ করছে যাচ্ছে।

এ ছাড়া গ্রুপটি সামাজিক দায়বদ্ধতার অংশ হিসেবে বিভিন্ন সমাজসেবামূলক প্রতিষ্ঠান যেমন—স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও দাতব্যমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে।

বিষয়:

বিজ্ঞপ্তিকরপোরেটবাংলাদেশ পুলিশপ্রতিষ্ঠানের খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

জাকসু নির্বাচন বর্জনের পর রাতে বিক্ষোভ মিছিল ছাত্রদলের

স্বাস্থ্য খাতে দুর্নীতির হোতা মোতাজ্জেরুল ইসলাম মিঠু গ্রেপ্তার

নতুন ট্রেন্ড ন্যানো ব্যানানা, নিজের থ্রিডি ফিগারিন বানাবেন যেভাবে

ট্রাম্পের ঘনিষ্ঠ সহযোগী চার্লি কার্ককে গুলি করে হত্যা

প্রশাসনের বিরুদ্ধে স্বজনপ্রীতির অভিযোগ ছাত্রদল সমর্থিত ভিপির

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

প্রিয় জেন-জি সন্তানেরা, আমি শিবপুরীতে—নেপালের সাবেক প্রধানমন্ত্রীর চিঠি

প্রিয় জেন-জি সন্তানেরা, আমি শিবপুরীতে—নেপালের সাবেক প্রধানমন্ত্রীর চিঠি

নেত্রকোনায় সাবেক ছাত্রদল নেতাকে মারধর বর্তমান সভাপতির

নেত্রকোনায় সাবেক ছাত্রদল নেতাকে মারধর বর্তমান সভাপতির

ঘুষকাণ্ডে বিআইডব্লিউটিএর দুই কর্মকর্তা বরখাস্ত

ঘুষকাণ্ডে বিআইডব্লিউটিএর দুই কর্মকর্তা বরখাস্ত

তারেক রহমানকে বিএনপি নেতার খোলাচিঠি

তারেক রহমানকে বিএনপি নেতার খোলাচিঠি

রাজধানীর মোহাম্মদপুরে ফের গণপিটুনিতে দুই তরুণের মৃত্যু

রাজধানীর মোহাম্মদপুরে ফের গণপিটুনিতে দুই তরুণের মৃত্যু

সম্পর্কিত

বাংলাদেশ পুলিশকে ১ হাজার ছাতা দিল ইলেকট্রো মার্ট

বাংলাদেশ পুলিশকে ১ হাজার ছাতা দিল ইলেকট্রো মার্ট

কক্সবাজারে গ্লো অ্যান্ড লাভলীর ‘রোদ BLOCK উৎসব’

কক্সবাজারে গ্লো অ্যান্ড লাভলীর ‘রোদ BLOCK উৎসব’

আইএফআইসি ব্যাংকের ৪৮তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত

আইএফআইসি ব্যাংকের ৪৮তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত

তারুণ্যের উৎসব ২০২৫ উপলক্ষে রূপালী ব্যাংকে পালিত হচ্ছে গ্রাহকসেবা পক্ষ

তারুণ্যের উৎসব ২০২৫ উপলক্ষে রূপালী ব্যাংকে পালিত হচ্ছে গ্রাহকসেবা পক্ষ