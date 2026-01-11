Ajker Patrika
করপোরেট

স্বাস্থ্যসেবায় ৪০ বছর উদ্‌যাপন করল অ্যারিস্টোফার্মা

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ১১ জানুয়ারি ২০২৬, ১৬: ৫৬
অ্যারিস্টোফার্মার বার্ষিক বিক্রয় সম্মেলন। ছবি: বিজ্ঞপ্তি
অ্যারিস্টোফার্মার বার্ষিক বিক্রয় সম্মেলন। ছবি: বিজ্ঞপ্তি

অ্যারিস্টোফার্মা লিমিটেড স্বাস্থ্যসেবায় ৪০ বছর পূর্ণ করেছে। এই মাইলফলক উদযাপন এবং ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণের লক্ষ্যে আজ রোববার রাজধানীর বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে (বিসিএফসিসি) প্রতিষ্ঠানটির ‘বার্ষিক বিক্রয় সম্মেলন ২০২৫’ জমকালো আয়োজনে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সারাদেশ থেকে আসা প্রায় সাড়ে ৩ হাজার বিক্রয় প্রতিনিধির স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে অনুষ্ঠানটি এক মিলনমেলায় পরিণত হয়। ১৯৮৬ সালে যাত্রা শুরু করা এই প্রতিষ্ঠানটি চার দশক ধরে দেশের মানুষের কাছে সাশ্রয়ী মূল্যে আন্তর্জাতিক মানের ওষুধ পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে অনন্য ভূমিকা রেখে আসছে।

সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে অ্যারিস্টোফার্মার চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক এম. এ. হাসান প্রতিষ্ঠানের দীর্ঘ যাত্রার স্মৃতিচারণ করেন। তিনি বলেন, ‘আমরা আমাদের ৪০ তম বছরে পদার্পণ করছি, কিন্তু মানবতার কল্যাণে উচ্চমানসম্পন্ন স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে আমাদের মূল লক্ষ্য আজও অপরিবর্তিত রয়েছে। এই দীর্ঘ পথচলা আমাদের হাজার হাজার কর্মীর নিরলস পরিশ্রম এবং চিকিৎসক সমাজের অটুট আস্থার প্রতিফলন।’

সভায় বর্তমান বাজারের প্রতিযোগিতামূলক অবস্থান ধরে রাখার পাশাপাশি আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার এবং বিশেষায়িত বিভাগগুলোর সম্প্রসারণের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়।

অনুষ্ঠানে গত বছরের (২০২৪) কর্মদক্ষতার ওপর ভিত্তি করে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে সেরা পারফর্মারদের বিশেষ সম্মাননা ও পুরস্কার প্রদান করা হয়। পুরস্কারপ্রাপ্তদের হাতে ক্রেস্ট ও সম্মাননা স্মারক তুলে দেন প্রতিষ্ঠানের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা।

বিষয়:

বিজ্ঞপ্তিরাজধানীকরপোরেটঅ্যারিস্টোফার্মা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

‘মুজিব ভাই’ ও ‘খোকা’র নির্মাণ ব্যয় নিয়ে বিস্মিত পরিচালক

‘আরেকবার চেষ্টা করে দেখতে চাই’, মাহফুজ আলমের পোস্ট

সাধ্যের মধ্যে দরকারি সব ওষুধ, পূর্ণতা পাচ্ছে ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরীর স্বপ্ন

বাংলাদেশ আমাদের জন্য সতর্কবার্তা: যোগী আদিত্যনাথ

পুতিনকে রাশিয়া থেকে ধরে নিয়ে যেতে চান ব্রিটিশ প্রতিরক্ষামন্ত্রী

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

সাধ্যের মধ্যে দরকারি সব ওষুধ, পূর্ণতা পাচ্ছে ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরীর স্বপ্ন

সাধ্যের মধ্যে দরকারি সব ওষুধ, পূর্ণতা পাচ্ছে ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরীর স্বপ্ন

‘আরেকবার চেষ্টা করে দেখতে চাই’, মাহফুজ আলমের পোস্ট

‘আরেকবার চেষ্টা করে দেখতে চাই’, মাহফুজ আলমের পোস্ট

আজকের রাশিফল: বিদেশ থেকে কোনো ভালো খবর আসবে, সবকিছুতে যুক্তি খুঁজতে নেই

আজকের রাশিফল: বিদেশ থেকে কোনো ভালো খবর আসবে, সবকিছুতে যুক্তি খুঁজতে নেই

‘মুজিব ভাই’ ও ‘খোকা’র নির্মাণ ব্যয় নিয়ে বিস্মিত পরিচালক

‘মুজিব ভাই’ ও ‘খোকা’র নির্মাণ ব্যয় নিয়ে বিস্মিত পরিচালক

ভোটের আগেই ৩২ প্রকল্প অনুমোদনের উদ্যোগ

ভোটের আগেই ৩২ প্রকল্প অনুমোদনের উদ্যোগ

সম্পর্কিত

স্বাস্থ্যসেবায় ৪০ বছর উদ্‌যাপন করল অ্যারিস্টোফার্মা

স্বাস্থ্যসেবায় ৪০ বছর উদ্‌যাপন করল অ্যারিস্টোফার্মা

ই-কমার্সে দিনে ৩ হাজার কেজি গুড়ের ব্যবসা

ই-কমার্সে দিনে ৩ হাজার কেজি গুড়ের ব্যবসা

ভোটের আগেই ৩২ প্রকল্প অনুমোদনের উদ্যোগ

ভোটের আগেই ৩২ প্রকল্প অনুমোদনের উদ্যোগ

ইনস্টিটিউশনাল জাকাত ব্যবস্থাপনায় আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু করল ‘গিভিং গ্রেস ফাউন্ডেশন’

ইনস্টিটিউশনাল জাকাত ব্যবস্থাপনায় আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু করল ‘গিভিং গ্রেস ফাউন্ডেশন’