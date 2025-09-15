‘বছরে ১৬ হাজার কোটি টাকার রেমিট্যান্স হারাচ্ছে বাংলাদেশ’

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
২০২৪ সালে বৈশ্বিক রেমিট্যান্সের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে প্রায় ৯০৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। এর মধ্যে উচ্চ ফি, লুকানো চার্জ ও কম এক্সচেঞ্জ রেটের কারণে বিশ্বব্যাপী প্রায় ৫৭ বিলিয়ন ডলার অপচয় হয়েছে।
একই সময়ে বাংলাদেশে প্রবাসীরা পাঠিয়েছেন ২৬ দশমিক ৯ বিলিয়ন ডলার, যার মধ্যে ১ দশমিক ৪৮ বিলিয়ন ডলার (প্রায় ১৬,২০০ কোটি টাকা) অতিরিক্ত খরচে হারিয়ে গেছে। এই অঙ্ক বাংলাদেশের বার্ষিক বাজেটের প্রায় ২ দশমিক শূন্য ২৫ শতাংশ এবং মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) প্রায় শূন্য দশমিক ৩৩ শতাংশের সমান।
আন্তর্জাতিক ফিনটেক কোম্পানি ও মানি ট্রান্সফার অ্যাপ নালা (NALA) বাংলাদেশে তাদের কার্যক্রম ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা জানাতে আয়োজিত ‘মিট দ্য মিডিয়া গেটকিপার্স’ অনুষ্ঠানে এই তথ্য তুলে ধরে।
১১ সেপ্টেম্বর রাজধানীর বার্ডস আই রেস্টুরেন্টে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন নালা বাংলাদেশের হেড অব গ্রোথ মাহমুদুল হাসান।
মাহমুদুল হাসান বলেন, ‘বাংলাদেশি প্রবাসীদের কষ্টার্জিত টাকা জিরো ফিতে দ্রুত এবং নিরাপদভাবে দেশে পৌঁছানোই আমাদের অঙ্গীকার।’ প্রবাসীরা কঠোর পরিশ্রম করে পরিবারকে সহায়তা করেন, তাঁদের উপার্জিত প্রতিটি টাকা শুধু পরিবারের জীবনমান নয়, দেশের অর্থনীতিকেও সমৃদ্ধ করে। তাই রেমিট্যান্স পাঠানোর প্রক্রিয়ায় যেন বাড়তি খরচ, লুকানো চার্জ বা বিলম্ব না হয়, সেই লক্ষ্যে কাজ করছে নালা।
মাহমুদুল হাসান আরও বলেন, ‘আমাদের লক্ষ্য প্রতিটি লেনদেনে আস্থা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা। আমরা চাই, বাংলাদেশের প্রবাসীরা গর্বের সঙ্গে বলতে পারেন, “আমাদের টাকা নিরাপদে, দ্রুত এবং বিনা মূল্যে দেশে পৌঁছাচ্ছে।” এভাবেই রেমিট্যান্সের প্রবাহকে শক্তিশালী করে জাতীয় অর্থনীতিকে এগিয়ে নেব।’
এ সময় প্রবাসীদের স্বাচ্ছন্দ্যের লক্ষ্যে অ্যাপটি চালু হয়েছে জানিয়ে বক্তারা বলেন, প্রবাসজীবনে সবাই নানাভাবে ব্যস্ত থাকেন। ব্যাংক বা বিভিন্ন মানি এক্সচেঞ্জে গিয়ে টাকা পাঠানো অনেক সময় ঝামেলাপূর্ণ হয়ে পড়ে। তা ছাড়া অতিরিক্ত চার্জও গুনতে হয়। এমন পরিস্থিতিতে নালার তৈরি এ প্ল্যাটফর্মটির মাধ্যমে প্রবাসীরা মোবাইল ফোন ব্যবহার করে ঘরে বসে সর্বোত্তম রেটে এবং সম্পূর্ণ বিনা মূল্যে দেশে অর্থ পাঠাতে পারবেন।
বর্তমানে নালা অ্যাপ ব্যবহার করে প্রবাসীরা যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য ও ইউরোপের ২১টি দেশ থেকে বাংলাদেশে টাকা পাঠাতে পারেন। ২০২১ সালে চালু হওয়া অ্যাপটির ব্যবহারকারীর সংখ্যা ইতিমধ্যে ৫ লাখ ছাড়িয়েছে।
নালা অ্যাপের মাধ্যমে বাংলাদেশে টাকা পাঠানো দেশগুলো হলো অস্ট্রিয়া, বেলজিয়াম, সাইপ্রাস, এস্তোনিয়া, ফিনল্যান্ড, ফ্রান্স, জার্মানি, গ্রিস, আয়ারল্যান্ড, ইতালি, লাটভিয়া, লিথুয়ানিয়া, লুক্সেমবার্গ, মাল্টা, নেদারল্যান্ডস, পর্তুগাল, স্লোভাকিয়া, স্লোভেনিয়া, স্পেন, যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্র।
উল্লেখ্য, নালা একটি আন্তর্জাতিক ফিনটেক কোম্পানি ও মানি ট্রান্সফার অ্যাপ, যা যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপ থেকে বাংলাদেশসহ আফ্রিকা ও এশিয়ার ১৪টি দেশে দ্রুত, নিরাপদ ও সাশ্রয়ী উপায়ে টাকা পাঠানোর সুবিধা দেয়। অ্যাপটির মাধ্যমে ২৪৯টি ব্যাংক ও ২৬টি মোবাইল মানি সার্ভিসে লেনদেন সম্ভব।
নালার রয়েছে ৫ লাখের বেশি ব্যবহারকারী। প্রতিষ্ঠানটির বিটুবি (B2B) পেমেন্ট প্ল্যাটফর্ম রফিকি এপিআই (Rafiki API) আন্তর্জাতিক লেনদেনকে সহজ করেছে। এটি ওয়াই কম্বিনেটর (Y Combinator), অ্যাকসেল (Accel), বিসসিমারের (Bessemer) মতো প্রতিষ্ঠানের বিনিয়োগপ্রাপ্ত। স্বচ্ছতা, গতি ও নিরাপত্তা—এ তিনটি মূলমন্ত্রে কাজ করছে নালা (NALA)।
