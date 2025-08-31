বাংলাদেশকে ৫৯ লাখ ডলার অনুদান দেবে কোইকা

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
দেশের স্বাস্থ্য খাতে সহায়তার অংশ হিসেবে ৫৯ লাখ ডলার অনুদান দেবে দক্ষিণ কোরিয়ার উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা কোরিয়া ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেশন এজেন্সি (কোইকা)।
এ লক্ষ্যে আজ রোববার অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ (ইআরডি) ও কোইকার মধ্যে ‘ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব অ্যাডভান্সড নার্সিং এডুকেশন অ্যান্ড রিসার্চ (এনআইএএনইআর) শিক্ষা ও গবেষণার সক্ষমতা বৃদ্ধি’ প্রকল্পের আলোচনার রেকর্ড (আরওডি) ও রেফারেন্সের শর্তাবলি (টিওআর) স্বাক্ষরিত হয়।
বাংলাদেশের পক্ষে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের অতিরিক্ত সচিব ও অনুবিভাগের প্রধান (এশিয়া, জেইসি ও এফঅ্যান্ডএফ) মিরানা মাহরুখ এবং দক্ষিণ কোরিয়া সরকারের পক্ষে কোইকার কান্ট্রি ডিরেক্টর জিহুন কিম এতে সই করেন। এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
এতে বলা হয়, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবারকল্যাণ বিভাগের অধীনে নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করবে। এর জন্য কোইকা ৫ দশমিক ৯ মিলিয়ন ডলার অনুদান দেবে।
প্রকল্পের লক্ষ্য হলো এনআইএএনইআর পিএইচডি প্রোগ্রাম ও নার্সিং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে উচ্চমানের নার্সিং ফ্যাকাল্টি প্রতিষ্ঠার জন্য একটি ভিত্তি স্থাপন করা। এটি নার্সদের জন্য পিএইচডি প্রোগ্রাম, যা বাংলাদেশের ইতিহাসে প্রথম পদক্ষেপ।
দেশের স্বাস্থ্য খাতে সহায়তার অংশ হিসেবে ৫৯ লাখ ডলার অনুদান দেবে দক্ষিণ কোরিয়ার উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা কোরিয়া ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেশন এজেন্সি (কোইকা)।
এ লক্ষ্যে আজ রোববার অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ (ইআরডি) ও কোইকার মধ্যে ‘ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব অ্যাডভান্সড নার্সিং এডুকেশন অ্যান্ড রিসার্চ (এনআইএএনইআর) শিক্ষা ও গবেষণার সক্ষমতা বৃদ্ধি’ প্রকল্পের আলোচনার রেকর্ড (আরওডি) ও রেফারেন্সের শর্তাবলি (টিওআর) স্বাক্ষরিত হয়।
বাংলাদেশের পক্ষে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের অতিরিক্ত সচিব ও অনুবিভাগের প্রধান (এশিয়া, জেইসি ও এফঅ্যান্ডএফ) মিরানা মাহরুখ এবং দক্ষিণ কোরিয়া সরকারের পক্ষে কোইকার কান্ট্রি ডিরেক্টর জিহুন কিম এতে সই করেন। এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
এতে বলা হয়, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবারকল্যাণ বিভাগের অধীনে নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করবে। এর জন্য কোইকা ৫ দশমিক ৯ মিলিয়ন ডলার অনুদান দেবে।
প্রকল্পের লক্ষ্য হলো এনআইএএনইআর পিএইচডি প্রোগ্রাম ও নার্সিং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে উচ্চমানের নার্সিং ফ্যাকাল্টি প্রতিষ্ঠার জন্য একটি ভিত্তি স্থাপন করা। এটি নার্সদের জন্য পিএইচডি প্রোগ্রাম, যা বাংলাদেশের ইতিহাসে প্রথম পদক্ষেপ।
প্রতিবারের মতো এবারও দেশের প্রান্তিক পর্যায়ের চায়ের দোকানদারদের মেধাবী সন্তান ও তাঁদের পরিবারকে সম্মাননা দিল মেঘনা গ্রুপের জনপ্রিয় ব্র্যান্ড ‘নাম্বার ওয়ান’। এসএসসি/সমমান-২০২৫ পরীক্ষায় জিপিএ-৫ প্রাপ্ত ৬২ জন প্রান্তিক পর্যায়ের চায়ের দোকানদারদের সন্তান ও তাঁদের পুরো পরিবারকে এবারের আয়োজনে সংবর্ধনা৩ ঘণ্টা আগে
দেশের শেয়ারবাজারে আবারও চাঙাভাবের দেখা মিলেছে। দীর্ঘদিনের ধীরগতি কাটিয়ে সূচকের পাশাপাশি লেনদেনও বেড়েছে চোখে পড়ার মতো। সপ্তাহের প্রথম কার্যদিবস গতকাল রোববার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) হয়েছে গত এক বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ লেনদেন।৩ ঘণ্টা আগে
দুর্বল ব্যাংকের সঙ্গে একীভূত না করেও মাত্র দুই বছরের মধ্যে ঘুরে দাঁড়ানো সম্ভব বলে দাবি করেছেন এক্সিম ব্যাংকের চেয়ারম্যান নজরুল ইসলাম স্বপন। আজ রোববার বাংলাদেশ ব্যাংকে শরিয়াহ্ভিত্তিক ব্যাংক মার্জার-সংক্রান্ত শুনানিতে অংশ নিতে এসে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এসব কথা বলেন।৩ ঘণ্টা আগে
এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের শীর্ষ ১০০টি স্টার্টআপ কোম্পানির তালিকায় স্থান পেয়েছে বাংলাদেশের দুটি প্রযুক্তিভিত্তিক প্রতিষ্ঠান—রাইড শেয়ারিং কোম্পানি ‘পাঠাও’ এবং চাকরি খোঁজার প্ল্যাটফর্ম ‘সম্ভব’। ফোর্বস ম্যাগাজিনের তালিকায় এই অন্তর্ভুক্তি দেশের স্টার্টআপ ইকোসিস্টেমের জন্য একটি বড় স্বীকৃতি।৮ ঘণ্টা আগে