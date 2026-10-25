নিজের বাসের চাপায় প্রাণ গেল মালিকের

নিজের বাসের চাপায় প্রাণ গেল মালিকের
গোপালগঞ্জের কাশিয়ানীতে নিজ বাসের চাপায় এনায়েত শেখ (৬০) নামের এক বাসমালিক নিহত হয়েছেন। আজ রোববার সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার দিকে উপজেলার মাঝিগাতী বাসস্ট্যান্ড এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত এনায়েত শেখ কাশিয়ানী উপজেলার ঘোনাপাড়া এলাকার বাসিন্দা।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, খুলনা থেকে ছেড়ে আসা এনায়েত শেখের মালিকানাধীন জিএমএস পরিবহনের একটি বাস মাঝিগাতী বাসস্ট্যান্ডে পৌঁছে ব্রেক কষে। এ সময় পেছন থেকে নড়াইল এক্সপ্রেসের একটি বাস সেটিকে ধাক্কা দেয়। এতে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থাকা এনায়েত শেখ ছিটকে সড়কে পড়ে যান। পরে নিজের বাসের চাপায় গুরুতর আহত হন তিনি।
স্থানীয় লোকজন তাঁকে উদ্ধার করে গোপালগঞ্জ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।
ভাটিয়াপাড়া হাইওয়ে থানার সার্জেন্ট নৃপেন দাস দুর্ঘটনার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, এ ঘটনায় পরবর্তী আইনি প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।