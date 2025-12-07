Ajker Patrika
অর্থনীতি

রিটার্ন দাখিল থেকে রেলওয়েকে অব্যাহতি

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
রিটার্ন দাখিল থেকে রেলওয়েকে অব্যাহতি

বাংলাদেশ রেলওয়েকে আয়কর রিটার্ন দাখিলের প্রমাণপত্র (পিএসআর) প্রদর্শনের বাধ্যবাধকতা থেকে অব্যাহতি দিয়েছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)। সরকারি প্রতিষ্ঠান হিসেবে রেলওয়ে করযোগ্য সত্তা নয়, এমন বিবেচনায় এনবিআর এ সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

আজ রোববার এ-সংক্রান্ত আদেশ জারি করা হয়।

আদেশে বলা হয়েছে, বাংলাদেশ রেলওয়ে সরকারি প্রতিষ্ঠান ও করযোগ্য সত্তা না বিধায় জাতীয় রাজস্ব বোর্ড আয়কর আইন, ২০২৩-এর ধারা ২৬৪-এর উপধারা (৪)-এর ক্ষমতাবলে বাংলাদেশ রেলওয়েকে আয়কর রিটার্ন দাখিলের প্রমাণ (পিএসআর) উপস্থাপন করা থেকে অব্যাহতি দেওয়া হলো।

এনবিআরের কর্মকর্তারা জানান, সরকারি সংস্থাগুলোর মধ্যে যেসব প্রতিষ্ঠান করযোগ্য আয়ের আওতায় পড়ে না, তাদের বেলায় রিটার্ন দাখিল বা পিএসআর প্রদর্শনের বাধ্যবাধকতা প্রযোজ্য নয়। বাংলাদেশ রেলওয়ে যেহেতু সম্পূর্ণ সরকারি মালিকানাধীন এবং এর আয়-ব্যয় রাষ্ট্রীয় তহবিলের আওতায় পরিচালিত হয়, তাই পিএসআর প্রদর্শনের প্রয়োজনীয়তা ছিল একটি আনুষ্ঠানিক বাধ্যবাধকতামাত্র।

বিষয়:

বাংলাদেশঅর্থনীতির খবরঅব্যাহতিএনবিআর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এনসিপি-এবি পার্টি-রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন জোট চূড়ান্ত, ঘোষণা বিকেলে

শিক্ষকদের ঢুকতে না দিয়ে পরীক্ষা নিলেন অভিভাবকেরা

নয়া নিরাপত্তা কৌশল: চীনের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা বাদ, ভারতের সঙ্গে সম্পর্কোন্নয়নে জোর যুক্তরাষ্ট্রের

বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের জন্য অস্ট্রিয়ায় টিউশন ফি নেই

এনসিপি, এবি পার্টি ও রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন মিলে ‘গণতান্ত্রিক সংস্কার জোট’, মুখপাত্র নাহিদ ইসলাম

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

গুরুতর ভুলের পর আর্জেন্টিনা কোচের কাছে ক্ষমা চাইলেন ফিফা সভাপতি

গুরুতর ভুলের পর আর্জেন্টিনা কোচের কাছে ক্ষমা চাইলেন ফিফা সভাপতি

আখতার হোসেনের বক্তব্যকে ‘সস্তা রাজনীতি’ বলল জামায়াত

আখতার হোসেনের বক্তব্যকে ‘সস্তা রাজনীতি’ বলল জামায়াত

নির্মাণাধীন ভবনের পাঁচতলা থেকে পড়ে শ্রমিকের মৃত্যু

নির্মাণাধীন ভবনের পাঁচতলা থেকে পড়ে শ্রমিকের মৃত্যু

নয়া নিরাপত্তা কৌশল: চীনের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা বাদ, ভারতের সঙ্গে সম্পর্কোন্নয়নে জোর যুক্তরাষ্ট্রের

নয়া নিরাপত্তা কৌশল: চীনের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা বাদ, ভারতের সঙ্গে সম্পর্কোন্নয়নে জোর যুক্তরাষ্ট্রের

এনসিপি-এবি পার্টি-রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন জোট চূড়ান্ত, ঘোষণা বিকেলে

এনসিপির নেতৃত্বে নতুন জোট নিয়ে ঘোষণা আজ

সম্পর্কিত

ফিকির নতুন সভাপতি রুপালী হক চৌধুরী

ফিকির নতুন সভাপতি রুপালী হক চৌধুরী

সরকারের আপত্তিতে ভোজ্যতেলের দাম ৩ টাকা কমানোর ঘোষণা ব্যবসায়ীদের

সরকারের আপত্তিতে ভোজ্যতেলের দাম ৩ টাকা কমানোর ঘোষণা ব্যবসায়ীদের

খাদ্যে মূল্যস্ফীতি কিছুটা বেড়েছে

খাদ্যে মূল্যস্ফীতি কিছুটা বেড়েছে

বিটিআরসির সামনের সড়ক অবরোধ মোবাইল ফোন ব্যবসায়ীদের

বিটিআরসির সামনের সড়ক অবরোধ মোবাইল ফোন ব্যবসায়ীদের

অর্থনীতি

ফিকির নতুন সভাপতি রুপালী হক চৌধুরী

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
রুপালী হক চৌধুরী। ছবি: সংগৃহীত
রুপালী হক চৌধুরী। ছবি: সংগৃহীত

ফরেন ইনভেস্টর চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (ফিকি) ২০২৬-২৭ মেয়াদের জন্য সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন বার্জার পেইন্টস বাংলাদেশ লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক রুপালী হক চৌধুরী।

এ ছাড়া জ্যেষ্ঠ সহসভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন নেসলে বাংলাদেশ পিএলসির চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক দীপাল আবেইউক্রেমা এবং সহসভাপতি হয়েছেন লাফার্জহোলসিম বাংলাদেশ পিএলসির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মোহাম্মদ ইকবাল চৌধুরী।

এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

এতে বলা হয়, আজ রোববার হোটেল লো মেরিডিয়েন ঢাকায় অনুষ্ঠিত ফিকির ৬২তম বার্ষিক সাধারণ সভায় (এজিএম) আগামী মেয়াদের জন্য ১৫ সদস্যের নতুন পরিচালনা পর্ষদের নাম ঘোষণা করা হয়। বর্তমান সভাপতি জাভেদ আখতারের স্থলাভিষিক্ত হবেন রুপালী হক চৌধুরী। ১৫ সদস্যের নতুন বোর্ড ১ জানুয়ারি দায়িত্ব গ্রহণ করবেন। বর্তমান বোর্ডের কার্যকাল শেষ হবে ৩১ ডিসেম্বর।

বিষয়:

বিজ্ঞপ্তিঅর্থনীতির খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এনসিপি-এবি পার্টি-রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন জোট চূড়ান্ত, ঘোষণা বিকেলে

শিক্ষকদের ঢুকতে না দিয়ে পরীক্ষা নিলেন অভিভাবকেরা

নয়া নিরাপত্তা কৌশল: চীনের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা বাদ, ভারতের সঙ্গে সম্পর্কোন্নয়নে জোর যুক্তরাষ্ট্রের

বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের জন্য অস্ট্রিয়ায় টিউশন ফি নেই

এনসিপি, এবি পার্টি ও রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন মিলে ‘গণতান্ত্রিক সংস্কার জোট’, মুখপাত্র নাহিদ ইসলাম

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

গুরুতর ভুলের পর আর্জেন্টিনা কোচের কাছে ক্ষমা চাইলেন ফিফা সভাপতি

গুরুতর ভুলের পর আর্জেন্টিনা কোচের কাছে ক্ষমা চাইলেন ফিফা সভাপতি

আখতার হোসেনের বক্তব্যকে ‘সস্তা রাজনীতি’ বলল জামায়াত

আখতার হোসেনের বক্তব্যকে ‘সস্তা রাজনীতি’ বলল জামায়াত

নির্মাণাধীন ভবনের পাঁচতলা থেকে পড়ে শ্রমিকের মৃত্যু

নির্মাণাধীন ভবনের পাঁচতলা থেকে পড়ে শ্রমিকের মৃত্যু

নয়া নিরাপত্তা কৌশল: চীনের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা বাদ, ভারতের সঙ্গে সম্পর্কোন্নয়নে জোর যুক্তরাষ্ট্রের

নয়া নিরাপত্তা কৌশল: চীনের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা বাদ, ভারতের সঙ্গে সম্পর্কোন্নয়নে জোর যুক্তরাষ্ট্রের

এনসিপি-এবি পার্টি-রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন জোট চূড়ান্ত, ঘোষণা বিকেলে

এনসিপির নেতৃত্বে নতুন জোট নিয়ে ঘোষণা আজ

সম্পর্কিত

রিটার্ন দাখিল থেকে রেলওয়েকে অব্যাহতি

রিটার্ন দাখিল থেকে রেলওয়েকে অব্যাহতি

সরকারের আপত্তিতে ভোজ্যতেলের দাম ৩ টাকা কমানোর ঘোষণা ব্যবসায়ীদের

সরকারের আপত্তিতে ভোজ্যতেলের দাম ৩ টাকা কমানোর ঘোষণা ব্যবসায়ীদের

খাদ্যে মূল্যস্ফীতি কিছুটা বেড়েছে

খাদ্যে মূল্যস্ফীতি কিছুটা বেড়েছে

বিটিআরসির সামনের সড়ক অবরোধ মোবাইল ফোন ব্যবসায়ীদের

বিটিআরসির সামনের সড়ক অবরোধ মোবাইল ফোন ব্যবসায়ীদের

অর্থনীতি

সরকারের আপত্তিতে ভোজ্যতেলের দাম ৩ টাকা কমানোর ঘোষণা ব্যবসায়ীদের

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ০৭ ডিসেম্বর ২০২৫, ২১: ৩৫
ফাইল ছবি
ফাইল ছবি

সরকারের আপত্তির পর ভোজ্যতেলের বর্ধিত দাম থেকে লিটারপ্রতি তিন টাকা কমানোর ঘোষণা দিয়েছেন মিলমালিকেরা। আজ রোববার (৭ ডিসেম্বর) সন্ধ্যায় এক বিজ্ঞপ্তিতে এ ঘোষণা দেয় বাংলাদেশ ভেজিটেবল অয়েল রিফাইনার্স অ্যান্ড বনস্পতি ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যাসোসিয়েশন।

এর আগে সন্ধ্যায় বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে বাণিজ্যসচিবের সঙ্গে বৈঠক করে তারা। সেখানেই নতুন দাম নির্ধারণ হয় বলে বিজ্ঞপ্তিতে দাবি করা হয়। নতুন দাম আগামীকাল সোমবার (৮ ডিসেম্বর) থেকে কার্যকর হবে বলেও জানানো হয় বিজ্ঞপ্তিতে। তবে এ বিষয়ে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে কোনো বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

পূর্বঘোষণা ছাড়াই গত সপ্তাহের শেষ দিকে এককভাবে মিলমালিকেরা ভোজ্যতেলের দাম নির্ধারণ করেছিলেন। সে সময় লিটারে ৯ টাকা বাড়িয়ে ভোজ্যতেলের নতুন দাম নির্ধারণ করা হয়। ওই সময় বোতলজাত প্রতি লিটার ১৯৮ টাকা, পাঁচ লিটারের বোতল ৯৬৫ টাকা, খোলা সয়াবিন তেল প্রতি লিটার ১৭৯ টাকা ও প্রতি লিটার পাম তেল ১৬৯ টাকা নির্ধারণ করা হয়।

তবে এই দাম বাণিজ্য মন্ত্রণালয় মেনে নেয়নি। এর পরিপ্রেক্ষিতে বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন বলেছিলেন, সরকারকে না জানিয়ে ভোজ্যতেলের দাম বাড়িয়েছেন ব্যবসায়ীরা। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এখন ব্যবস্থা নেবে। পরে গত বৃহস্পতিবার ও আজ দুই দফা বৈঠক করে আবার নতুন দাম নির্ধারণ করা হয়।

আজকের নতুন দাম অনুসারে এক লিটার সয়াবিন তেলের বোতলের দাম হবে ১৯৫ টাকা। পাঁচ লিটার বোতলের দাম হবে ৯৫৫ টাকা। খোলা সয়াবিন তেলের দাম প্রতি লিটার ১৭৬ টাকা ও খোলা পাম তেলের দাম প্রতি লিটার ১৬৬ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে।

সে হিসাবে সয়াবিনের বোতলজাত প্রতি লিটার ১৯৮ টাকা থেকে কমিয়ে ১৯৫ টাকা, পাঁচ লিটারের বোতলের দাম ৯৬৫ টাকা থেকে কমিয়ে ৯৫৫ টাকা, খোলা সয়াবিন তেলের দাম ১৭৯ টাকা থেকে কমিয়ে ১৭৬ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। আর পাম তেলের দাম প্রতি লিটারে ১৬৯ টাকা থেকে কমিয়ে ১৬৬ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে।

এর আগে গত ৩ আগস্ট সরকার ও ব্যবসায়ীদের সমন্বয়ে নির্ধারিত দাম ছিল প্রতি লিটার বোতলজাত সয়াবিন তেল ১৮৯ টাকা, পাঁচ লিটারের সয়াবিন তেলের বোতল ৯২২ টাকা, প্রতি লিটার খোলা সয়াবিন ১৬৯ টাকা ও পাম তেলের দাম ১৫০ টাকা। গত সপ্তাহ পর্যন্ত এই দামেই তেল বিক্রি হয়েছিল।

বিষয়:

সয়াবিন তেলঅর্থনীতির খবরভোজ্যতেলবাণিজ্য মন্ত্রণালয়
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এনসিপি-এবি পার্টি-রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন জোট চূড়ান্ত, ঘোষণা বিকেলে

শিক্ষকদের ঢুকতে না দিয়ে পরীক্ষা নিলেন অভিভাবকেরা

নয়া নিরাপত্তা কৌশল: চীনের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা বাদ, ভারতের সঙ্গে সম্পর্কোন্নয়নে জোর যুক্তরাষ্ট্রের

বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের জন্য অস্ট্রিয়ায় টিউশন ফি নেই

এনসিপি, এবি পার্টি ও রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন মিলে ‘গণতান্ত্রিক সংস্কার জোট’, মুখপাত্র নাহিদ ইসলাম

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

গুরুতর ভুলের পর আর্জেন্টিনা কোচের কাছে ক্ষমা চাইলেন ফিফা সভাপতি

গুরুতর ভুলের পর আর্জেন্টিনা কোচের কাছে ক্ষমা চাইলেন ফিফা সভাপতি

আখতার হোসেনের বক্তব্যকে ‘সস্তা রাজনীতি’ বলল জামায়াত

আখতার হোসেনের বক্তব্যকে ‘সস্তা রাজনীতি’ বলল জামায়াত

নির্মাণাধীন ভবনের পাঁচতলা থেকে পড়ে শ্রমিকের মৃত্যু

নির্মাণাধীন ভবনের পাঁচতলা থেকে পড়ে শ্রমিকের মৃত্যু

নয়া নিরাপত্তা কৌশল: চীনের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা বাদ, ভারতের সঙ্গে সম্পর্কোন্নয়নে জোর যুক্তরাষ্ট্রের

নয়া নিরাপত্তা কৌশল: চীনের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা বাদ, ভারতের সঙ্গে সম্পর্কোন্নয়নে জোর যুক্তরাষ্ট্রের

এনসিপি-এবি পার্টি-রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন জোট চূড়ান্ত, ঘোষণা বিকেলে

এনসিপির নেতৃত্বে নতুন জোট নিয়ে ঘোষণা আজ

সম্পর্কিত

রিটার্ন দাখিল থেকে রেলওয়েকে অব্যাহতি

রিটার্ন দাখিল থেকে রেলওয়েকে অব্যাহতি

ফিকির নতুন সভাপতি রুপালী হক চৌধুরী

ফিকির নতুন সভাপতি রুপালী হক চৌধুরী

খাদ্যে মূল্যস্ফীতি কিছুটা বেড়েছে

খাদ্যে মূল্যস্ফীতি কিছুটা বেড়েছে

বিটিআরসির সামনের সড়ক অবরোধ মোবাইল ফোন ব্যবসায়ীদের

বিটিআরসির সামনের সড়ক অবরোধ মোবাইল ফোন ব্যবসায়ীদের

অর্থনীতি

খাদ্যে মূল্যস্ফীতি কিছুটা বেড়েছে

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

গত অক্টোবর মাসের তুলনায় নভেম্বরে খাদ্যে মূল্যস্ফীতি কিছুটা বেড়েছে। তবে গত বছরের নভেম্বরের তুলনায় মূল্যস্ফীতি কমেছে। আজ রোববার বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) নভেম্বর মাসের মূল্যস্ফীতির চিত্র প্রকাশ করেছে।

বিবিএসের তথ্য মতে, নভেম্বরে খাদ্যে মূল্যস্ফীতি আগের মাসের তুলনায় বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৮ দশমিক ২৯ শতাংশ। অক্টোবর মাসে তা ছিল ৮ দশমিক ১৭ শতাংশ।

বিবিএসের হিসাব অনুসারে, নভেম্বরে খাদ্য মূল্যস্ফীতি ছিল ৭ দশমিক ৩৬ শতাংশ। আর খাদ্যবহির্ভূত মূল্যস্ফীতি হয় ৯ দশমিক ০৮ শতাংশ। টানা দুই মাস ধরে খাদ্য মূল্যস্ফীতি বেড়েছে। চলতি বছরের অক্টোবরে খাদ্যে মূল্যস্ফীতি ছিল ৭ দশমিক ৮ শতাংশ, আর খাদ্যবহির্ভূত খাতে মূল্যস্ফীতি ছিল ৯ দশমিক ১৩ শতাংশ। যেখানে ২০২৪ সালের নভেম্বর মাসে মূল্যস্ফীতি ছিল যথাক্রমে ১৩ দশমিক ৮০ ও ৯ দশমিক ৩৯ শতাংশ।

তিন বছর ধরে দেশে উচ্চ মূল্যস্ফীতি বিরাজ করছে। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে গড় মূল্যস্ফীতি হয়েছে ১০ দশমিক ০৩ শতাংশ।

মূল্যস্ফীতি বলা যেতে পারে বাড়তি করের মতো। প্রতি মাসে আয়ের পুরোটাই যদি সংসার চালাতে খরচ হয়ে যায়, এই পরিস্থিতিতে হঠাৎ জিনিসপত্রের দাম বাড়লে এবং সে অনুযায়ী আয় না বাড়লে ধারদেনা করে সংসার চালাতে হয় কিংবা খাবার, কাপড়চোপড়, যাতায়াতসহ বিভিন্ন খাতে কাটছাঁট করতে হয়। মূল্যস্ফীতির তুলনায় মজুরি বৃদ্ধি বা আয় বৃদ্ধি কম হলে সাধারণ মানুষের কষ্ট বাড়ে। প্রকৃত আয় কমে যায়।

বিষয়:

খাদ্যমূল্যস্ফীতিঅর্থনীতির খবরবিবিএস
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এনসিপি-এবি পার্টি-রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন জোট চূড়ান্ত, ঘোষণা বিকেলে

শিক্ষকদের ঢুকতে না দিয়ে পরীক্ষা নিলেন অভিভাবকেরা

নয়া নিরাপত্তা কৌশল: চীনের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা বাদ, ভারতের সঙ্গে সম্পর্কোন্নয়নে জোর যুক্তরাষ্ট্রের

বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের জন্য অস্ট্রিয়ায় টিউশন ফি নেই

এনসিপি, এবি পার্টি ও রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন মিলে ‘গণতান্ত্রিক সংস্কার জোট’, মুখপাত্র নাহিদ ইসলাম

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

গুরুতর ভুলের পর আর্জেন্টিনা কোচের কাছে ক্ষমা চাইলেন ফিফা সভাপতি

গুরুতর ভুলের পর আর্জেন্টিনা কোচের কাছে ক্ষমা চাইলেন ফিফা সভাপতি

আখতার হোসেনের বক্তব্যকে ‘সস্তা রাজনীতি’ বলল জামায়াত

আখতার হোসেনের বক্তব্যকে ‘সস্তা রাজনীতি’ বলল জামায়াত

নির্মাণাধীন ভবনের পাঁচতলা থেকে পড়ে শ্রমিকের মৃত্যু

নির্মাণাধীন ভবনের পাঁচতলা থেকে পড়ে শ্রমিকের মৃত্যু

নয়া নিরাপত্তা কৌশল: চীনের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা বাদ, ভারতের সঙ্গে সম্পর্কোন্নয়নে জোর যুক্তরাষ্ট্রের

নয়া নিরাপত্তা কৌশল: চীনের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা বাদ, ভারতের সঙ্গে সম্পর্কোন্নয়নে জোর যুক্তরাষ্ট্রের

এনসিপি-এবি পার্টি-রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন জোট চূড়ান্ত, ঘোষণা বিকেলে

এনসিপির নেতৃত্বে নতুন জোট নিয়ে ঘোষণা আজ

সম্পর্কিত

রিটার্ন দাখিল থেকে রেলওয়েকে অব্যাহতি

রিটার্ন দাখিল থেকে রেলওয়েকে অব্যাহতি

ফিকির নতুন সভাপতি রুপালী হক চৌধুরী

ফিকির নতুন সভাপতি রুপালী হক চৌধুরী

সরকারের আপত্তিতে ভোজ্যতেলের দাম ৩ টাকা কমানোর ঘোষণা ব্যবসায়ীদের

সরকারের আপত্তিতে ভোজ্যতেলের দাম ৩ টাকা কমানোর ঘোষণা ব্যবসায়ীদের

বিটিআরসির সামনের সড়ক অবরোধ মোবাইল ফোন ব্যবসায়ীদের

বিটিআরসির সামনের সড়ক অবরোধ মোবাইল ফোন ব্যবসায়ীদের

অর্থনীতি

বিটিআরসির সামনের সড়ক অবরোধ মোবাইল ফোন ব্যবসায়ীদের

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
রোববার সকাল সাড়ে ১০টায় বিটিআরসির সামনে সড়ক অবরোধ করেন মোবাইল ফোন ব্যবসায়ীরা। ছবি: আজকের পত্রিকা
রোববার সকাল সাড়ে ১০টায় বিটিআরসির সামনে সড়ক অবরোধ করেন মোবাইল ফোন ব্যবসায়ীরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

ন্যাশনাল ইকুইপমেন্ট আইডেনটিটি রেজিস্টার (এনইআইআর) প্রক্রিয়ার সংস্কার, বাজারে একচেটিয়া সিন্ডিকেট বিলোপ এবং সবার জন্য মোবাইল ফোন আমদানির উন্মুক্ত সুযোগ সৃষ্টির দাবিতে রাজধানী ঢাকার আগারগাঁওয়ে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি) ভবনের সামনের সড়ক অবরোধ করেছেন মোবাইল ফোন ব্যবসায়ীরা।

আজ রোববার সকাল সাড়ে ১০টা নাগাদ ‘মোবাইল বিজনেস কমিউনিটি বাংলাদেশ’ (এমবিসিবি)-এর ব্যানারে ব্যবসায়ীরা বিটিআরসি ভবনের সামনে জড়ো হন। এই অবরোধের ফলে সড়কের একপাশের যান চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গেছে, যার জেরে ওই এলাকায় তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়েছে।

বিক্ষোভকারী মোবাইল ফোন ব্যবসায়ী নেতারা বলেন, তাঁরা কোনোভাবেই এনইআইআর ব্যবস্থা চালুর বিরোধী নন। তবে এই ব্যবস্থার সফল বাস্তবায়নের জন্য কিছু মৌলিক সংস্কার প্রয়োজন। তাঁদের প্রধান দাবিগুলোর মধ্যে রয়েছে:

এনইআইআর সংস্কার: দেশের মোবাইল ফোন ব্যবসার ৭০ শতাংশের বেশি মার্কেট শেয়ার যাদের হাতে, শুধু তাদের সঙ্গে আলোচনা না করে সব ব্যবসায়ীর সঙ্গে বসে আলোচনা করে এনইআইআর চালু করা।

ন্যায্য করনীতি: মুক্ত বাণিজ্যের স্বার্থে সবার জন্য সমান সুযোগ নিশ্চিত করে ন্যায্য করনীতি প্রণয়ন।

সিন্ডিকেট বিলোপ: একচেটিয়া সিন্ডিকেট প্রথা বিলোপ করে বাজারে সুস্থ প্রতিযোগিতা নিশ্চিত করা।

রোববার সকাল সাড়ে ১০টায় বিটিআরসির সামনে সড়ক অবরোধ করেন মোবাইল ফোন ব্যবসায়ীরা। ছবি: আজকের পত্রিকা
রোববার সকাল সাড়ে ১০টায় বিটিআরসির সামনে সড়ক অবরোধ করেন মোবাইল ফোন ব্যবসায়ীরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

ব্যবসায়ী নেতারা অভিযোগ করেন, এই প্রক্রিয়ার কিছু সংস্কার, ন্যায্য করনীতি প্রণয়ন, একচেটিয়া সিন্ডিকেট বিলোপ এবং মুক্ত বাণিজ্যের স্বার্থে সবার জন্য সমান সুযোগ নিশ্চিত করতে তাঁদের কিছু দাবি ও প্রস্তাব রয়েছে। এ বিষয়ে সরকারকে তাঁরা তাঁদের ব্যাখ্যা জানাতে চেয়েছেন, কিন্তু কর্তৃপক্ষ বিশাল সংখ্যক ব্যবসায়ীর কথা না শুনেই একতরফা এনইআইআর চালু করতে যাচ্ছে।

রোববার সকাল সাড়ে ১০টায় বিটিআরসির সামনে সড়ক অবরোধ করেন মোবাইল ফোন ব্যবসায়ীরা। ছবি: আজকের পত্রিকা
রোববার সকাল সাড়ে ১০টায় বিটিআরসির সামনে সড়ক অবরোধ করেন মোবাইল ফোন ব্যবসায়ীরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

এমবিসিবির সহসভাপতি শামীম মোল্লা গণমাধ্যমকে বলেন, ‘আমরা নিয়মের মধ্যে থেকেই ব্যবসা করতে চাই। আমাদের বঞ্চিত করে একটি গোষ্ঠীর হাতে সম্পূর্ণ ব্যবসা তুলে দেওয়ার পাঁয়তারা চলছে, আমরা এর অবসান চাই। যদি আমাদের ন্যায্য দাবি মেনে না নেওয়া হয়, তবে আমাদের আন্দোলন আরও কঠোর হবে।’

বিষয়:

অবরোধমোবাইল ফোনসড়কবিটিআরসিব্যবসায়ী
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এনসিপি-এবি পার্টি-রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন জোট চূড়ান্ত, ঘোষণা বিকেলে

শিক্ষকদের ঢুকতে না দিয়ে পরীক্ষা নিলেন অভিভাবকেরা

নয়া নিরাপত্তা কৌশল: চীনের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা বাদ, ভারতের সঙ্গে সম্পর্কোন্নয়নে জোর যুক্তরাষ্ট্রের

বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের জন্য অস্ট্রিয়ায় টিউশন ফি নেই

এনসিপি, এবি পার্টি ও রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন মিলে ‘গণতান্ত্রিক সংস্কার জোট’, মুখপাত্র নাহিদ ইসলাম

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

গুরুতর ভুলের পর আর্জেন্টিনা কোচের কাছে ক্ষমা চাইলেন ফিফা সভাপতি

গুরুতর ভুলের পর আর্জেন্টিনা কোচের কাছে ক্ষমা চাইলেন ফিফা সভাপতি

আখতার হোসেনের বক্তব্যকে ‘সস্তা রাজনীতি’ বলল জামায়াত

আখতার হোসেনের বক্তব্যকে ‘সস্তা রাজনীতি’ বলল জামায়াত

নির্মাণাধীন ভবনের পাঁচতলা থেকে পড়ে শ্রমিকের মৃত্যু

নির্মাণাধীন ভবনের পাঁচতলা থেকে পড়ে শ্রমিকের মৃত্যু

নয়া নিরাপত্তা কৌশল: চীনের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা বাদ, ভারতের সঙ্গে সম্পর্কোন্নয়নে জোর যুক্তরাষ্ট্রের

নয়া নিরাপত্তা কৌশল: চীনের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা বাদ, ভারতের সঙ্গে সম্পর্কোন্নয়নে জোর যুক্তরাষ্ট্রের

এনসিপি-এবি পার্টি-রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন জোট চূড়ান্ত, ঘোষণা বিকেলে

এনসিপির নেতৃত্বে নতুন জোট নিয়ে ঘোষণা আজ

সম্পর্কিত

রিটার্ন দাখিল থেকে রেলওয়েকে অব্যাহতি

রিটার্ন দাখিল থেকে রেলওয়েকে অব্যাহতি

ফিকির নতুন সভাপতি রুপালী হক চৌধুরী

ফিকির নতুন সভাপতি রুপালী হক চৌধুরী

সরকারের আপত্তিতে ভোজ্যতেলের দাম ৩ টাকা কমানোর ঘোষণা ব্যবসায়ীদের

সরকারের আপত্তিতে ভোজ্যতেলের দাম ৩ টাকা কমানোর ঘোষণা ব্যবসায়ীদের

খাদ্যে মূল্যস্ফীতি কিছুটা বেড়েছে

খাদ্যে মূল্যস্ফীতি কিছুটা বেড়েছে